Stats - Hamilton devant Fangio, tout près de Schumacher

Hamilton est devenu le pilote le plus âgé à être sacré sextuple champion du monde, à 34 ans, 9 mois et 27 jours. Schumacher (photo), lui, avait… 34 ans, 9 mois et 9 jours lorsqu'il a réalisé cette performance en 2003 !

Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton a battu le record de l'écart entre deux titres : 11 ans entre 2008 (photo) et 2019, à comparer aux 10 ans entre 1994 et 2004 pour Schumacher et aux 9 ans entre 1975 et 1984 pour Niki Lauda.