Stats Miami 2022 - Max Verstappen égale Nico Rosberg à Miami

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la cinquième manche de la campagne, le GP de Miami.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP de Miami

>>> Il s'agissait de la toute première édition Grand Prix de Miami, ce qui en fait le 52e GP différent dans l'Histoire de la F1.

>>> L'Autodrome International de Miami accueillait une épreuve du Championnat du monde pour la première fois, faisant de lui le 76e circuit différent parcouru par la discipline depuis 1950.

>>> C'est le 11e tracé situé aux États-Unis à accueillir un Grand Prix (après Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Caesars Palace (Las Vegas), Detroit, Dallas, Phoenix et Austin). C'est un record pour un même pays, loin devant la France (7 circuits) et l'Espagne (6).

>>> Fernando Alonso a signé son 339e départ en F1, ce qui le rapproche à 11 longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

Les qualifications

Charles Leclerc après sa pole au GP de Miami

>>> Charles Leclerc a réalisé la 12e pole position de sa carrière, égalant Gerhard Berger et David Coulthard.

>>> Il s'agit de la 233e pole position pour l'écurie Ferrari et de la 234e d'un moteur de la Scuderia.

>>> Deuxième sur la grille, Carlos Sainz partait de la première ligne pour la seconde fois de sa carrière et la première en 2022.

>>> Il fallait remonter au GP du Mexique 2019 pour trouver trace d'une première ligne 100% Ferrari. C'est d'ailleurs le 81e doublé de la Scuderia, à une unité du record absolu qui appartient à Mercedes (82).

>>> Cinquième sur la grille, Valtteri Bottas a offert sa meilleure position de départ à une Alfa Romeo depuis le GP d'Allemagne 2019 avec Kimi Räikkönen.

>>> Sixième sur la grille, Lewis Hamilton n'avait jamais été hors du top 5 en qualifications aux États-Unis depuis le début de sa carrière en 2007.

La course

Le podium du GP de Miami

>>> Max Verstappen a remporté sa 23e victoire en Formule 1, égalant Nelson Piquet et Nico Rosberg.

>>> C'est la 78e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 3e en tant que motoriste.

>>> C'est la seconde fois que Verstappen remporte un GP sur un circuit qu'il visite pour la première fois en F1, après Zandvoort l'an passé.

>>> Max Verstappen a signé son 18e meilleur tour en course, autant que David Coulthard.

>>> Le Néerlandais est monté sur son 63e podium en F1, il est désormais seul à la 10e position dans toute l'histoire de la discipline.

>>> Charles Leclerc et Carlos Sainz sont respectivement montés sur le podium pour la 17e (autant qu'Alberto Ascari, Keke Rosberg et Sergio Pérez) et la 9e fois (également notamment Jean Behra, Elio de Angelis ou encore Martin Brundle) de leur carrière.

>>> Cinquième au drapeau à damier, George Russell demeure le seul pilote qui a terminé dans le top 5 de tous les Grands Prix cette saison.

>>> Sixième, Lewis Hamilton n'avait jusqu'ici jamais terminé une course aux États-Unis hors du top 4.

>>> Esteban Ocon a terminé huitième après être parti 20e ce dimanche, et maintient sa série de courses terminées devant son équipier cette saison.

>>> La série de 15 courses consécutives à l'arrivée pour Lando Norris s'est achevée avec son abandon après une collision avec Pierre Gasly. Le pilote à la tête de la série en cours la plus longue est Charles Leclerc, avec 16.