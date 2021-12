Stats Arabie saoudite 2021 - Hamilton sur son 31 à Djeddah

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 21e manche de la campagne, le GP d'Arabie saoudite.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la première édition du Grand Prix d'Arabie saoudite, c'est le 51e Grand Prix différent dans l'Histoire de la discipline. Le circuit de Djeddah accueillait la F1 pour la première fois également, faisant de lui le 75e circuit différent parcouru par la discipline depuis 1950.

>>> C'est le quatrième État de la péninsule arabique à accueillir une course, après Bahreïn (depuis 2004), les Émirats arabes unis (à Abu Dhabi depuis 2009) et le Qatar (depuis 2021). Les quatre épreuves dans cette zone géographique relativement réduite figurent toutes au calendrier 2021 ; et ce devrait être le cas également à partir de 2023, puisque le Qatar n'organisera pas de course l'an prochain.

>>> Il faut remonter à la saison 1970 pour trouver trace de deux Grands Prix consécutifs disputés sur des tracés inédits. Il s'agissait à l'époque des GP d'Allemagne et d'Autriche, respectivement disputés à Hockenheim et sur l'Österreichring. Si l'on excepte la saison 1950, qui était la toute première du championnat, ce cas de figure ne s'était produit qu'à une seule autre reprise auparavant, avec les GP d'Allemagne (sur l'AVUS) et du Portugal (à Monsanto) en 1959.

>>> Kimi Räikkönen a augmenté le record de départs en Grands Prix à 349. C'est mieux que Fernando Alonso (333) et Rubens Barrichello (323).

>>> Valtteri Bottas participait à son 100e Grand Prix pour le compte de Mercedes. Il est le 19e pilote de l'Histoire à faire 100 courses avec le même constructeur. Le record appartient à Michael Schumacher (180 GP chez Ferrari) tandis que Sebastian Vettel et Lewis Hamilton l'ont fait avec deux écuries différentes (Red Bull et Ferrari pour l'un, McLaren et Mercedes pour l'autre).

Les qualifications

>>> Lewis Hamilton a signé la 103e pole position de sa carrière, c'est toujours un record. C'est la première fois qu'il en enchaîne trois cette saison.

>>> Il s'agit du 30e Grand Prix différent lors duquel et du 32e circuit différent sur lequel Lewis Hamilton signe une pole position, ce sont deux records.

>>> C'est une 135e pole pour Mercedes en tant que constructeur et une 219e en tant que motoriste.

>>> Pour la 100e course consécutive, Valtteri Bottas a terminé les qualifications dans le top 10 (avant application de toute pénalité sur la grille donc). Il rejoint un club très fermé, composé de deux autres membres : Ayrton Senna (137 top 10 consécutifs entre Pays-Bas 1985 et Saint-Marin 1994) et Alain Prost (109 entre Canada 1983 et Italie 1989).

>>> Pour la 16e fois en 21 courses, Pierre Gasly s'est hissé dans le top 6.

>>> Aston Martin n'a placé aucune voiture en Q2, ce qui est une première depuis le Grand Prix de Hongrie 2019 lors de l'ère Racing Point (Sergio Pérez 17e, Lance Stroll 19e).

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté sa 103e victoire en Formule 1, c'est toujours un record.

>>> C'est la huitième saison de sa carrière où Hamilton remporte au moins huit courses. Il est le recordman dans le domaine, devant Michael Schumacher (six saisons).

>>> Lewis Hamilton a remporté son 31e Grand Prix différent (dont huit sur les dix nouveaux depuis 2020) et gagné sur un 31e circuit différent (dont cinq depuis 2020), ce sont deux records. Michael Schumacher est le pilote le plus proche derrière le Britannique sur ces deux statistiques, avec respectivement 22 et 23.

>>> Hamilton a remporté 16 courses nocturnes, un record.

>>> Hamilton a mené pour la 176e fois de sa carrière (c'est un record), soit 61,32% de réussite (Juan Manuel Fangio et Alberto Ascari font mieux avec 74,51% et 65,63% respectivement).

>>> C'est la 124e victoire de Mercedes en tant que constructeur et la 211e en tant que motoriste.

>>> C'est un 181e podium pour Lewis Hamilton, ce qui est toujours un record, un 59e podium pour Max Verstappen, qui égale Nigel Mansell, et un 67e pour Valtteri Bottas.

>>> C'est la 20e fois que ces trois pilotes se retrouvent sur le podium (dans n'importe quel ordre), ce qui est toujours un record.

>>> C'est aussi la 7e fois que Hamilton gagne devant Verstappen et Bottas, à une longueur du podium le plus fréquent (Hamilton-Rosberg-Vettel dans cet ordre).

>>> Max Verstappen a signé son 17e podium de l'année, en 21 GP. Il égale le record co-détenu par Michael Schumacher (17/17 en 2002), Sebastian Vettel (17/19 en 2011) et Lewis Hamilton (17/19 en 2015, 17/21 en 2016, 2018 et 2019).

>>> Lewis Hamilton a réalisé son 59e meilleur tour en course. Il reste à bonne distance du record de Michael Schumacher (77).

>>> Esteban Ocon 4e, Pierre Gasly 6e : la France a placé deux pilotes dans le top 6 pour la deuxième fois depuis 1997, après le GP de Hongrie 2021 (Ocon 1er, Gasly 5e).

>>> Ce Grand Prix est le cinquième à avoir été interrompu deux fois au drapeau rouge depuis la création de la Formule 1, après la Belgique 1981, le Japon 2014, le Brésil 2016 et la Toscane 2020. Lewis Hamilton a donc gagné quatre de ces cinq courses, la première ayant été remportée par Carlos Reutemann (Williams).

>>> Pas moins de 16 tours ont eu lieu sous Safety Car ou voiture de sécurité virtuelle, du jamais vu depuis le Grand Prix de Sakhir 2020 (16), mais cela représentait 57 kilomètres contre 99 à Djeddah. Pour trouver plus de tours, il faut remonter à l'Allemagne 2019 (19 tours, soit 87 kilomètres), et s'il on veut dépasser les 100 kilomètres, c'est cinq ans en arrière qu'il faut revenir, avec le Grand Prix du Brésil 2016 : 34 tours, soit 147 kilomètres.

>>> Carlos Sainz et Antonio Giovinazzi sont les deux seuls pilotes à avoir fini les 21 premières courses de la saison, restant respectivement sur 28 GP et 24 GP consécutifs à l'arrivée. Sainz a parcouru 1236 des 1239 tours au programme cette année, Giovinazzi 1221.

>>> Nikita Mazepin, en revanche, a enregistré le cinquième abandon de sa carrière, ce qui lui donne le taux le plus élevé (5/21 - 23,81%) devant Fernando Alonso (69/333 - 20,72%) et Max Verstappen (29/140 - 20,71%).

>>> C'est la deuxième fois que les prétendants au titre de Formule 1 sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix (369,5 pour Verstappen et Hamilton) après la saison 1974 (52 pour le futur champion Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni).