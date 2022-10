Stats Japon 2022 - Le 5e GP le plus court dans l'Histoire

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la dix-huitième manche de la campagne, le Grand Prix du Japon.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces au départ

>>> Il s'agissait de la 36e édition du Grand Prix du Japon, la première depuis le début de la pandémie de COVID. Outre Suzuka, l'épreuve s'est tenue à Fuji, à quatre reprises (en 1976 et 1977, puis 2007 et 2008).

>>> Le circuit de Suzuka accueillait donc également la F1 pour la 32e fois, soit autant que Barcelone et Zandvoort.

>>> Puisque le Japon s'est absenté du calendrier pendant trois ans, de nombreux pilotes y roulaient au volant d'une F1 pour la première fois ce week-end : Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Nicholas Latifi.

>>> Fernando Alonso a pris son 352e départ en catégorie reine. Il s'agit d'un nouveau record absolu.

>>> Lewis Hamilton a égalé Jenson Button avec 306 départs en Grand Prix et n'est plus devancé que par Alonso, Räikkönen, Barrichello et Schumacher, ce dernier en ayant 307 à son actif.

Les qualifications

Max Verstappen

>>> Max Verstappen a signé la 18e pole position de sa carrière, égalant Mario Andretti, René Arnoux, Kimi Räikkönen et... Charles Leclerc.

>>> Il s'agissait de la 79e pole position de Red Bull en tant que constructeur et de la 6e en tant que motoriste.

>>> L'écart de 0"010 est le plus faible de la saison entre un poleman et un second en qualifications, et il s'agit du quatrième plus faible écart depuis le début de l'ère hybride en 2014. Dans l'Histoire de la F1, l'écart le plus faible entre un poleman et un second reste de 0"000, soit une égalité parfaite, entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher (Heinz-Harald Frentzen ayant lui aussi réalisé ce chrono) au GP d'Europe 1997.

>>> C'est aussi la sixième fois de la saison 2022 que l'écart entre poleman et deuxième est sous la barre des 0"100 et la deuxième fois de suite que le top 3 se tient en moins de 0"060.

>>> Verstappen s'élançait de la première ligne pour la 39e fois de sa carrière, autant que Mika Häkkinen. C'était la 24e fois pour Leclerc, comme Mario Andretti, James Hunt et Jenson Button avant lui.

>>> En s'offrant sa première Q3 depuis Bakou, Sebastian Vettel a maintenu son palmarès de 100% de départs dans le top 10 au Japon, en 14 Grands Prix disputés là-bas (dont deux à Fuji).

La course

Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) au coude-à-coude au premier virage

>>> Max Verstappen a remporté sa 32e victoire en Grand Prix, égalant Fernando Alonso au sixième rang de la hiérarchie historique.

>>> Verstappen a également obtenu son second titre mondial, rejoignant Alonso mais aussi Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, et Mika Häkkinen.

>>> C'est la 89e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 14e comme motoriste.

>>> Red Bull compte désormais 14 victoires cette saison, c'est son meilleur score en valeur absolue et en pourcentage (77,78% contre 68,42% avec les 13 succès de 2013).

>>> C'est par ailleurs la 12e victoire de Verstappen cette saison, à une longueur du record de Michael Schumacher et de Sebastian Vettel. En pourcentage, Verstappen compte deux tiers de victoires cette année ; c'est moins qu'Alberto Ascari (6/8 soit 75% en 1952), Michael Schumacher (13/18 soit 72,22% en 2004), Jim Clark (7/10 soit 70% en 1963) et Sebastian Vettel (13/19 soit 68,42% en 2013).

>>> Zhou Guanyu est le 136e pilote de l'Histoire à avoir signé un meilleur tour en course, et le premier nouveau à l'avoir fait depuis George Russell au Grand Prix de Sakhir 2020.

>>> C'est le premier meilleur tour en course pour la structure Sauber depuis Esteban Gutiérrez au Grand Prix d'Espagne 2013.

>>> C'est un 74e podium pour Max Verstappen, un 24e à l'actif de Sergio Pérez (autant que Stirling Moss, John Surtees et Alan Jones) et un 22e pour Charles Leclerc, qui égale René Arnoux.

>>> Red Bull a ainsi signé son 22e doublé en Formule 1, le cinquième avec le duo Verstappen-Pérez (tous en 2022).

>>> En neuf participations au Grand Prix du Japon, Pérez n'avait jamais fini dans le top 6 précédemment (septième avec Force India de 2016 à 2018).

>>> Red Bull a placé une monoplace au premier et/ou deuxième rang des 17 derniers Grands Prix, égalant les séries de Williams de 1993 à 1994 et de Mercedes de 2014 à 2015.

Le double Champion du monde Max Verstappen

>>> Fernando Alonso a passé un tour en tête à la faveur des arrêts au stand, menant pour la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie 2021 et la seconde depuis 2014.

>>> Pas moins de 19 ans, 6 mois et 16 jours (ainsi que 375 Grands Prix) se sont écoulés entre les premiers tours en tête d'Alonso, au GP de Malaisie 2003, et les derniers. Il bat le record de Michael Schumacher (19 ans, 1 mois et 9 jours de 1992 à 2011, l'équivalent de 325 GP).

>>> C'est la 19e course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton (cinquième), son record personnel.

>>> Avec Sebastian Vettel sixième, Aston Martin a marqué plus de points (20) que Mercedes (16) lors des deux derniers Grands Prix... et presque autant que les 25 unités engrangées par la structure de Silverstone lors des 16 premières courses de l'année !

>>> Deux top 6 consécutifs pour Aston Martin (Stroll 6e et Vettel 6e) : c'est inédit les Grands Prix de Monaco et d'Azerbaïdjan 2021 (Vettel 5e et 2e).

>>> Valtteri Bottas a échoué à marquer des points, pour la neuvième fois de suite. Du jamais vu depuis 2013, sa première saison en catégorie reine.

>>> Alfa Romeo n'a inscrit qu'une unité lors des neuf derniers Grands Prix, l'écurie n'a pas connu pire depuis la fin de la saison 2017 (aucun point lors des 12 dernières courses).

>>> Le Grand Prix du Japon s'est couru sur seulement 162 km, soit la cinquième distance la plus faible depuis la création du Championnat du monde. C'est la distance la plus faible à avoir octroyé 100% des points, devant le Grand Prix de Monaco 1997 (209 km).