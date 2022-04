Stats Arabie saoudite 2022 - Pérez en pole au 217e essai !

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la deuxième manche de la campagne, le GP d'Arabie saoudite.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces sur la grille de départ

>>> Il s'agissait de la 2e édition du Grand Prix d'Arabie saoudite, la deuxième sur le Circuit urbain de Djeddah également.

>>> Fernando Alonso a signé son 336e départ en F1, ce qui le rapproche à 14 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Avec le forfait de Mick Schumacher après les qualifications et la panne de Yuki Tsunoda avant le départ, seuls 18 pilotes ont participé à la course, soit le plus faible total depuis le Grand Prix d'Australie 2015 (15). L'écurie Manor n'était alors pas prête à courir, Valtteri Bottas s'était blessé en qualifications, puis Daniil Kvyat et Kevin Magnussen avaient été trahis par la mécanique avant le départ.

Les qualifications

Le poleman Sergio Pérez (Red Bull Racing) avec le trophée de la pole position Pirelli

>>> Sergio Pérez est devenu le 103e pilote de l'Histoire de la Formule 1 à signer une pole position.

>>> S'il a pris 215 départs en Grand Prix, c'est pour sa 217e séance qualificative que Pérez a réussi cette performance, battant largement le record de Mark Webber, en pole pour ses 132e qualifications.

>>> C'est la première pole position d'un Mexicain en Formule 1. Il s'agit du 23e pays dont un représentant réalise cette performance.

>>> C'est la 74e pole position de Red Bull en F1, et la première pour les moteurs Red Bull Powertrains.

>>> Avec 0"025 d'écart entre Sergio Pérez et Charles Leclerc, c'étaient les qualifications les plus serrées depuis le Grand Prix du Portugal 2021 (0"007 entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton).

>>> Pour le 103e Grand Prix consécutif, Valtteri Bottas a terminé les qualifications dans le top 10 (avant application de toute pénalité sur la grille, donc). C'est toujours un record.

>>> Lewis Hamilton, 16e, a été éliminé en Q1 pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2017. Sans circonstances particulières telles qu'un accident, un changement d'unité de puissance ou un problème technique, c'est inédit depuis les qualifications pluvieuses du Grand Prix de Malaisie 2010 (20e). Sur le sec, il faut remonter au Grand Prix de Grande-Bretagne 2009 (19e).

La course

Max Verstappen (Red Bull) franchit la ligne d'arrivée devant Charles Leclerc (Ferrari)

>>> Max Verstappen a remporté sa 21e victoire en Formule 1, autant que Kimi Räikkönen.

>>> C'est la septième saison consécutive avec une victoire pour Max Verstappen (2016-2022), aussi bien que Stirling Moss (1955-1961), Jim Clark (1962-1968) et David Coulthard (1997-2003). Quatre pilotes seulement font mieux : Alain Prost (1981-1990), Ayrton Senna (1985-1993), Michael Schumacher (1992-2006) et Lewis Hamilton (2007-2021).

>>> C'est la 76e victoire de Red Bull en F1, et la première pour les moteurs Red Bull Powertrains.

>>> Max Verstappen s'est imposé avec 0"549 d'avance sur Charles Leclerc, le plus faible écart depuis le Grand Prix d'Italie 2020 (Pierre Gasly 0"415 devant Carlos Sainz).

>>> Charles Leclerc a signé son 6e meilleur tour en course, autant que de nombreux grands noms comme Mike Hawthorn, Phil Hill, Emerson Fittipaldi et Carlos Reutemann, mais aussi Sergio Pérez.

>>> C'est un 61e podium pour Max Verstappen, qui surpasse Nelson Piquet, un 15e pour Charles Leclerc, autant que José Froilán González, Thierry Boutsen et Sergio Pérez, et un 8e pour Carlos Sainz, qui égale notamment Lorenzo Bandini et Jean-Pierre Beltoise.

>>> Carlos Sainz signe une 17e course d'affilée dans les points, ainsi qu'une 31e consécutive à l'arrivée ; seuls Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) et Nick Heidfeld (33) font mieux dans le second domaine.

>>> Sergio Pérez a passé le cap des 100 tours en tête (109). Charles Leclerc, lui, a désormais plus de 2000 km en tête à son actif (2153), il surpasse John Surtees. Sainz, quant à lui, a maintenant mené plus de 100 km depuis le début de sa carrière (105).

Lewis Hamilton (Mercedes) devant la Haas de Kevin Magnussen

>>> Lewis Hamilton s'est classé 10e, son deuxième pire résultat à l'arrivée d'une course depuis le Grand Prix d'Espagne 2013 (15e à Bakou en 2021). C'est aussi la première fois qu'il finit 10e depuis le Grand Prix de Corée du Sud 2012. Étrangement, il n'a jamais terminé 11e.

>>> Avec une 3e et une 10e place, c'est le pire début de saison de Hamilton depuis 2009 (disqualifié en Australie puis 7e en Malaisie).

>>> Nico Hülkenberg a pris un 181e départ en Grand Prix sans le moindre podium, c'est toujours un record. Parmi les pilotes actuels, le plus proche est Nicholas Latifi (41 GP).

>>> Les Aston Martin fermaient la marche sous le drapeau à damier avec Nico Hülkenberg 12e et Lance Stroll 13e, une première depuis le Grand Prix de Monaco 2017 (Esteban Ocon 12e, Sergio Pérez 13e, quand l'équipe s'appelait Force India).

>>> Il n'y avait que 13 voitures à l'arrivée lors de cette course, le plus faible total depuis le Grand Prix de Hongrie 2021 (13). Pour trouver moins, il faut remonter au GP de Toscane 2020 (12).

>>> Contraint à l'abandon pour la troisième fois en cinq Grands Prix, Nicholas Latifi en a désormais le taux le plus élevé de la grille (9/41 soit 21,95%) devant Nico Hülkenberg (20,99%), Max Verstappen (20,98%) et Fernando Alonso (20,83%). Lewis Hamilton est désormais le seul pilote sous 10% (9,31%).