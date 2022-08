Stats Hongrie 2022 - Hamilton bat un record vieux de 67 ans

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la treizième manche de la campagne, le GP de Hongrie.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces sur la grille de départ

>>> Il s'agissait de la 37e édition du Grand Prix de Hongrie, onzième épreuve la plus disputée dans l'Histoire de la Formule 1.

>>> Toutes les éditions ont été courues sur le Hungaroring, faisant de lui le huitième circuit le plus visité par la F1, à égalité avec Hockenheim.

>>> Fernando Alonso a pris son 347e départ en F1, ce qui le rapproche à trois longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

Les qualifications

Le poleman George Russell (Mercedes)

>>> George Russell a signé la première pole position de sa carrière, devenant le 105e pilote de l'Histoire de la F1 à réussir cela.

>>> C'est le troisième pilote qui à signer une première pole en carrière cette saison après Sergio Pérez (Djeddah) et Carlos Sainz (Silverstone).

>>> Depuis 1980, tous les 14 ans, trois pilotes signent leur première pole position en Formule 1, alors que les autres années, c'est deux ou moins – Nelson Piquet, Didier Pironi et Bruno Giacomelli en 1980 ; Michael Schumacher, Rubens Barrichello et Jean Alesi en 1994 ; Robert Kubica, Heikki Kovalainen et Sebastian Vettel en 2008 ; Sergio Pérez, Carlos Sainz et George Russell en 2022.

>>> Il s'agissait de la 136e pole position de Mercedes en tant que constructeur et de la 220e en tant que motoriste.

>>> Russell est le sixième pilote Mercedes à signer au moins une pole avec l'écurie après Lewis Hamilton (77), Nico Rosberg (30), Valtteri Bottas (20), Juan Manuel Fangio (7) et Stirling Moss (1). Tous ont gagné au moins une course avec l'écurie.

>>> George Russell s'élançait de la première ligne pour la 3e fois de sa carrière (après Sakhir 2020 et la Belgique 2021). C'était la 5e fois pour Carlos Sainz.

>>> Quatrième et cinquième, Lando Norris et Esteban Ocon égalent leur meilleur résultat de la saison dans l'exercice.

>>> Alpine a placé ses deux monoplaces dans le top 6 des qualifications, une première depuis le Grand Prix de Belgique 2020 (Daniel Ricciardo 4e et Esteban Ocon 6e pour Renault).

>>> Il fallait remonter au GP de Bahreïn 2018 pour trouver trace d'une grille de départ où ni Lewis Hamilton (7e), ni Max Verstappen (10e) ne figuraient dans le top 6. Ils étaient respectivement 9e (après une pénalité pour changement de boîte de vitesses) et 15e (accident en Q1).

>>> Lance Stroll a mis fin à une série de sept éliminations consécutives en Q1.

La course

George Russell (Mercedes) en tête du peloton au départ

>>> Max Verstappen a remporté sa 28e victoire en Grand Prix, surpassant Jackie Stewart. C'est le 21e GP différent qu'il s'offre (comme Sebastian Vettel) sur un 19e circuit différent (comme Nigel Mansell et Fernando Alonso). Dans les deux domaines, c'est Lewis Hamilton qui détient le record (31).

>>> Red Bull a remporté sa 84e victoire en tant que constructeur et la 9e en tant que motoriste.

>>> Vainqueur après être parti 10e, Verstappen s'impose pour la première fois en s'élançant au-delà de la quatrième place sur la grille. Au Hungaroring, la plus grande remontée victorieuse est à mettre au crédit de Jenson Button, qui était parti 14e en 2006.

>>> Sur les 37 éditions du GP de Hongrie, la victoire n'est revenue que quatre fois à un pilote en dehors du top 4 ; cela vient donc de se produire deux fois de suite (Esteban Ocon avait gagné depuis la 8e place en 2021).

>>> Cela égale la seule autre victoire de Red Bull en s'élançant en dehors du top 6 en F1, quand Daniel Ricciardo s'était imposé depuis la 10e place au GP d'Azerbaïdjan 2017.

