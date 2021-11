Stats São Paulo 2021 - Hamilton aussi fort que le Brésil !

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 19e manche de la campagne, le GP de São Paulo.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la première édition du Grand Prix de São Paulo, c'est le 49e Grand Prix différent dans l'Histoire de la discipline. En revanche, l'Autódromo José Carlos Pace a été le théâtre d'une épreuve de F1 pour la 38e fois, puisqu'il a accueilli le GP du Brésil auparavant.

>>> Kimi Räikkönen a augmenté le record de départs en Grands Prix à 347. C'est mieux que Fernando Alonso (331) et Rubens Barrichello (323).

>>> En prenant pour la 207e fois consécutivement le départ d'un Grand Prix, Daniel Ricciardo est désormais à la tête de la deuxième plus grande série de courses disputées consécutivement en F1, dépassant les 206 départs consécutifs de Nico Rosberg entre les GP de Bahreïn 2006 et d'Abu Dhabi 2016. L'Australien reste encore relativement loin de la plus grande série de l'Histoire, qui est la propriété de Lewis Hamilton (265 départs consécutifs entre les GP d'Australie 2007 et de Bahreïn 2020).

Les qualifications

>>> Valtteri Bottas a signé la 20e pole position de sa carrière, égalant Damon Hill. Bottas est toujours le pilote comptant le plus de poles sans jamais avoir été sacré Champion du monde.

>>> C'est une 133e pole pour Mercedes en tant que constructeur et une 217e en tant que motoriste.

>>> Pierre Gasly a signé un top 5 dans l'exercice des qualifications pour la huitième fois de la saison.

>>> Lance Stroll a été éliminé en Q1 pour un troisième Grand Prix d'affilée.

>>> Le palmarès des Qualifs Sprint 2021 s'établit à deux victoires pour Valtteri Bottas et une pour Max Verstappen.

>>> Valtteri Bottas et Max Verstappen ont marqué sept points en Qualifs Sprint, devançant Lewis Hamilton (deux), Carlos Sainz et Daniel Ricciardo (un).

>>> En appliquant de manière très hypothétique le barème d'une course classique, Bottas aurait marqué 65 points et serait suivi par Verstappen (63), Hamilton (39), Norris (30), Leclerc (26), Ricciardo (23) et Sainz (21). Sergio Pérez n'en aurait que 14 à son actif, Pierre Gasly 4.

>>> Qui sont les grands gagnants et perdants des Qualifs Sprint en 2021 ? Lewis Hamilton a gagné le plus de places dans l'ensemble (11) devant Esteban Ocon (5) et Lance Stroll (4). En revanche, Pierre Gasly (18) et Sergio Pérez (16) sont les seuls pilotes à avoir perdu plus de deux places.

>>> C'était un 45e départ en première ligne pour Valtteri Bottas, qui surpasse Nelson Piquet et Kimi Räikkönen, et un 27e pour Max Verstappen, qui égale Giuseppe Farina et Felipe Massa.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté sa 101e victoire en Formule 1, c'est toujours un record.



>>> Avec ce 101e succès, Hamilton a égalé à lui seul et au Brésil le total de Grands Prix remportés par des pilotes brésiliens en F1 (en combinant donc les succès d'Emerson Fittipaldi, Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello et Felipe Massa). Si Hamilton était une nation, il serait troisième ex-aquo du classement des victoires derrière l'ensemble des autres pilotes du Royaume-Uni (204) et l'Allemagne (179).

>>> C'est la huitième saison de sa carrière où Hamilton remporte au moins six courses. Seul Michael Schumacher a fait mieux, lors de 9 campagnes. Derrière les deux hommes, Ayrton Senna l'a fait à quatre reprises.

>>> C'est la seconde victoire de Lewis Hamilton en F1 après être parti au-delà du top 6. La première étant le GP d'Allemagne 2018, où il s'est élancé 14e.

>>> C'est la 11e fois en 1054 Grands Prix qu'un pilote gagne en partant dixième sur la grille :

Grand Prix Pilote (écurie) USA 1959 Bruce McLaren (Cooper) Argentine 1974 Denny Hulme (McLaren) Allemagne 1975 Carlos Reutemann (Brabham) Canada 1981 Jacques Laffite (Ligier) Belgique 1982 John Watson (McLaren) Pays-Bas 1983 René Arnoux (Ferrari) Pays-Bas 1985 Niki Lauda (McLaren) Belgique 2004 Kimi Räikkönen (McLaren) Azerbaïdjan 2017 Daniel Ricciardo (Red Bull) Italie 2020 Pierre Gasly (AlphaTauri) São Paulo 2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

>>> En 38 Grands Prix à Interlagos, c'est la première fois qu'un pilote gagne en partant en dehors du top 8. Même Giancarlo Fisichella, en 2003, était parti huitième. C'est aussi la première fois depuis 2007 que le vainqueur d'une course à Interlagos ne s'élançait pas depuis la première ligne.

>>> C'est la 122e victoire de Mercedes en tant que constructeur et la 209e en tant que motoriste.

>>> Mercedes est désormais le motoriste qui compte le plus de victoires à Interlagos (10), devant Ferrari et Renault (9).

>>> C'est un 179e pour Lewis Hamilton, ce qui est toujours un record, un 57e podium pour Max Verstappen, soit autant que Nico Rosberg, et un 66e pour Valtteri Bottas.

>>> C'est la sixième fois de l'année que ce trio se retrouve sur un même podium, et c'est la 19e fois de l'Histoire, ce qui est toujours un record.

>>> Le duo Hamilton-Bottas a égalé Schumacher-Barrichello au rang des duos les plus victorieux de l'Histoire de la F1, avec un 58e succès glané durant leur partenariat.

>>> Sergio Pérez a signé son 6e meilleur tour en course, égalant notamment Mike Hawthorn, Phil Hill et Emerson Fittipaldi.

>>> Charles Leclerc a signé son dixième top 5 de la saison.

>>> Avec son abandon ce dimanche, Daniel Ricciardo a vu sa série d'arrivées consécutives s'arrêter à 34, c'est la deuxième meilleure série de tous les temps. La référence reste Lewis Hamilton, du GP de Grande-Bretagne 2018 au GP des Pays-Bas 2021 (62 courses). La meilleure série en cours est à mettre au crédit de Carlos Sainz avec 26 courses consécutives à l'arrivée ; c'est déjà la neuvième plus longue série de l'Histoire.