Stats Belgique 2022 - Verstappen égale un exploit de Bruce McLaren

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la quatorzième manche de la campagne, le GP de Belgique.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces au départ

>>> Il s'agissait de la 67e édition du Grand Prix de Belgique, quatrième épreuve la plus disputée au Championnat du monde de la Formule 1.

>>> La catégorie reine du sport automobile se rendait à Spa-Francorchamps pour la 55e fois, c'est également le quatrième circuit le plus visité dans l'élite.

>>> Fernando Alonso a pris son 348e départ en F1, ce qui le rapproche à deux longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Pierre Gasly, lui, a fêté son 100e départ en Grand Prix.

Les qualifications

Carlos Sainz a hérité de la pole position

>>> Carlos Sainz a signé la deuxième pole position de sa carrière, cette fois pas forcément au mérite puisque Max Verstappen était le plus rapide en qualifications avant d'écoper d'une pénalité.

>>> Il s'agissait de la 239e pole position de Ferrari en tant que constructeur et de la 240e en tant que motoriste.

>>> Carlos Sainz s'élançait de la première ligne pour la 6e fois de sa carrière, autant que Didier Pironi et Elio de Angelis, tandis que c'était la 4e fois pour Sergio Pérez, égalant notamment Wolfgang von Trips, Eddie Irvine et Robert Kubica.

>>> Avec Fernando Alonso au troisième rang, le top 3 sur la grille était composé de pilotes hispanophones. C'est inédit, même si l'on s'en est rapproché dans les annés 1950 lorsque Juan Manuel Fangio et José Froilán González étaient souvent accompagnés par les latins Alberto Ascari et Giuseppe Farina.

>>> Alpine a placé ses deux monoplaces dans le top 6 des qualifications pour un second Grand Prix consécutif, une première pour la structure d'Enstone depuis l'ère Lotus et les Grands Prix d'Allemagne (Räikkönen 4e, Grosjean 5e) et de Hongrie 2013 (Grosjean 3e, Räikkönen 6e). Pour une écurie appartenant au groupe Renault, ce n'était pas arrivé depuis la fin de la saison 2006 (Alonso 5e et Fisichella 6e au Japon, puis Alonso 4e et Fisichella 6e au Brésil).

>>> En revanche, aucune Mercedes ne s'est qualifiée dans le top 6 (Lewis Hamilton 7e, George Russell 8e), c'est la deuxième fois de la saison que cela se produit après Imola. Auparavant, ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix du Brésil 2012 !

>>> Neuvième, Alexander Albon a signé son meilleur résultat de la saison pour Williams.

>>> Valtteri Bottas s'est qualifié dernier pour la première fois de sa carrière. Il n'avait pas été éliminé en Q1 depuis le Grand Prix de Monaco 2015, soit 148 courses auparavant.

La course

Le départ

>>> Max Verstappen a remporté sa 29e victoire en Grand Prix. Il est toujours au huitième rang de la hiérarchie historique.

>>> Red Bull a obtenu sa 85e victoire en tant que constructeur et la 10e en tant que motoriste.

>>> C'est la 9e victoire de Verstappen en 14 Grands Prix cette saison. Cela représente 64% de réussite ; seuls Ascari (6/8 en 1952), Schumacher (13/18 en 2004), Clark (7/10 en 1963), Vettel (13/19 en 2013), Fangio (6/9 en 1954), Hamilton (11/17 en 2020) et encore Schumacher (11/17 en 2002) ont fait mieux.

>>> Quatorzième sur la grille, Verstappen est devenu le second pilote de l'Histoire à s'imposer deux fois de suite en s'élançant 10e ou au-delà. Son prédécesseur ? Bruce McLaren aux Grands Prix des États-Unis 1959 et d'Argentine 1960, parti respectivement 10e et 13e.

>>> La 14e place sur la grille est étonnamment favorable aux victoires. Lors des 30 dernières années, elle a permis les célèbres victoires d'Olivier Panis à Monaco en 1996, de Johnny Herbert au Nürburgring en 1999, de Jenson Button en Hongrie en 2006, de Lewis Hamilton en Allemagne en 2018, et bien sûr celle-ci par Max Verstappen. Dans ce laps de temps, il n'y a pas eu davantage de succès provenant d'une autre position hors du top 7.

>>> Le Grand Prix de Belgique n'a été remporté en s'élançant hors du top 10 que trois fois, précédemment par Jim Clark (12e sur la grille en 1962) et Michael Schumacher (16e en 1995).

>>> Verstappen a signé son 20e meilleur tour en course, autant que Nico Rosberg.

>>> C'est un 71e podium en Formule 1 pour Max Verstappen, un 22e à l'actif de Sergio Pérez, qui égale René Arnoux, et un 13e pour Carlos Sainz, autant qu'une belle brochette de pilotes : Jochen Rindt, François Cevert, Gilles Villeneuve, Didier Pironi et Nick Heidfeld.

Sergio Pérez, Max Verstappen et Carlos Sainz sur le podium

>>> C'est le 21e doublé de l'Histoire de Red Bull et le quatrième cette saison.

>>> Carlos Sainz a mis un terme à sa malédiction de Spa, où il n'avait jamais fait mieux que dixième en course.

>>> Sixième, Charles Leclerc n'est monté sur le podium qu'une fois lors des neuf derniers Grands Prix. Dans ce laps de temps, il n'a marqué que 82 points contre 199 à l'actif de Verstappen.

>>> Une fois n'est pas coutume, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont été contraints à l'abandon, eux qui demeurent les pilotes les plus fiables du plateau avec seulement 9,27% et 10,94% d'abandons. Auparavant, depuis le début de la carrière du Finlandais en 2013, un seul Grand Prix s'était achevé sans l'un ni l'autre en course : l'Autriche 2018, avec la double panne des Mercedes.

>>> C'est un 5e abandon au premier tour pour Hamilton, autant qu'Esteban Ocon et moins que Carlos Sainz, Max Verstappen, Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Étonnamment, c'est la troisième fois que cela lui arrive à Spa-Francorchamps après 2009 et 2012. Lando Norris, lui, est le seul pilote du plateau à n'avoir jamais connu ce sort.