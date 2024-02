Stake F1 dévoile ses couleurs et sa monoplace 2024

Stake F1 est devenue ce lundi soir la troisième écurie du plateau à dévoiler ses couleurs pour la saison 2024. Organisée à Londres, la présentation de la nouvelle entité gérée par Sauber était notamment attendue sur le critère esthétique en raison de ce changement majeur d'identité.

Après avoir porté le nom d'Alfa Romeo ces cinq dernières saisons, l'écurie basée à Hinwil a choisi de recourir au naming pour les deux années à venir. Une solution adoptée pour patienter avant de passer sous le pavillon officiel d'Audi en 2026.

Il nous faut donc dire Stake F1, du nom de l'un des deux partenaires majeurs de la structure helvète. Le second, Kick, se retrouve dans le nom complet de l'équipe mais également accolé à celui du châssis. Pour ce dernier, la nomenclature historique demeure inchangée, et c'est donc la C44 qui a été présentée.

Le changement de nom se traduit évidemment par l'arrivée d'une toute nouvelle livrée qui ne passera pas inaperçue, faite de noire et de vert fluo. Sur le plan technologique, il s'agit de la première monoplace dessinée à Hinwil avec l'implication du nouveau directeur technique James Key. Elle a fait l'objet de nombreuses modifications aérodynamiques et adopte des suspensions avant à tirants, comme l'ont fait auparavant Red Bull et McLaren. L'unité de puissance Ferrari est quant à elle toujours de la partie.

"Notre équipe a une nouvelle identité puisque nous nous engageons sous le nom Stake F1 Team", rappelle Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'écurie. "Il y a eu beaucoup de changements qui rendent cette nouvelle ère passionnante pour nous. Ce partenariat nous aidera à toucher une nouvelle audience. Il nous offre aussi une manière d'avoir une approche nouvelle et novatrice pour communiquer."

"Il y a du changement dans d'autres domaines. Nous développons la structure de notre équipe, nous renforçons notre personnel, et cela implique le travail qui se déroule actuellement à Hinwill dans tous les secteurs. C'est une nouvelle ère excitante pour notre équipe."

La C44 prendra la piste pour la première fois dès vendredi, à l'occasion d'un shakedown organisé sur le circuit de Barcelone, en Espagne. Les deux pilotes titulaires, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, y seront conviés alors qu'ils abordent leur troisième saison consécutive avec l'équipe.