Les responsables d'équipe "stressés" par le sprint de Bakou

Près de deux ans après son intronisation dans le Championnat du monde du Formule 1, le format sprint sera appliqué pour la première fois à un circuit urbain ce week-end. C'est la piste de Bakou, théâtre du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023, qui a été choisie pour tenter cette expérience.

Favorisant déjà les accidents en raison de la proximité de ses murs et du profil de ses virages, Bakou devrait représenter un risque encore plus important cette année puisque la F1 est en passe de faire de son sprint un événement à part. Au cours du week-end, une séance de qualifications spéciale sera organisée le samedi matin, en lieu et place des EL2, afin d'établir la grille de départ d'un sprint qui ne décidera plus de l'ordre sur la grille du Grand Prix du dimanche. Un choix pensé pour inciter les pilotes à prendre plus de risques au cours du sprint, puisqu'une faute ne serait alors plus aussi pénalisante qu'auparavant.

Et bien qu'elles aient voté en faveur de ce changement, les équipes devront composer avec un emploi du temps très chargé, ce qui ne facilitera pas les choses en cas d'imprévu, tel qu'un accident pendant le sprint.

"Je suis stressé à l'idée d'un sprint à Bakou", a confié Mike Krack, directeur d'Aston Martin, à Motorsport.com. "Il n'y a pas assez de temps pour réparer [la voiture] si elle a de gros dégâts. Immédiatement après le sprint, les voitures sont bâchées [par la FIA en raison du parc fermé] et le [dimanche] matin, vous n'avez que trois ou quatre heures pour réparer votre voiture si elle est gravement endommagée. Il y a donc de gros risques [avec le sprint], mais c'est pareil pour tout le monde."

Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, a tenu le même discours que son homologue : "Oui, nous sommes stressés [mais] nous sommes favorables au spectacle via les sprints. D'une manière ou d'une autre, nous devons nous adapter. Des discussions sont également en cours avec la FIA et la F1. Il s'agit donc d'un processus collaboratif. En fin de compte, nous devrons trouver le niveau optimum pour le spectacle et pour les équipes, afin de gérer les pièces et les dépenses dans le cadre du plafond budgétaire."

Autre contrainte vis-à-vis du calendrier, le prochain Grand Prix, à Miami, se tiendra dès le week-end suivant. Cela signifie que les équipes participeront à trois courses sur circuit urbain (un sprint et deux GP) en l'espace de neuf jours, il sera donc difficile d'envoyer des pièces de rechange supplémentaires durant cette courte période.

En outre, dans le contexte du plafond budgétaire, les équipes doivent faire un choix entre le fait d'avoir suffisamment de pièces de rechange pour aborder les deux week-ends et de ne pas fabriquer trop d'exemplaires d'une spécification qui pourrait bientôt être remplacée au fil du développement des voitures.

"Avec le plafond budgétaire, c'est toujours une préoccupation", a déclaré le directeur technique d'AlphaTauri, Jody Egginton. "La dernière chose que vous voulez, c'est que des pièces restent dans les cartons et ne soient pas utilisées parce que vous les avez rendues obsolètes et que vous êtes passés à autre chose sans en tirer aucun avantage. Alors oui, il y a un risque. C'est comme à Monaco à l'époque, vous vouliez toujours vous assurer que vous aviez assez de matériel parce que vous n'étiez jamais sûr de ce qui pouvait arriver. Il faut peser le pour et le contre."

"Nous allons adopter l'approche habituelle et nous verrons où cela nous mènera. Mais, surtout lorsque nous avons un gros programme de développement, nous ne pouvons pas nous permettre de fabriquer trop de pièces. Nous devons faire très attention à notre plancher parce que son développement est prévu pour être assidu, nous ne voulons donc pas avoir de stocks qui traînent et dont nous n'avons pas besoin. Mais si une évolution est ratée, il faut s'assurer de pouvoir revenir en arrière et d'avoir suffisamment [de pièces] en stock."