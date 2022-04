Stats Imola 2022 - Un carton plein historique pour Verstappen

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la troisième manche de la campagne, le GP d'Australie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 3e édition du Grand Prix d'Émilie-Romagne, soit autant que le GP d'Inde.

>>> L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, à Imola, accueillait un Grand Prix pour la 30e fois. C'est la 13e piste la plus visitée par la Formule 1.

>>> Fernando Alonso a signé son 338e départ en F1, ce qui le rapproche à 12 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

Les qualifications / le sprint

>>> Pour la première fois de l'Histoire, la pole position a été attribuée au terme d'une séance qui ne visait pourtant pas à déterminer la grille de départ de la course, mais celle du sprint. C'est bien le résultat de cette dernière qui a servi à établir la grille.



>>> Max Verstappen a réalisé la 14e pole position de sa carrière, égalant Alberto Ascari, James Hunt, Ronnie Peterson et Rubens Barrichello. C'est sa première à Imola.

>>> Il s'agit de la 75e pole position pour l'écurie Red Bull et de la 2e d'un moteur de la structure autrichienne.

>>> En signant la pole avec 0,779s d'avance sur son poursuivant, Max Verstappen a réalisé le plus grand écart en qualifications à Imola depuis 1992. À l'époque, Nigel Mansell avait signé la pole, 1,053s devant Riccardo Patrese.

>>> Il fallait remonter au GP du Japon 2012 pour ne trouver trace d'aucune Mercedes dans une Q3. Déjà à l'époque, le Grand Prix avait vu un pilote Red Bull réaliser le Grand Chelem !

>>> En terminant quatrième des qualifications, Kevin Magnussen a égalé son meilleur résultat dans l'exercice du tour rapide. Il s'était déjà classé à cette position lors des Grands Prix d'Australie et d'Allemagne en 2014.

>>> Coup dur pour les Français : le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022 est le premier à ne voir aucun représentant tricolore en Q2 depuis la manche chinoise en 2017.

>>> Mick Schumacher est parti depuis la 10e place sur la grille, sa meilleure position de départ depuis qu'il est en F1.

>>> L'an dernier, Alfa Romeo ne s'était élancé du top huit qu'à deux reprises. À Imola, Valtteri Bottas y a (déjà) connu son troisième départ.

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 22e victoire en Formule 1, égalant Damon Hill. C'est son 10e succès depuis la pole position.

>>> C'est la 77e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la deuxième en tant que motoriste.

>>> Red Bull a signé ce dimanche son second doublé de l'ère hybride après le Grand Prix de Malaisie 2016. C'est au total le 18e de l'Histoire de l'écurie.

>>> Max Verstappen a signé son 17e meilleur tour en course, autant que Rubens Barrichello.

>>> Le Champion du monde 2021 a mené une course de bout en bout pour la septième fois de sa carrière, égalant ainsi Ascari, Alain Prost et Nico Rosberg.

>>> Verstappen a donc signé un Grand Chelem (pole position, victoire, meilleur tour et tous les tours en tête). C'est le second de sa carrière, soit autant que Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Mika Häkkinen et Nico Rosberg.

>>> Mais le Néerlandais est allé encore plus loin, et il faudra sans doute inventer un nouveau terme (Super Grand Chelem ?), car il a ajouté à cela une victoire en course sprint.

>>> C'est aussi un 4e hat-trick (pole position, meilleur tour et victoire) pour Leclerc, autant que Stirling Moss, Jacky Ickx, Jackie Stewart et Felipe Massa.

>>> Sergio Pérez et Lando Norris sont respectivement montés sur le podium pour la 17e (autant qu'Ascari et Keke Rosberg) et la 6e fois (également notamment Wolfgang von Trips et Carlos Pace).

>>> Lando Norris est sur une série de trois podiums consécutifs en Italie, après ceux obtenus l'an dernier à Imola (troisième) et à Monza (deuxième).

>>> Sebastian Vettel a marqué des points pour la 16e saison consécutive. Michael Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont les seuls autres pilotes à répéter pareille performance.