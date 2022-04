Stats Australie 2022 - Un grand chelem de bon augure pour Leclerc

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la troisième manche de la campagne, le GP d'Australie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 36e édition du Grand Prix d'Australie, ce qui en fait l'un des 12 plus disputés de tous les temps en Formule 1.

>>> Le Circuit de l'Albert Park, à Melbourne, accueillait cette épreuve pour la 25e fois, après 24 éditions consécutives de 1996 à 2019 puis deux années de pause à cause de la pandémie de COVID-19. C'est la 14e piste la plus visitée par la Formule 1.

>>> Fernando Alonso a signé son 337e départ en F1, ce qui le rapproche à 13 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Lewis Hamilton a pris son 181e départ en Grand Prix avec Mercedes, battant le record de Michael Schumacher et Ferrari (180 départs ensemble de 1996 à 2006).

Les qualifications

>>> Charles Leclerc a réalisé la 11e pole position de sa carrière, surpassant Jochen Rindt. C'est sa première à Melbourne.

>>> C'est le dixième GP différent auquel Leclerc signe une pole. Le Monégasque est le 26e pilote de l'Histoire à réaliser cela.

>>> Il s'agit de la 232e pole position pour l'écurie Ferrari et de la 233e d'un moteur de la Scuderia. Ce sont des records absolus.

>>> Leclerc et Ferrari mettent fin à la série de six poles consécutives réalisées entre 2014 et 2019 par Lewis Hamilton et Mercedes à l'Albert Park. Le Britannique n'égale donc pas le record de poles d'affilée sur un même circuit (sept pour Ayrton Senna à Imola de 1985 à 1991).

>>> Cette pole était d'ailleurs la première de Ferrari en Australie depuis celle de Kimi Räikkönen en 2007.

>>> La première ligne sur la grille de Max Verstappen était la première pour Red Bull à Melbourne depuis 2014, quand Daniel Ricciardo s'était hissé en seconde place également pour ses débuts avec l'écurie.

>>> Lewis Hamilton, 5e, ne s'était plus qualifié hors du top 3 en Australie depuis 2010, quand il roulait pour McLaren et s'était classé 11e.

>>> Éliminé dès la Q2, Valtteri Bottas voit sa série record de 103 Grands Prix dans le top 10 en qualifications (et donc en Q3) s'arrêter.

>>> Éliminé en Q1, Sebastian Vettel a pour la première fois de sa carrière échoué à intégrer la Q2 du côté de Melbourne.

>>> Avec Sebastian Vettel 18e et Lance Stroll 20e de ces qualifications, Aston Martin a connu son pire résultat d'ensemble depuis le Grand Prix d'Espagne 2009 (Adrian Sutil 19e et Giancarlo Fisichella 20e pour Force India).

La course

>>> Charles Leclerc a remporté sa 4e victoire en Formule 1, égalant Dan Gurney, Bruce McLaren et Eddie Irvine. C'est son 4e succès depuis la pole position également.

>>> C'est la 240e victoire de Ferrari en tant que constructeur et la 241e en tant que motoriste, ce sont toujours des records.

>>> Charles Leclerc a signé son 7e meilleur tour en course, autant que Jacques Laffite.

>>> C'est un 3e meilleur tour consécutif pour Leclerc, qui est seulement le deuxième pilote du plateau à avoir réussi cette performance (trois pour Lewis Hamilton de l'Italie au Japon en 2014).

>>> Leclerc est devenu le 57e pilote de tous les temps et le septième du plateau actuel à mener une course de bout en bout.

>>> En conséquence, Leclerc est le 26e pilote de l'Histoire à réaliser un grand chelem (pole position, meilleur tour et toute la course en tête), aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Max Verstappen notamment. Le record appartient toujours à Jim Clark (8).

>>> Leclerc est le second pilote Ferrari à réaliser un grand chelem depuis 2004, après Fernando Alonso au Grand Prix de Singapour 2010.

>>> Cette performance est de bon augure pour le Monégasque, puisque depuis 2011, tout pilote auteur d'un grand chelem a remporté le titre mondial la même année (Sebastian Vettel en 2011, 2012 et 2013, Lewis Hamilton en 2014, 2015, 2017 et 2019, Nico Rosberg en 2016, Max Verstappen en 2021). Personne n'a réalisé de grand chelem sans être ou devenir Champion du monde depuis... Gerhard Berger au Grand Prix d'Australie 1987 !

>>> C'est aussi un second hat-trick (pole position, meilleur tour et victoire) pour Leclerc, autant que dix autres pilotes, dont six Champions du monde et Valtteri Bottas notamment.

>>> Leclerc a mené un Grand Prix pour la 15e fois, égalant Giancarlo Fisichella. Avec 449 tours menés, il dépasse Ralf Schumacher et Denny Hulme, tandis qu'il prend l'avantage sur Keke Rosberg, Emerson Fittipaldi et Gilles Villeneuve avec 2459 kilomètres en tant que leader.

>>> Max Verstappen a passé 110 tours (77,5%) à la deuxième place cette saison, contre 32 boucles à toutes les autres positions réunies.

>>> Charles Leclerc et Sergio Pérez sont montés sur le podium pour la 16e fois, égalant Phil Hill. C'est un second podium pour George Russell, autant que de nombreux pilotes tels que Jean-Pierre Jabouille, Jos Verstappen, Esteban Ocon et Alexander Albon.

>>> Charles Leclerc a 34 points d'avance sur son dauphin George Russell au championnat, seul Nico Rosberg faisait mieux après trois Grands Prix (36 longueurs de marge sur Lewis Hamilton en 2016) depuis l'instauration du nouveau barème de points en 2010. Leclerc aurait 13 points d'avance avec le barème de l'ère 2003-2009, à comparer aux 14 unités de Fernando Alonso sur Giancarlo Fisichella en 2006. En 2000, Michael Schumacher avait 21 points d'avance sur Rubens Barrichello (16 points d'avance pour Leclerc sur Sainz et Verstappen avec cet autre barème, 10-6-4-3-2-1).

>>> Avec Lando Norris 5e et Daniel Ricciardo 6e, McLaren a placé ses deux monoplaces dans le top 6 pour la première fois depuis son doublé au Grand Prix d'Italie 2021.

>>> Guanyu Zhou a déjà fini 11e à deux reprises en Formule 1, c'est plus que lors de ses trois saisons en Formule 2.

>>> Fernando Alonso a fini dernier (17e) pour la première fois depuis le Grand Prix d'Italie 2001.

>>> Il n'y a eu que trois abandons lors de ce Grand Prix d'Australie, on n'en a jamais vu moins à Melbourne (trois en 2013 et 2019).

>>> Carlos Sainz a vu ses séries de 17 courses d'affilée dans les points et 31 courses consécutives à l'arrivée prendre fin avec son abandon dès le deuxième tour de course. Seuls Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) et Nick Heidfeld (33) font mieux dans le second domaine. Sainz n'avait pas abandonné depuis le Grand Prix de Russie 2020.

>>> Contraint à l'abandon pour la deuxième fois en trois Grands Prix, Max Verstappen en a désormais le taux le plus élevé de la grille (31/144 soit 21,53%) devant Nicholas Latifi (9/42 soit 21,43%).