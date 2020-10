Championnat 2020 : si Lewis Hamilton n'était pas là...

En l'absence de Marc Márquez depuis le début de la saison, conséquence d'une chute sur la première épreuve d'un championnat par ailleurs raccourci en raison de la crise sanitaire, c'est une saison MotoGP absolument passionnante que l'on vit cette année.

Motorsport.com s'est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler le tableau général du Championnat du monde de Formule 1 2020 en l'absence de l'homme fort Lewis Hamilton, qui se dirige tout droit vers les records absolus établis dans la discipline. Après dix courses, voici à quoi ressemblerait la hiérarchie sans le Britannique et si celui-ci n'était pas remplacé au volant de la Mercedes. Bien entendu, cet exercice totalement fictif n'a valeur que de divertissement et il est difficile d'imaginer comment l'absence du Champion aurait pu influencer la manière dont le reste du plateau aborde la saison comme ce que l'on peut voir concrètement en MotoGP. Nous sommes également allés plus loin dans l'exercice pour constater ce que donnerait une saison 2020 sans Mercedes sur la grille…

Si Lewis Hamilton était absent

Voici à quoi ressemblerait le tableau du Championnat du monde des pilotes en l'absence de Lewis Hamilton et si le Britannique n'avait pas été remplacé. On fera remarquer pour commencer que les pole positions de la saison ne se seraient réparties qu'entre les deux pilotes en lutte pour la couronne : Valtteri Bottas, auteur de sept réalisations, et Verstappen, crédité de trois poles. Au niveau des meilleurs tours en course, Bottas se serait octroyé quatre points de cette manière tandis que Verstappen en aurait obtenu deux, comme Sainz. Les deux autres seraient revenus à Norris et Ricciardo.





Pos. Pilote Points 1 Valtteri Bottas 194 25 25 19 1 18 19 25 10 26 26 2 Max Verstappen 156 - 18 25 26 26 25 18 - - 18 3 Alexander Albon 81 - 15 12 6 12 6 10 - 18 2 4 Daniel Ricciardo 79 - 6 6 15 - 1 16 8 15 12 5 Lando Norris 76 16 12 - 12 4 2 8 12 10 - 6 Lance Stroll 71 - 8 15 4 10 15 4 15 - - 7 Sergio Pérez 71 10 10 8 - - 12 2 2 12 15 8 Charles Leclerc 68 18 - 1 18 15 - - - 6 10 9 Pierre Gasly 56 8 - - 8 1 4 6 25 - 4 10 Carlos Sainz Jr. 50 12 5 4 - - 10 - 19 - - 11 Esteban Ocon 48 6 - - 10 6 - 12 6 - 8 12 Sebastian Vettel 24 2 - 10 2 - 8 - - 2 - 13 Daniil Kvyat 23 - 2 - - 2 - 1 4 8 6 14 Nico Hülkenberg 8 - - - - 8 - - - - - 15 Antonio Giovinazzi 5 4 - - - - - - - - 1 16 Kimi Räikkönen 5 - 1 - - - - - - 4 - 17 Kevin Magnussen 2 - 2 - - - - - - - - 18 Nicholas Latifi 2 1 - - - - - - - 1 - 19 George Russell 1 - - - - - - - - 1 - 20 Romain Grosjean 0 - - - - - - - - - - Avec sa Mercedes et à quatre épreuves de la fin de saison, Bottas compterait cinq victoires sur les dix premiers Grands Prix de la saison et aborderait le Grand Prix de l'Eifel ce week-end avec une avance de 38 points sur Verstappen, sur une moyenne de 19,4 points/course. Le troisième pilote à avoir signé une victoire aurait été Pierre Gasly. Pourtant, le Finlandais n'aurait pas eu la partie facile face au pilote Red Bull et aurait été loin de se distinguer immédiatement comme l'homme à battre du championnat en l'absence de son leader. En effet, après avoir pris la tête du général sur les trois premières épreuves de la saison, Bottas aurait ensuite cédé les commandes à compter de la quatrième manche, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une série de six podiums consécutifs de Verstappen (dont quatre victoires) lui aurait permis de rester leader. Néanmoins, Verstappen aurait de nouveau concédé le leadership à Bottas après Monza, épreuve depuis laquelle le Finlandais n'aurait cessé d'étendre son avance, notamment en raison de deux résultats vierges de son rival. Le duo se serait classé premier et deuxième en confrontation directe en six occasions. On notera que la fiabilité du package Bottas/Mercedes dans un scénario sans Hamilton serait très visible : l'association serait en effet la seule à avoir inscrit des points lors des dix épreuves de la saison, tandis que tout autre pilote serait revenu avec au moins deux scores vierges. Derrière, comme c'est déjà le cas, la saison est passionnante entre les différents protagonistes : aucun ne se détache réellement et l'on constate que les trois arrivée sur le podium de Leclerc (huitième au championnat) lui permet de maintenir le cap mathématique face à d'autres pilotes plus réguliers. Une situation à mettre en contraste avec la saison cauchemardesque de son équipier Vettel : l'Allemand serait toujours bien loin au championnat (12e), avec seulement une petite unité d'avance sur l'AphaTauri de Daniil Kvyat (dont la saison décolle sur les quatre dernières courses) et crédité d'une cinquième position comme meilleure arrivée, en Hongrie. Monté trois fois sur le podium sur les quatre dernières courses en date, Daniel Ricciardo permettrait à Cyril Abiteboul de faire la couverture de Tatoo Magazine et se détacherait nettement en visibilité médiatique des performances de son équipier Ocon. Enfin, alors que les pilotes Williams et son équipier Magnussen auraient tous marqué des points en quatre occasions distinctes, Romain Grosjean demeurerait de son côté l'unique pilote à ne pas avoir ouvert son compteur mathématique.

