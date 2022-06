Stats Bakou 2022 - Verstappen égale Clark et Lauda

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la septième manche de la campagne, le GP d'Azerbaïdjan.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 5e édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan mais du 6e GP organisé sur le circuit de Bakou (autant qu'Anderstorp et Dijon), puisque la première épreuve accueillie par le tracé était un GP d'Europe en 2016.

>>> Fernando Alonso a pris son 342e départ en F1, ce qui le rapproche à huit longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Mais l'Espagnol a bien battu un record : celui du plus grand écart de temps entre son premier et son dernier départ en F1, avec 21 ans, 3 mois et 8 jours entre le GP d'Australie 2001 et le GP d'Azerbaïdjan 2022. Au total, 400 GP de F1 ont été organisés sur cette période, même s'il en a manqué 58 pour diverses raisons. Michael Schumacher détenait le précédent record, avec 21 ans et 3 mois entre les GP de Belgique 1991 et du Brésil 2012.

Les qualifications

>>> Charles Leclerc a réalisé la 15e pole position de sa carrière. Il est seulement le 22e pilote de l'Histoire de la F1 à atteindre ce chiffre.

>>> Leclerc a signé 15 poles avec Ferrari, soit autant que Felipe Massa avec la Scuderia. Seuls Michael Schumacher (58) et Niki Lauda (23) font mieux.

>>> Il s'agit de la 236e pole position pour l'écurie Ferrari et de la 237e d'un moteur de la Scuderia. Ce sont deux records absolus.

>>> Leclerc a fait sa 18e apparition en première ligne, autant que Jochen Rindt. Pour Sergio Pérez, c'était seulement la troisième fois, un total identique à ceux de Pedro Rodríguez, François Cevert ou encore Carlos Sainz.

>>> C'était la 8e fois d'affilée que Leclerc était en première ligne. Il est le premier à réaliser cette performance depuis Lewis Hamilton (12 entre la Styrie 2020 et l'Émilie-Romagne 2020). Le record absolue est de 24 pour Ayrton Senna entre l'Allemagne 1988 et Australie 1989, et de 20 pour un pilote en activité pour Hamilton entre Belgique 2014 et Italie 2015.

>>> Max Verstappen a été battu pour la seconde fois consécutivement par un équipier en qualifications, cela ne lui était plus arrivé depuis les GP des États-Unis et du Mexique 2018, par Daniel Ricciardo.

>>> Sixième, Pierre Gasly a signé son meilleur résultat personnel et le meilleur de son écurie AlphaTauri cette saison sur la grille.

>>> Septième, Lewis Hamilton a enchaîné cinq départs hors du top 5 (13e, 6e, 6e, 8e, 7e), cela ne lui était jamais arrivé dans sa carrière.

>>> Sebastian Vettel a à nouveau égalé le meilleur résultat d'Aston Martin cette année, 9e (comme à Monaco et Imola).

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 25e victoire en Formule 1, autant que Jim Clark et Niki Lauda.

>>> Cela signifie que les Grands Prix courus à Bakou ont connu six vainqueurs différents en six éditions, après Nico Rosberg (2016), Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019) et Sergio Pérez (2021).

>>> C'est la 81e victoire de Red Bull en tant que constructeur, soit autant que Lotus. C'est aussi un 6e succès en tant que motoriste.

>>> C'est la troisième fois de son Histoire que Red Bull enchaîné cinq succès de rang, après les neufs victoires consécutives de Sebastian Vettel fin 2013 et une première série de cinq victoires de rang pour Verstappen et Pérez entre Monaco et l'Autriche l'an passé.

>>> Avec la seconde place de Sergio Pérez, il s'agissait du 20e doublé Red Bull dans l'Histoire de la F1.

>>> Max Verstappen a signé son 66e podium 20e podium en F1 ; c'est aussi le 66e avec Red Bull, le Néerlandais dépassant le total de Vettel avec l'écurie autrichienne. C'était la 20e apparition de Sergio Pérez dans le top 3, autant que Giuseppe Farina et John Watson. George Russell en est lui à quatre, comme Gunnar Nilsson ou Heikki Kovalainen.

>>> Pérez a obtenu son 8e meilleur tour en course, il égale notamment James Hunt, Gilles Villeneuve et Jenson Button.

>>> Aucun pilote n'a gagné après avoir signé le meilleur temps des EL1 cette saison : abandon de Gasly à Bahreïn, Leclerc 2e à Djeddah, abandon de Sainz à Melbourne, Leclerc 6e à Imola, 2e à Miami, contraint à l'abandon à Barcelone et 4e à Monaco puis Pérez 2e à Bakou.

>>> George Russell demeure le seul pilote qui a terminé dans le top 5 de tous les Grands Prix cette saison, toujours entre la troisième et la cinquième place. Il est même le seul à avoir marqué des points à chaque course.

>>> Quatrième, Lewis Hamilton reste sur sept courses consécutives sans podium, du jamais vu depuis les huit derniers Grands Prix de la saison 2013.

>>> Cinquième, Pierre Gasly a signé son meilleur résultat de la saison et le meilleur d'AlphaTauri en 2022.

>>> Sixième, Sebastian Vettel a terminé dans le top 6 de toutes les courses organisées à Bakou.

>>> Huitième, Daniel Ricciardo est entré dans les points pour la seconde fois de l'année seulement (après Melbourne).

>>> Neuvième, Lando Norris a fait sa 50e apparition dans les points en carrière.

>>> Ferrari a connu son premier double abandon depuis Monza en 2020. C'est aussi la première fois que deux Ferrari sont non classées en raison de problèmes mécaniques depuis le GP de Grande-Bretagne 1997.

>>> Avec son abandon, Leclerc a encore vu son taux de conversion de pole position en victoire s'abaisser, lui qui est déjà le moins "efficace" au sein du plateau actuel (parmi les pilotes ayant fait plusieurs poles) : ses 15 poles n'ont abouti qu'à quatre victoires (26,7%) pour huit autres arrivées dans le top 4, deux abandons et un non-départ. Valtteri Bottas a un palmarès similaire (20 poles pour 6 victoires, soit 30% de concrétisation). Historiquement, parmi les pilotes ayant signé plus de cinq poles, la palme revient à René Arnoux (deux victoires à l'occasion de ses 18 poles, dont la moitié ont été suivies par un abandon).