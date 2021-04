Stats Imola 2021 - Verstappen rejoint un cercle très fermé

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la deuxième manche de la campagne, le GP d'Émilie-Romagne, à Imola.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 2e Grand Prix d'Émilie-Romagne de l'Histoire de la F1, après l'édition 2020.

>>> C'était en revanche la 29e course sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, à Imola, qui a accueilli le Grand Prix de Saint-Marin à 26 reprises ainsi que le Grand Prix d'Italie une fois. Ce tracé a évolué depuis les années 2000 puisque la dernière chicane a disparu, ce qui rend la piste bien plus rapide avec une pole position à 237 km/h de moyenne cette année. Il s'agit du 13e circuit ayant tenu le plus de courses de Formule 1.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 332 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (314).

Les qualifications

>>> Lewis Hamilton a signé sa 99e pole position en carrière, améliorant son propre record, loin devant Michael Schumacher (68) et Ayrton Senna (65).

>>> Il s'agissait de la 127e pole position de l'Histoire de Mercedes en F1, à une unité de Williams, et de la 210e d'un moteur à l'étoile, à trois longueurs de Renault.

>>> Lewis Hamilton a signé au moins une pole position lors de 15 saisons consécutives, de 2007 à 2021. C'est le record, mieux que Michael Schumacher (13, de 1994 à 2006) ou Ayrton Senna (10, de 1985 à 1994).

>>> Imola est le 30e circuit sur lequel Lewis Hamilton a signé la pole position. Dans ce domaine, il devance Sebastian Vettel (23) et Alain Prost (22).

>>> Contraste : Lewis Hamilton était en première ligne pour la 160e fois de sa carrière, il a amélioré son propre record. En revanche, c'était une grande première pour Sergio Pérez, à l'occasion de sa 195e séance qualificative.

>>> Huitième, Valtteri Bottas a signé la pire performance d'un pilote Mercedes sur le sec (à la régulière, hors accidents et problèmes techniques) depuis le Grand Prix de Monaco 2017, où Lewis Hamilton était 14e.

>>> Les deux Williams sont passées en Q2 avec George Russell 12e et Nicholas Latifi 14e, c'est le meilleur résultat de l'écurie dans cet exercice depuis le Grand Prix d'Italie 2018 (Lance Stroll 10e, Sergey Sirotkin 12e).

>>> Devancé par Sergio Pérez, Max Verstappen a été battu par un coéquipier à la régulière en qualifications pour la première fois depuis Daniel Ricciardo au Grand Prix d'Abu Dhabi 2018.

>>> Quant à Fernando Alonso, revenu en Formule 1 cette saison après deux ans d'absence, Esteban Ocon est le premier à le vaincre dans cet exercice depuis Stoffel Vandoorne au Grand Prix de Malaisie 2017.

>>> Le top 8 des qualifications se tenait en 0"487 ; ça n'avait pas été si serré depuis le Grand Prix de Malaisie 2012 (0"445).

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 11e victoire en Formule 1. Il égale Jacques Villeneuve, Felipe Massa et Rubens Barrichello.

>>> C'est le 65e succès de Red Bull en F1 et le 79e de Honda.

>>> Verstappen a ainsi réalisé le meilleur résultat de Red Bull à Imola, mieux que la huitième place de Vitantonio Liuzzi en 2005.

>>> Max Verstappen a remporté au moins une victoire lors de six saisons consécutives, de 2016 à 2021. Seuls huit pilotes ont fait mieux dans l'Histoire de la F1 !

>>> Sur les 11 victoires de Verstappen, c'est seulement la troisième juste devant Lewis Hamilton.

>>> Quatorze pilotes ont déjà remporté les deux premières courses d'une saison, mais Lewis Hamilton n'en fait toujours pas partie. Jacques Laffite est le seul non-Champion à y être parvenu, tandis que Sebastian Vettel et Michael Schumacher ont réalisé cette performance deux et quatre fois respectivement.

>>> C'est un 167e podium pour Lewis Hamilton, qui reste détenteur du record, un 44e pour Max Verstappen, qui surpasse Jackie Stewart, et le second pour Lando Norris, qui rejoint notamment Pierre Gasly, Carlos Sainz et Alexander Albon.

>>> Norris et Hamilton ont offert au Royaume-Uni ses 699e et 700e podiums, loin devant l'Allemagne (414) et la France (306).

>>> C'est la première fois que deux Britanniques montent sur le podium depuis Lewis Hamilton et Jenson Button au Grand Prix de Chine 2012.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de tours en tête (5128) et de kilomètres en tête (26056).

>>> Lewis Hamilton a marqué des points lors de ses 51 derniers Grands Prix (c'est toujours un record) ainsi que dans 84 de ses 85 dernières courses.

>>> Logiquement, Lewis Hamilton améliore également son record de 51 courses consécutives à l'arrivée.

>>> Cela fait également 51 Grands Prix d'affilée qu'un pilote Mercedes mène le championnat.

>>> Daniel Ricciardo reste sur 13 Grands Prix consécutifs dans les points ; on a rarement vu une telle statistique dans des écuries de milieu de tableau (même si McLaren se rapproche des avant-postes).

>>> Lewis Hamilton a signé son 54e meilleur tour en course (loin derrière Michael Schumacher, 77), son premier depuis... le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020.

>>> Avec Esteban Ocon neuvième et Fernando Alonso dixième, Alpine a marqué ses premiers points en F1.

>>> C'est une cinquième course consécutive sans marquer de points pour Sebastian Vettel, sa pire série depuis 13 ans (six épreuves d'affilée du Grand Prix du Brésil 2007 au Grand Prix de Turquie 2008).

>>> Valtteri Bottas et Nicholas Latifi ont tous deux été contraints à l'abandon. À l'exception des rookies, ils sont les pilotes en activité qui ont le moins (8,86% de retraits pour Bottas) et le plus (26,32% pour Latifi) abandonné lors de leur carrière.

>>> C'est la première fois qu'une course de Formule 1 est interrompue au drapeau rouge à Imola depuis le Grand Prix de Saint-Marin 1994, dans les deux cas à cause de l'accident d'une Williams à Tamburello. Heureusement, la similarité s'arrête là.