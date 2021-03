Stats Bahreïn 2021 - Hamilton poursuit sa moisson de records

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la première manche de la campagne, le GP de Bahreïn à Sakhir.

L'épreuve

>>> Il s'agissait du 17e Grand Prix de Bahreïn de l'Histoire de la F1. C'est désormais plus que le nombre de GP de Chine (16) et autant que le nombre de GP du Portugal, même si le total de cette dernière épreuve sera amené à évoluer rapidement grâce à la course organisée le 2 mai prochain.

>>> C'était en revanche la 18e course sur le Bahrain International Circuit, puisque le GP de Sakhir 2020 s'y était également tenu. Sur ces 18 épreuves, trois configurations de la piste ont été utilisées : la version "Grand Prix" (sur 16 GP, dont celui de cette année), la version "Endurance" (en 2010) et la version "Outer" (GP Sakhir 2020). Parmi les circuits apparus dans les années 2000, il est celui qui a été le plus visité par la F1.

>>> Même si cela était dû au report du GP d'Australie en raison de la crise sanitaire, c'est la troisième fois que Bahreïn accueillait la manche inaugurale d'une saison, après 2006 et 2010. Il aurait dû organiser la première course de 2011, mais l'épreuve avait été annulée en raison du soulèvement populaire lié au Printemps arabe.

>>> Toujours en lien avec la situation sanitaire, Bahreïn a accueilli trois des quatre dernières courses disputées par la F1. C'est inédit, tout comme le fait que les quatre dernières courses de la discipline se sont terminées de nuit.

Les inscrits

>>> Kimi Räikkönen a officiellement participé à sa 19e saison en Formule 1 (2001-2009 puis 2012-2021), ce qui le place à égalité avec les recordmen en la matière, Rubens Barrichello (1993-2011) et Michael Schumacher (1991-2006 puis 2010-2012). Le revenant Fernando Alonso entre, lui, dans sa 18e saison (2001 puis 2003-2018 puis 2021), soit autant que Graham Hill (1958-1975) et Jenson Button (2000-2017).

>>> Räikkönen a également amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 331 départs, mieux que Barrichello (323) et Alonso (313).

>>> Trois pilotes ont disputé leur tout premier GP : Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Ils sont les 768e, 769e et 770e pilotes différents à courir au moins une course depuis 1950. La dernière fois que trois rookies ont simultanément débuté en discipline reine remonte au Grand Prix d'Australie 2019, avec Lando Norris, Alex Albon et George Russell.

>>> Avec le retour d'Alonso, quatre Champions du monde ont pris le départ, soit le nombre le plus élevé depuis le GP d'Abu Dhabi 2018 (le dernier de l'Espagnol avant sa pause). Hamilton (7), Vettel (4), Alonso (2) et Räikkönen comptent 14 titres à eux quatre, égalant ainsi le record de titres totaux détenus par des pilotes participants à une même épreuve, qui date du GP du Brésil 2012 où il y avait en revanche six Champions du monde (Schumacher (7), Vettel (2), Alonso (2), Räikkönen, Hamilton et Button).

>>> La grille comptait dix vainqueurs de GP (Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez, Ricciardo, Vettel, Alonso, Leclerc, Gasly et Räikkönen), soit le total le plus élevé depuis le GP du Brésil 2012 où 11 pilotes avaient remporté au moins une course (Vettel, Webber, Button, Hamilton, Alonso, Massa, Schumacher, Rosberg, Räikkönen, Maldonado et Kovalainen).

>>> Un nouveau constructeur a officiellement fait son apparition puisqu'Alpine a pris son premier départ en Formule 1. La marque française est le 164e constructeur différent à prendre part à au moins une course depuis 1950.

>>> C'est en revanche un retour lointain pour Aston Martin qui a signé son sixième départ en F1, 60 ans, 8 mois et 12 jours après celui du GP de Grande-Bretagne 1960, soit 945 GP d'absence. C'est de loin le record du plus long intervalle entre deux épreuves disputées par un constructeur impliqué dans le Championnat du monde, battant les 54 ans, 6 mois et 3 jours (773 GP d'absence) de Mercedes entre les GP d'Italie 1955 et de Bahreïn 2010.

Les qualifications

>>> Max Verstappen a signé sa quatrième pole position en carrière, soit autant que Mike Hawthorn, Didier Pironi, Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella. Pour la première fois de sa carrière, il a signé deux poles consécutives, après celle du GP d'Abu Dhabi 2020.

>>> Il s'agissait de la 64e pole position de l'Histoire de Red Bull en F1 et de la 81e d'un moteur Honda.

>>> Red Bull n'avait plus signé la pole d'un Grand Prix inaugural depuis Melbourne en 2013. Cela sonne d'ailleurs, pour Mercedes, la fin d'une série puisque l'écurie allemande s'était élancée depuis la pole de toutes les courses inaugurales depuis le début de l'ère turbo hybride.

>>> Verstappen a connu sa 16e première ligne en F1, Hamilton la 159e. C'est la sixième fois que les deux hommes partageaient la première ligne, mais la première fois dans cet ordre.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté le 96e Grand Prix de sa carrière en F1, c'est évidemment un nouveau record. C'est aussi le 75e avec Mercedes. Celui qui a été anobli cet hiver par la Reine d'Angleterre a offert à la Grande-Bretagne sa 300e victoire depuis 1950.

>>> De son côté, Mercedes a engrangé son 116e succès en tant qu'écurie et le 202e en tant que motoriste.

>>> Hamilton n'avait plus remporté de GP inaugural depuis celui d'Australie en 2015.

>>> Le Britannique a empoché son cinquième GP de Bahreïn, devenant seul détenteur du record de victoires lors de l'épreuve puisque Vettel en compte quatre.

>>> C'est la première victoire d'un pilote s'élançant depuis la deuxième place sur la grille à Sakhir depuis Nico Rosberg en 2016.

>>> Hamilton est désormais l'homme qui a mené le plus de tours dans l'Histoire de la F1 (5126). Michael Schumacher était le précédent détenteur, avec 5111 boucles en tête.

>>> En remportant au moins une course pour la 15e saison en F1 (entre 2007 et 2021), il égale le record de Schumacher, les deux hommes ayant réussi cela consécutivement (entre 1992 et 2006 pour l'Allemand). En revanche, le Britannique n'a toujours pas connu de saison sans succès, contrairement à Schumacher (1991, 2010, 2011 et 2012).

>>> Le trio Hamilton-Verstappen-Bottas s'est retrouvé pour la 14e fois sur un même podium, ce qui permet d'égaler le record qui appartenait auparavant à la seule triplette Hamilton-Rosberg-Vettel.

>>> C'est aussi la 14e fois que Verstappen est second derrière Hamilton au terme d'un GP.

>>> Valtteri Bottas a signé le 16e meilleur tour en course de sa carrière.

>>> Yuki Tsunoda est devenu le 76e pilote à inscrire au moins un point pour ses débuts en F1. Il est le premier dans ce cas depuis Stoffel Vandoorne en 2016, à Sakhir également.

>>> Il s'agissait des premiers points d'un pilote japonais depuis ceux inscrits par Kamui Kobayashi au GP du Brésil 2012.

>>> Grâce à la dixième place de Lance Stroll, Aston Martin a inscrit son tout premier point en F1. C'est le 69e constructeur à réussir cela depuis 1958 et la création du championnat constructeurs.