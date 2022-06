Stats Canada 2022 - Verstappen permet à Red Bull de dépasser Lotus

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la neuvième manche de la campagne, le GP du Canada.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP du Canada 2022 de F1

>>> Il s'agissait de la 51e édition du Grand Prix du Canada, l'une des huit épreuves les plus disputées dans l'Histoire de la Formule 1.

>>> Le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal, pour sa part, accueillait la F1 pour la 41e fois (et la première depuis 2019). La catégorie reine du sport automobile ne s'est rendue plus souvent qu'à Monza, Monaco, Silverstone et Spa-Francorchamps.

>>> Fernando Alonso a pris son 343e départ en F1, ce qui le rapproche à sept longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Max Verstappen quant à lui a disputé son 150e Grand Prix, à seulement 24 ans. Il est le 41e pilote à passer ce cap depuis la création du Championnat du monde de Formule 1 ; le premier était Graham Hill en 1973... à 44 ans.

Les qualifications

Max Verstappen auteur de la pole en conditions humides

>>> Charles Leclerc étant relégué en fond de grille par une pénalité moteur, il a renoncé à la pole position et mis un terme à sa série de quatre réalisations consécutives.

>>> Max Verstappen a signé la 15e pole position de sa carrière, il égale... Charles Leclerc.

>>> Il s'agit de la 76e pole position de Red Bull en tant que constructeur et la 3e en tant que motoriste.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 34e fois de sa carrière, égalant René Arnoux et Rubens Barrichello. C'était la 38e réalisation de Fernando Alonso, autant que Jack Brabham.

>>> Alonso n'avait pas été aperçu en première ligne depuis dix ans, au Grand Prix d'Allemagne 2012, où il était en pole position.

>>> À 40 ans, 10 mois et 21 jours, Alonso est le pilote le plus âgé en première ligne d'un Grand Prix depuis Michael Schumacher au GP de Chine 2012 (43 ans, 3 mois, 12 jours). Il est également le deuxième pilote le plus âgé en première ligne (derrière Schumacher, donc) depuis fin 1994.

>>> Quatrième, Lewis Hamilton a mis un terme à la pire série de sa carrière : cinq qualifications hors du top 5 (13e, 6e, 6e, 8e, 7e).

>>> Avec Kevin Magnussen 5e et Mick Schumacher 6e, Haas a réalisé son meilleur résultat à égalité avec le Grand Prix d'Allemagne 2018 (Magnussen 5e, Romain Grosjean 6e).

>>> Le top 5 était composé de cinq écuries différentes (Red Bull, Alpine, Ferrari, Mercedes, Haas) pour la deuxième fois de la saison après Imola (Red Bull, Ferrari, McLaren, Haas, Alpine). Pour retrouver encore plus impressionnant, il faut remonter au Grand Prix de Belgique 2021 avec six équipes (Red Bull, Williams, Mercedes, McLaren, Aston Martin, AlphaTauri).

>>> Par ailleurs, la dernière fois que le haut de tableau a été si divers à plusieurs reprises dans une saison, c'était en 2009, où par deux fois également il y a eu cinq écuries différentes dans le top 5.

>>> Zhou Guanyu est passé en Q3 pour la première fois de sa jeune carrière.

La course

Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée au GP du Canada 2022

>>> Max Verstappen a remporté sa 26e victoire en Formule 1, et la première à Montréal. C'est le 20e GP différent qu'il gagne, et le 18e circuit différent qui le voit triompher.

>>> Le Néerlandais met fin à la "malédiction des EL1" cette saison, puisque jusqu'ici, aucun pilote auteur du meilleur temps lors des premiers essais libres d'un Grand Prix n'avait réussi à s'imposer.

>>> C'est la 82e victoire de Red Bull en tant que constructeur, qui dépasse ainsi Lotus pour devenir seul le cinquième constructeur le plus victorieux de l'Histoire ; prochain objectif, les 114 succès de Williams. C'est aussi un 7e succès en tant que motoriste.

>>> C'est seulement la deuxième fois de son Histoire que Red Bull enchaîne au moins six succès de rang, après les neufs victoires consécutives de Sebastian Vettel fin 2013.

>>> Max Verstappen a signé son 67e podium en F1, soit autant que Valtteri Bottas. C'était la 11e apparition de Carlos Sainz dans le top 3, autant que Chris Amon, Patrick Tambay et Jarno Trulli. Lewis Hamilton en est lui à 184, ce qui est toujours un record.

Lewis Hamilton renoue avec le podium

>>> Sa seconde place signifie que Carlos Sainz en est désormais à 11 podiums sans victoire, autant que Chris Amon.

>>> Sainz a signé son 2e meilleur tour en course, il égale notamment François Cevert, Heikki Kovalainen et Kevin Magnussen.

>>> Quatrième à Montréal, George Russell demeure le seul pilote qui a terminé dans le top 5 de tous les Grands Prix cette saison, toujours entre la troisième et la cinquième place. Il est même le seul à avoir marqué des points à chaque course.

>>> Sixième, Esteban Ocon a égalé son meilleur résultat de la saison et le meilleur résultat d'Alpine en 2022, puisque le Français avait également terminé 6e en Arabie saoudite.

>>> Huitième après la pénalité de Fernando Alonso, Zhou Guanyu a signé son meilleur résultat en carrière.

>>> Neuvième, Fernando Alonso a inscrit des points pour la 222e fois de sa carrière en F1, dépassant ainsi Michael Schumacher dans le domaine. Seul Lewis Hamilton a fait mieux (257).

>>> Dixième, Lance Stroll a pour la troisième fois en quatre Grands Prix à domicile réussi à entrer dans les points en partant de la 17e place sur la grille. La seule fois où il n'a pas inscrit de points, il était 16e au départ et s'était accroché avec Brendon Hartley dans le premier tour.

>>> Douzième, Sebastian Vettel a pour la première fois de sa carrière échoué à inscrire des points au Canada. Et ce malgré le fait que sa position de départ (16e) était meilleure qu'en 2008 (20e) et en 2015 (18e).

Destins contrastés pour les pilotes Aston Martin ce week-end