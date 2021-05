Stats Espagne 2021 - La pire série sans points pour Vettel

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la quatrième manche de la campagne, le GP d'Espagne, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 51e Grand Prix d'Espagne de l'Histoire de la F1, ce qui en fait la septième épreuve la plus courante, devant le Canada (50).

>>> Cinq circuits ont accueilli le GP d'Espagne, mais le principal est bien sûr celui de Barcelone, où c'était la 31e course (également la 31e consécutive depuis 1991).

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 334 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (316).

Les qualifications

>>> Lewis Hamilton a signé la 100e pole position de sa carrière, établissant un nouveau record historique.

>>> Il s'agissait de la 129e pole position de l'Histoire de Mercedes en F1, une de mieux que Williams, et de la 212e d'un moteur à l'étoile, à une longueur de Renault.

>>> Lewis Hamilton était en première ligne pour la 162e fois de sa carrière, il a amélioré son propre record. C'était la 17e fois pour Max Verstappen, autant que Mike Hawthorn.

>>> Les trois dernières pole positions se sont jouées pour moins de 0"050, avec cette fois 0"036 entre Hamilton et Verstappen (précédemment 0"007 entre Bottas et Hamilton au Portugal et 0"035 entre Hamilton et Pérez à Imola). C'est la première série de qualifications aussi serrées depuis 2002 : Juan Pablo Montoya avait signé trois poles en devançant Ralf Schumacher de 0"009 au Nürburgring, puis Rubens Barrichello pour 0"034 à Silverstone et enfin Michael Schumacher de 0"023 à Magny-Cours.

>>> Valtteri Bottas était troisième sur la grille de départ pour la 32e fois de sa carrière, en 160 Grands Prix. C'est de loin la position qu'il a le plus occupée.

>>> De même pour Charles Leclerc, quatrième sur la grille pour la dixième fois de sa carrière en seulement 63 Grands Prix.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté sa 98e victoire en Formule 1. Il améliore son propre record.

>>> Lewis Hamilton a remporté les cinq dernières éditions du Grand Prix d'Espagne, une performance précédemment réalisée par Ayrton Senna au Grand Prix de Monaco de 1989 à 1993.

>>> C'est le 118e succès de Mercedes en tant que constructeur et le 204e en tant que motoriste.

>>> C'est la 124e fois que Lewis Hamilton mène le championnat après un Grand Prix, lui qui avait battu ce record détenu par Michael Schumacher après Imola.

>>> Cela fait également 53 Grands Prix d'affilée qu'un pilote Mercedes mène le championnat.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de tours en tête (5174), de kilomètres en tête (26'270) et de GP en tête (166).

>>> Red Bull a passé le cap des 4000 tours en tête (4033) grâce à Verstappen. Le record appartient à Ferrari (15'123).

>>> Max Verstappen a passé 144 tours en tête cette saison contre 75 pour Lewis Hamilton, mais ce dernier a remporté trois victoires, le Néerlandais n'en ayant qu'une à son actif.

>>> Pour la 16e fois, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas se sont retrouvés ensemble sur un podium. C'est toujours le trio le plus souvent aperçu dans le top 3, devant Hamilton-Rosberg-Vettel (14).

>>> Ces trois pilotes ont partagé le podium des quatre derniers Grands Prix d'Espagne !

>>> C'est un 169e podium pour Lewis Hamilton, qui reste détenteur du record, un 59e pour Valtteri Bottas, qui égale Nigel Mansell, et un 46e pour Max Verstappen, qui surpasse Carlos Reutemann.

>>> Sur les 59 podiums de Valtteri Bottas, neuf seulement sont des victoires. Le Finlandais n'a remporté qu'un de ses 20 derniers Grands Prix.

>>> Max Verstappen est monté sur le podium 18 fois lors des 19 dernières courses qu'il a finies.

>>> Max Verstappen a signé son 11e meilleur tour en course, il égale John Surtees.

>>> Avec trois victoires et une deuxième place, Lewis Hamilton signe le meilleur début de saison de sa carrière en F1.

>>> Lewis Hamilton a marqué des points lors de ses 53 derniers Grands Prix (c'est toujours un record) ainsi que dans 86 de ses 87 dernières courses.

>>> Logiquement, Lewis Hamilton améliore également son record de 53 courses consécutives à l'arrivée.

>>> Sixième à l'arrivée, Daniel Ricciardo est entré dans les points pour la 15e fois d'affilée.

>>> Septième à l'arrivée, Carlos Sainz a marqué des points lors de ses sept courses à domicile, toujours classé entre la sixième et la neuvième place.

>>> Voilà neuf Grands Prix d'affilée où les deux McLaren ont marqué des points, du jamais vu depuis 14 ans ! Il y en avait eu dix du Grand Prix du Brésil 2006 au Grand Prix de Grande-Bretagne 2007.

>>> Sebastian Vettel reste sur sept courses sans marquer le moindre point, c'est la pire série de sa carrière.

>>> C'est la première fois qu'autant de Grands Prix ont lieu sans que des Allemands marquent des points depuis trente ans, entre la quatrième place de Christian Danner au Grand Prix des États-Unis 1989 et la cinquième position de Michael Schumacer au Grand Prix d'Italie 1991.

>>> Sebastian Vettel reste sur 27 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.