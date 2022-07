Sprint - Verstappen s'impose tranquillement devant Leclerc

Au Grand Prix d'Autriche, le paddock a renoué avec le format sprint. Une course de 100 kilomètres a servi à déterminer la grille de départ de la grande épreuve du dimanche, et Max Verstappen s'est imposé facilement, augmentant de huit unités son total de points.

Les regards étaient tournés vers le garage Mercedes avant le départ, car Lewis Hamilton et George Russell ont tous deux connu un accident lors de la traditionnelle séance qualificative, avancée à vendredi. Les pilotes ont pu éviter les pénalités, néanmoins Russell a dû revenir à une ancienne spécification d'aileron arrière. Sergio Pérez a été quant à lui épinglé par la direction de course en raison du non-respect des limites de la piste en qualifications : le pilote Red Bull, passé en Q3 avec un tour jugé illégal, est passé de la quatrième à la treizième place sur la grille.

Verstappen inatteignable, ça chauffe chez Ferrari

Avec 24 tours au programme, le poleman Max Verstappen et la majorité de la grille ont choisi de prendre le départ en pneus mediums, seuls les pilotes Williams et Aston Martin ayant opté pour les tendres. Fernando Alonso a été contraint d'abandonner sa huitième place sur la grille : le pilote Alpine avait encore ses couvertures chauffantes au début du tour de formation ! Et il a été rejoint par Zhou Guanyu, puisque le Chinois a connu un problème avec sa boîte de vitesses à la fin de ce tour de mise en grille et provoqué un tour de formation supplémentaire.

Le départ a été donné avec Zhou mais sans Alonso, resté au garage. Max Verstappen s'est rabattu sur Charles Leclerc dans la montée vers le premier virage, ce qui a permis à Carlos Sainz de s'infiltrer par l'extérieur. L'Espagnol a ensuite essayé d'attaquer le pilote Red Bull dans la ligne droite suivante mais un freinage raté a donné à son rival une légère avance et à Leclerc l'opportunité de reprendre la deuxième place.

Sergio Pérez a parfaitement géré la cohue du départ pour réintégrer le top 10 dès le premier tour alors que Lewis Hamilton, parti huitième, a été impliqué dans un contact avec Pierre Gasly au premier virage et a perdu quelques places dans l'affaire.

Dans l'impossibilité de rester au contact de Verstappen, Leclerc a dû jouer des coudes pour contenir un coéquipier se faisant très pressant dans ses rétroviseurs dans les premiers kilomètres, et y est parvenu. Cette courte lutte a permis à Verstappen de s'échapper davantage, et l'écart a gravité autour de la barre des trois secondes jusqu'à l'arrivée.

Derrière le trio de tête, Russell a vécu une course très solitaire pour prendre la quatrième place, tandis que Pérez est remonté jusqu'à la cinquième place. Ocon a perdu une position par rapport à sa position de départ, et une stratégie d'équipe intelligente a aidé Kevin Magnussen à conserver la septième place face à Lewis Hamilton, longtemps coincé derrière Mick Schumacher. Le Britannique a fini par trouver l'ouverture dans l'avant-dernière boucle, et a obtenu le dernier point en jeu.

En raison de son abandon avant le départ, Alonso devra prendre le départ de la course du dimanche en dernière position. Il s'élancera aux côtés de Vettel, qui a renoncé en fin de course en raison de dégâts.

Grand Prix d'Autriche - Sprint