Stats Mexico 2022 - Verstappen bat le record de Schumacher et Vettel

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la vingtième manche de la campagne, le Grand Prix de Mexico.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP de Mexico 2022

>>> Il s'agissait de la 2e édition du Grand Prix de Mexico.

>>> L'Autódromo Hermanos Rodríguez accueillait la F1 pour la 22e fois (dont 20 pour un "GP du Mexique"), ce qui fait de lui le 15e circuit le plus visité par la discipline reine.

>>> Fernando Alonso a pris son 354e départ en catégorie reine. Il s'agit d'un nouveau record absolu.

>>> Après avoir égalé Michael Schumacher à Austin, Lewis Hamilton le dépasse et compte désormais 308 départs en F1. Dans ce classement, il n'est plus devancé que par Alonso, Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello, ce dernier en ayant 323 à son actif.

>>> Charles Leclerc prenait ce week-end le 100e départ de sa carrière, faisant de lui le 77e pilote dans l'Histoire du championnat à atteindre ce chiffre.

Les qualifications

Max Verstappen après avoir signé la pole position

>>> Max Verstappen a signé la 19e pole position de sa carrière. C'est sa première à Mexico, mais c'est la deuxième fois après 2019 qu'il signe le meilleur temps des qualifications ; cette année là, toutefois, il avait été pénalisé sur la grille pour non-respect des drapeaux jaunes après un accident de Valtteri Bottas.

>>> Il s'agissait de la 80e pole position de Red Bull en tant que constructeur, et de la 7e en tant que motoriste (autant que Vanwall, Repco et TAG Porsche).

>>> Sur les 11 derniers Grands Prix courus à Mexico, il y a eu 11 polemen différents :

Grand Prix Poleman Mexique 1989 Ayrton Senna Mexique 1990 Gerhard Berger Mexique 1991 Riccardo Patrese Mexique 1992 Nigel Mansell Mexique 2015 Nico Rosberg Mexique 2016 Lewis Hamilton Mexique 2017 Sebastian Vettel Mexique 2018 Daniel Ricciardo Mexique 2019 Charles Leclerc Mexico 2021 Valtteri Bottas Mexico 2022 Max Verstappen

>>> Le record appartient au circuit de Buenos Aires, avec 14 polemen différents de 1958 à 1997 (Fangio, Moss, Reutemann, Regazzoni, Peterson, Jarier, Hunt, Andretti, Laffite, Jones, Piquet, Coulthard, Hill et Villeneuve).

>>> Verstappen s'élançait de la première ligne pour la 41e fois de sa carrière. C'était la 5e fois pour George Russell, autant que Lorenzo Bandini, Heikki Kovalainen ou Sergio Pérez.

>>> C'est la première fois de l'année que Mercedes a placé ses deux monoplaces dans le top 3 sur la grille et la seconde fois consécutive que Mercedes avait ses deux voitures dans le top 4, et cette fois sans que des pénalités moteur n'entrent en jeu. Hamilton a égalé sa meilleure position de départ de la campagne.

>>> La sixième place de Bottas en Q3 était la meilleure performance d'Alfa Romeo cette saison depuis Miami.

La course

Podium identique pour les GP de Mexico 2021 et 2022

>>> Max Verstappen a remporté sa 34e victoire en Grand Prix.

>>> C'est son quatrième succès au Mexique mais la première fois qu'il gagne quatre fois sur un même circuit lors de quatre années différentes (2017, 2018, 2021 et 2022) ; il compte en effet également quatre victoires au Red Bull Ring mais en a remporté deux en 2021 (GP de Styrie et d'Autriche) en plus de ses victoires de 2018 et 2019.

>>> Le Néerlandais met d'ailleurs fin à une mauvaise série pour les polemen à Mexico, puisqu'aucun d'entre eux n'était monté sur le podium depuis 2016.

>>> C'est par ailleurs la 14e victoire cette saison pour Verstappen, qui dépasse le record de Michael Schumacher et de Sebastian Vettel. En pourcentage, Verstappen compte pour le moment 70% de victoires cette année ; c'est moins qu'Alberto Ascari (6/8 soit 75% en 1952) et Michael Schumacher (13/18 soit 72,22% en 2004) mais autant que Jim Clark (7/10 soit 70% en 1963) ; c'est en revanche mieux que Sebastian Vettel (13/19 soit 68,42% en 2013).

>>> Plus anecdotique au vu des différents changements de barèmes et de l'arrivée des courses sprint, mais en atteignant 416 points, Verstappen bat le record de points inscrits dans une saison qui était de 413 pour Lewis Hamilton en 2019.

>>> C'est la 91e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 16e comme motoriste.

>>> Red Bull compte désormais 16 victoires cette saison, c'est son meilleur score en valeur absolue et, pour le moment, en pourcentage (72,73% contre 68,42% avec les 13 succès de 2013). Le record absolu est détenu par Mercedes avec 19 succès en 21 GP (90,48%) en 2016, alors que McLaren avait signé 93,75% de victoires en 1988 (15/16).

Max Verstappen avant son entrée sur le podium du GP de Mexico

>>> C'est aussi la 9e victoire consécutive de l'écurie depuis le GP de France, ce qui lui permet d'égaler son propre record (entre Belgique et Brésil 2013) et d'être à deux longueurs du record absolu dans le domaine (11 pour McLaren, entre les GP du Brésil et de Belgique 1988).

>>> C'est un 76e podium pour Max Verstappen, un 190e à l'actif de Lewis Hamilton (c'est toujours un record) et un 25e pour Sergio Pérez qui égale Jacky Ickx.

>>> Le podium du GP de Mexico 2022 est exactement le même que le podium du GP de Mexico 2021, et les écarts entre les trois pilotes sont sensiblement les mêmes également. Lors de ces deux courses, les Ferrari ont aussi terminé 5e et 6e.

>>> C'est le 19e GP consécutif où Red Bull est sur le podium, ce qui égale le record de l'écurie (entre Brésil 2010 et Inde 2011). Le record absolu reste encore bien loin avec 53 podiums consécutifs pour Ferrari entre Malaisie 1999 et Japon 2002.

>>> Lewis Hamilton a mené son 183e GP en carrière, ce qui constitue toujours un record. Le Britannique a ainsi porté à 5437 le record du nombre de tours passés en tête (soit 27 684 km).

>>> C'est la 21e course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton, son record personnel.

>>> Sixième, Charles Leclerc n'a pas pu continuer d'améliorer sa meilleure série de podiums en carrière, qui reste donc bloquée à cinq consécutifs.

>>> George Russell a signé le quatrième meilleur tour de sa carrière, autant que Jean-Pierre Beltoise, Jean Alesi ou encore Lando Norris.

>>> Valtteri Bottas a mis fin à sa disette de 10 Grands Prix consécutifs sans inscrire le moindre point avec sa 10e position ce dimanche.