Si Mercedes n'était pas dans la partie

Amusons-nous désormais à observer ce que serait un championnat sans les Mercedes en 2020 ! Sans surprise, les pilotes Red Bull Racing caracoleraient en tête avec Max Verstappen disposant d'une très solide avance de 73 points sur son équipier Alexander Albon, et ce en dépit de trois résultats vierges ! Pourtant, malgré huit victoires, Red Bull n'aurait signé qu'un unique doublé, en Styrie ! Autre stat vraiment révélatrice : le Néerlandais aurait tout simplement remporté l'intégralité des courses dont il a vu l'arrivée... Albon, lui, serait devenu vainqueur de Grand Prix grâce à son succès à Monza. Verstappen se serait même trouvé en mesure de remporter la couronne mondiale dès ce week-end, s'il s'était assuré de quitter le Nürbürgring avec une avance de 78 unités.

Contrairement à un championnat dans lequel l'on trouverait une Mercedes comme ci-dessus, aucun package ne se montrerait en mesure de signer d'arrivée dans les points sur chaque manche, donnant encore plus de sens à la régularité dans une saison particulièrement courte. Le plus régulier de la bande serait... Daniil Kvyat, néanmoins loin des sommets. Sans son absence de deux courses, Sergio Pérez, l'un des hommes forts du championnat, enregistrerait un score de 100% d'arrivées dans les points.





Pos. Pilote Monoplace Points 1 Max Verstappen 178 - 25 25 26 26 26 25 - - 25 2 Alexander Albon 104 - 18 15 6 15 8 12 - 26 4 3 Daniel Ricciardo 95 - 8 8 15 - 2 19 10 18 15 4 Lando Norris 90 19 15 - 12 6 4 10 12 12 - 5 Sergio Pérez 90 12 12 10 - - 15 4 4 15 18 6 Lance Stroll 84 - 10 19 4 12 18 6 15 - - 7 Charles Leclerc 83 25 - 2 18 18 - - - 8 12 8 Pierre Gasly 66 10 - - 8 2 6 8 25 - 7 9 Carlos Sainz Jr. 59 15 7 6 - - 12 - 19 - - 10 Esteban Ocon 59 8 - - 10 8 - 15 8 - 10 11 Daniil Kvyat 37 1 4 1 - 4 1 2 6 10 8 12 Sebastian Vettel 33 4 - 12 2 1 10 - - 4 - 13 Nico Hülkenberg 10 - - - - 10 - - - - - 14 Kimi Räikkönen 9 - 2 - - - - 1 - 6 - 15 Antonio Giovinazzi 8 6 - - - - - - - 2 - 16 Kevin Magnussen 6 - 1 4 - - - - - - 1 17 Nicholas Latifi 4 2 - - - - - - 2 - - 18 George Russell 3 - - - 1 - - - - 2 - 19 Romain Grosjean 2 - - - - - - - 1 1 -



Des vainqueurs, la saison en aurait connu quatre, avec Leclerc sur la première épreuve de la saison et donc Albon, en Italie. Max Verstappen se serait taillé la part du lion avec sept victoires, dont six consécutives entre le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix de Belgique. De quoi décourager Leclerc et Norris, qui auraient mené respectivement au général après le premier et le deuxième GP. Verstappen compterait également à son palmarès sept pole position supplémentaires, tandis qu'Albon n'aurait pas été en mesure d'en réaliser. Les trois poles qui aurait échappé au leader du championnat seraient revenues à Lance Stroll (Angleterre), Carlos Sainz Jr (Italie) et le remplaçant de Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, sur le Grand Prix du 70e anniversaire (Silverstone) ! La saison aurait vu Renault, McLaren et Racing Point signer respectivement un double podium sur une course, ce que Ferrari, avec les déboires de Vettel, ne serait pas parvenu à réaliser malgré trois réalisations de Charles Leclerc.

Lire aussi: Mercedes rejette le manque de suspense sur ses concurrents

Lance Stroll aurait pointé en seconde position du championnat, devant notamment Albon en se présentant au Grand Prix de Toscane. Le Canadien aurait ensuite rétrogradé jusqu'au sixième rang en se présentant sur le GP de l'Eifel. Absent deux manques en raison de son test positif au COVID-19, Sergio Pérez aurait eu les armes pour émerger en seconde position du championnat à ce stade de la saison.

Seulement 12 points sépareraient la troisième place au général de Daniel Riccardo de la septième de Charles Leclerc après dix Grands Prix. Trop irréguliers avec respectivement cinq et six arrivées dans les points, Sainz et Ocon auraient besoin d'une solide fin de saison pour espérer rejoindre ce groupe. Romain Grosjean, qui aurait signé le meilleur temps au tour en Espagne sans arriver dans le top 10, aurait ainsi manqué le point bonus. Il aurait débloqué son compteur par la suite mais demeurerait dernier au championnat, derrière les deux pilotes Williams.

Classement par équipes sans Mercedes