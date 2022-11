Stats Abu Dhabi 2022 - La fin d'une ère pour Hamilton

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la dernière manche de la campagne, le Grand Prix d'Abu Dhabi.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP d'Abu Dhabi 2022

>>> Il s'agissait de la 14e édition du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a toujours été organisé sur le circuit de Yas Marina. Ce dernier égale ainsi le nombre d'épreuves accueillies par Brands Hatch.

>>> Fernando Alonso a pris son 356e départ en catégorie reine. Il s'agit d'un nouveau record absolu.

>>> Valtteri Bottas a pris son 200e départ en Grand Prix.

>>> Lewis Hamilton prenait part à sa 200e course pour le compte de l'écurie Mercedes. C'est un record pour un pilote au sein d'une même écurie, Michael Schumacher étant le deuxième dans ce classement avec 180 départs chez Ferrari.

>>> Il y avait pas moins de 12 vainqueurs en Grand Prix au départ, après le premier succès de George Russell à Interlagos. C'est toutefois moins qu'en Belgique et en Espagne lors de la saison 1978 (15).

>>> Plusieurs pilotes titulaires en 2022 ne seront (normalement) pas sur la grille 2023. Ainsi, Sebastian Vettel a pris part à son 299e GP (7e pilote avec le plus de départs en F1), Daniel Ricciardo son 232e (13e), Nicholas Latifi son 61e (123e) et Mick Schumacher son 43e (161e).

Les qualifications

Max Verstappen après avoir signé la pole position

>>> Max Verstappen a signé la 20e pole position de sa carrière, autant que Damon Hill et Valtteri Bottas.

>>> C'est la première fois que Verstappen signe la pole sur un même circuit trois années de suite.

>>> Il s'agissait de la 81e pole position de Red Bull en tant que constructeur, et de la 8e en tant que motoriste.

>>> Verstappen s'élançait de la première ligne pour la 42e fois de sa carrière, égalant Graham Hill et Jackie Stewart. C'était la 6e fois pour Sergio Pérez, autant que Luigi Musso, Didier Pironi ou encore George Russell.

>>> Red Bull monopolisait entièrement la première ligne de la grille pour la première fois de la saison et pour la 25e fois de son histoire. Il fallait remonter au GP du Mexique 2018, avec Daniel Ricciardo devant Verstappen, pour trouver trace d'une première ligne 100% taureau rouge.

>>> Cinquième sur la grille, Lewis Hamilton a donc connu en 2022 sa première saison sans pole depuis son arrivée en F1. Il demeure le détenteur du record absolu de saisons consécutives avec au moins une pole, à savoir 15 entre 2007 et 2021, suivi par Michael Schumacher (13 saisons de 1994 à 2006).

>>> Pour la première fois en 10 ans, aucune Mercedes ne s'élançait depuis le top 3 à Yas Marina.

La course

Max Verstappen après sa victoire au GP d'Abu Dhabi

>>> Max Verstappen a remporté sa 35e victoire en Grand Prix. C'est sa troisième victoire consécutive à Abu Dhabi.

>>> Verstappen a ainsi gagné 35 courses avec Red Bull, autant qu'Ayrton Senna chez McLaren, mais moins que Sebastian Vettel avec la structure de Milton Keynes (38). Pour l'instant, c'est incomparable aux duos Schumacher/Ferrari (72) et Hamilton/Mercedes (82).

>>> Les huit derniers polemen se sont imposés à Yas Marina.

>>> Max Verstappen a remporté 15 victoires cette saison en 22 GP, ce qui est un record en valeur absolue. Toutefois, son ratio final de victoires est de 68,18%, ce qui le place dans ce domaine derrière Alberto Ascari (6/8 soit 75% en 1952), Michael Schumacher (13/18 soit 72,22% en 2004), Jim Clark (7/10 soit 70% en 1963) et Sebastian Vettel (13/19 soit 68,42% en 2013).

>>> C'est anecdotique au vu des différents changements de barèmes et de l'arrivée des courses sprint, mais Verstappen a signé un nouveau record de points inscrits en une saison avec 454.

>>> C'est la 92e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 17e comme motoriste.

>>> Red Bull compte 17 victoires cette saison, c'est son meilleur score en valeur absolue et en pourcentage (77,27% contre 68,42% avec les 13 succès de 2013). Le record absolu est détenu par Mercedes avec 19 succès en 21 GP (90,48%) en 2016, alors que McLaren avait signé 93,75% de victoires en 1988 (15/16).

>>> Le doublé continue d'échapper à Red Bull au championnat des pilotes, Sergio Pérez ayant fini troisième à trois points de Charles Leclerc. Sebastian Vettel et Mark Webber s'étaient classés premier et troisième en 2010, en 2011 et en 2013.

>>> C'est un 77e podium pour Max Verstappen, un 24e à l'actif de Charles Leclerc (autant que Stirling Moss, John Surtees et Alan Jones) et un 26e pour Sergio Pérez (qui égale Ronnie Peterson et Eddie Irvine).

>>> Verstappen compte autant de podiums (17) que Mercedes en 2022.

>>> Lando Norris a signé le 5e meilleur tour de sa carrière, autant que Giuseppe Farina, Jody Scheckter, Michele Alboreto ou George Russell.

Sebastian Vettel a tiré sa révérence à Abu Dhabi

>>> Pour son dernier Grand Prix, Sebastian Vettel a, comme lors de son tout premier GP en 2007, inscrit un point.

>>> Un dernier Grand Prix en Formule 1 est rarement un succès, même pour les champions. Si l'on exclut les pilotes décédés brutalement après un podium et les 500 Miles d'Indianapolis, seul Luigi Fagioli s'est alors imposé. C'était au Grand Prix de France 1951, lors duquel l'Italien a dû céder sa monoplace à Juan Manuel Fangio en cours d'épreuve, ce qui l'a mené à quitter la Formule 1. Alain Prost, Mark Webber et Nico Rosberg se sont quant à eux retirés sur une deuxième place.

>>> Vettel aura cependant signé des podiums pendant 14 saisons consécutives, seuls Michael Schumacher (15) et Lewis Hamilton (16) font mieux.

>>> Pour la première fois dans sa carrière, Lewis Hamilton n'a remporté aucun Grand Prix au terme d'une saison. Sa série de 15 années consécutives (entre 2007 et 2021) avec un succès demeure un record, à égalité avec Michael Schumacher (entre 1992 et 2006).

>>> Hamilton voit également sa série de 15 saisons consécutives dans le top 5 du championnat s'achever de justesse, puisqu'il finit sixième avec six points de retard sur Carlos Sainz. Il est néanmoins le recordman en la matière ; Michael Schumacher (1992-2006) serait à égalité s'il n'avait pas été disqualifié en 1997. Autrement, Alain Prost a réalisé cette performance 11 ou 12 fois d'affilée entre 1981 et 1993, selon que l'on compte son absence en 1992 comme une interruption ou non, et Sebastian Vettel 11 fois également de 2009 à 2019.

>>> L'abandon de Hamilton à Abu Dhabi est le premier sur problème mécanique pour Mercedes cette année.