>>> C'est seulement la 12e fois de l'Histoire qu'une course est remportée depuis cette position sur la grille. Cela est d'ailleurs arrivé lors des trois dernières saisons, puisque Pierre Gasly l'avait emporté au GP d'Italie 2020 et Lewis Hamilton au GP du Brésil 2021.

Grand Prix Pilote (écurie) USA 1959 Bruce McLaren (Cooper) Argentine 1974 Denny Hulme (McLaren) Allemagne 1975 Carlos Reutemann (Brabham) Canada 1981 Jacques Laffite (Ligier) Belgique 1982 John Watson (McLaren) Pays-Bas 1983 René Arnoux (Ferrari) Pays-Bas 1985 Niki Lauda (McLaren) Belgique 2004 Kimi Räikkönen (McLaren) Azerbaïdjan 2017 Daniel Ricciardo (Red Bull) Italie 2020 Pierre Gasly (AlphaTauri) São Paulo 2021 Lewis Hamilton (Mercedes) Hongrie 2022 Max Verstappen (Red Bull)

>>> Lewis Hamilton a obtenu son 61e meilleur tour en course. Le record est toujours détenu par Michael Schumacher (77).

>>> C'est un 70e podium en Formule 1 pour Max Verstappen, un 188e pour Lewis Hamilton, détenteur du record, et un 6e pour George Russell, qui égale notamment Wolfgang von Trips, Carlos Pace ou encore Lando Norris.

>>> Hamilton et Verstappen ont désormais partagé le podium 51 fois, c'est moins que le record du duo Hamilton-Vettel (56).

>>> Hamilton a fini deuxième pour la 50e fois de sa carrière, c'est toujours un record. Il devance Michael Schumacher (43).

>>> Hamilton compte désormais plus de podiums cette saison (6) que Charles Leclerc (5). Mercedes en a autant que Ferrari (11).

>>> Hamilton s'est emparé du record du nombre de tours en tête sur le même circuit : 487 au Hungaroring, à comparer aux 485 boucles de Bill Vukovich a l'avant du peloton aux 500 Miles d'Indianapolis entre 1952 et 1955, l'épreuve ayant fait partie du Championnat du monde de Formule 1 de 1950 à 1960. Hormis cette anomalie historique, Michael Schumacher détient la référence suivante avec 455 tours en tant que leader à Magny-Cours.

Bill Vukovich a mené 195 des 200 tours au programme lors des 500 Miles d'Indianapolis 1953

>>> Quant aux kilomètres en tête, ils sont au nombre de 2134 pour Hamilton au Hungaroring, 1951 pour Vukovich à Indianapolis et 1949 pour Schumacher à Magny-Cours. L'Allemand a un total très similaire à Montréal et à Barcelone. Hamilton, quant à lui, a également passé 2021 km en tête à Silverstone.

>>> Max Verstappen, lui, a mené pour la 50e fois dans sa carrière. Seuls 13 pilotes ont fait mieux, le record appartenant à Hamilton (180 GP).

>>> Fernando Alonso reste sur 11 arrivées dans les points consécutives au Hungaroring (2010-2018 et 2021-22), toujours entre la deuxième et la huitième places.

>>> Pierre Gasly reste sur cinq Grands Prix d'affilée sans marquer le moindre point, c'est inédit depuis sa saison 2018 chez Toro Rosso.

>>> Classés respectivement 19e et 20e, Yuki Tsunoda et Valtteri Bottas (ce dernier contraint à l'abandon) ont signé le pire résultat de leur carrière (précédemment des 17e places pour tous deux).

>>> Lewis Hamilton demeure le seul pilote à avoir fini toutes les courses de la saison 2022 et reste même sur 21 Grands Prix consécutifs à l'arrivée. Son taux d'abandons depuis le début de sa carrière est le plus faible parmi tous les pilotes ayant plus de 40 départs à leur actif (8,97%).