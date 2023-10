Sprint - Piastri vainqueur, Verstappen Champion du monde !

À l'issue d'un shootout inhabituel, ce sont les McLaren qui monopolisaient la première ligne de la grille de départ pour ce sprint, avec le rookie Oscar Piastri en pole position devant Lando Norris. Suivait Max Verstappen, qui allait être couronné quoi qu'il arrive si Sergio Pérez, huitième sur la grille, ne finissait pas dans le top 3. Les Red Bull étaient séparées par George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc et Nico Hülkenberg.

Dans ce top 8, cinq pilotes étaient en pneus mediums pour les 19 tours de ce sprint, quand la Mercedes et les Ferrari ont opté pour des tendres – ceux de Leclerc ayant déjà parcouru six tours de piste.

McLaren recule

À l'extinction des feux, pendant que Piastri conservait aisément la tête, un Norris en difficulté s'est fait dévorer par Russell et Sainz, puis par Leclerc et Verstappen. La voiture de sécurité est intervenue à la suite d'une sortie de piste de Liam Lawson, contraint à l'abandon.

Piastri avait du souci à se faire à la relance avec ses pneus mediums face aux tendres de Russell et des Ferrari, et l'Anglais n'a pas tardé à faire l'intérieur au leader grâce à un excellent freinage. C'est alors que la course a été neutralisée de nouveau par la voiture de sécurité, à cause d'un tête-à-queue de Logan Sargeant, qui a fini sa course dans le bac à gravier.

Il ne restait déjà plus que 13 tours à parcourir quand la course a été relancée, une bonne nouvelle pour les pilotes ayant opté pour des pneus tendres à longévité moindre. Russell a parfaitement géré le restart, tandis que Piastri résistait tant bien que mal à un assaut de Sainz par l'extérieur dès le premier virage.

Verstappen, parti en mediums neufs, a pris l'avantage sur Leclerc et ses tendres usés au premier virage dans le neuvième tour. Dès le passage suivant, le pilote Red Bull s'est défait de Sainz au même endroit. Russell, lui, a été incapable de résister à Piastri, Norris faisant pour sa part l'extérieur à Leclerc.

Hülkenberg, Ocon et Pérez s'accrochent, Verstappen champion

C'est alors qu'un carambolage impliquant Hülkenberg, Esteban Ocon et Pérez, à trois de front dans la lutte pour la huitième place, est survenu, entraînant une troisième intervention de la voiture de sécurité. Max Verstappen remportait ainsi mathématiquement son troisième titre mondial.

"Il faut rentrer au stand. Les pneus sont finis. Tous ceux qui sont en mediums vont nous dépasser", a imploré Russell. "On ne va marquer aucun point si on s'arrête", lui répond son ingénieur de course.

Il ne restait déjà plus que cinq tours à couvrir sous drapeau vert. Leclerc est parvenu à reprendre l'avantage sur Norris au restart avec ses pneus tendres certes usés ; Russell, lui, n'a pas résisté longtemps à Verstappen. La 17e boucle a ensuite vu Norris doubler les deux Ferrari coup sur coup.

Piastri, lui, comptait encore deux secondes d'avance sur Verstappen en tête de l'épreuve et est parvenu à maintenir cet écart jusqu'au dernier tour pour remporter son premier succès en Formule 1 – bien que ce ne soit pas une victoire en Grand Prix. Norris complétait le top 3 devant Russell.

Fernando Alonso a ardemment bataillé derrière le top 6, notamment avec Norris en début d'épreuve, mais le pilote Aston Martin a dégringolé en fin d'épreuve avec ses tendres pendant que Lewis Hamilton, certes aidé par le carambolage devant lui, réalisait une remontée efficace qui l'a hissé dans le top 5 devant les Ferrari de Sainz et Leclerc. Alexander Albon a signé une belle performance pour inscrire le point de la huitième place.

Grand Prix du Qatar - Sprint