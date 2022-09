Stats Pays-Bas 2022 - Verstappen sur les traces de Schumacher et Vettel

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la quinzième manche de la campagne, le GP des Pays-Bas.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 32e édition du Grand Prix des Pays-Bas.

>>> Zandvoort accueillait la Formule 1 pour la 32e fois également, autant que Barcelone.

>>> Fernando Alonso a pris son 349e départ en F1, ce qui le rapproche à une longueur du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

Les qualifications

Max Verstappen a battu de peu Charles Leclerc pour la pole

>>> Max Verstappen a signé la 17e pole position de sa carrière, égalant Jackie Stewart.

>>> Il s'agissait de la 78e pole position de Red Bull en tant que constructeur et la 5e en tant que motoriste.

>>> Avec 0"021 entre Max Verstappen et Charles Leclerc, c'étaient les qualifications les plus serrées depuis le Grand Prix du Portugal 2021 (0"007 séparant Valtteri Bottas de Lewis Hamilton).

>>> Verstappen s'élançait de la première ligne pour la 38e fois de sa carrière, autant que Jack Brabham et Fernando Alonso. C'était la 21e fois pour Leclerc, à l'image de John Surtees et Clay Regazzoni.

>>> Quatrième, Lewis Hamilton ne s'est pas qualifié dans le top 3 en 14 Grands Prix cette saison. C'est inédit dans sa carrière (précédent record personnel : 11 GP du Brésil 2008 à l'Europe 2009).

>>> Seulement 17e sur la grille, Daniel Ricciardo a réalisé sa plus mauvaise performance en qualifications depuis le GP de Bahreïn 2022 (où il s'était qualifié 18e).

>>> Valtteri Bottas a été éliminé en Q1 une deuxième fois d'affilée, alors que ça ne lui était jamais arrivé lors des 148 Grands Prix précédents.

>>> Pour la huitième fois de l'année, Sebastian Vettel a été éliminé en Q1. C'est autant que toutes ses éliminations en Q1 lors de ses années chez Red Bull et Ferrari, entre 2009 et 2020.

La course

Le départ du GP des Pays-Bas

>>> Max Verstappen a remporté sa 30e victoire en Grand Prix. Il est toujours au huitième rang de la hiérarchie historique mais n'est plus qu'à une longueur du total de Nigel Mansell.

>>> Red Bull a obtenu sa 86e victoire en tant que constructeur et la 11e en tant que motoriste.

>>> C'est la 10e victoire de Verstappen en 15 Grands Prix cette saison. Cela représente 67% de réussite ; seuls Alberto Ascari (6/8 en 1952), Michael Schumacher (13/18 en 2004), Jim Clark (7/10 en 1963) et Sebastian Vettel (13/19 en 2013) ont fait mieux.

>>> C'est la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne que le poleman remporte la course.

>>> Les 58 tours en tête de Verstappen à Zandvoort font passer son total à 1636, il déloge ainsi Nelson Piquet (1600) et entre dans le top 10 absolu.

>>> Verstappen a signé son 21e meilleur tour en course, autant que Gerhard Berger.

>>> C'est un 72e podium en Formule 1 pour Max Verstappen, un 19e pour Charles Leclerc (qui égale Dan Gurney, Patrick Depailler, Mario Andretti et Giancarlo Fisichella) et un septième pour George Russell (autant que Luigi Musso, Pedro Rodriguez et Johnny Herbert).

>>> Avec cette victoire, Verstappen compte 109 points d'avance sur son plus proche poursuivant au championnat, le plus grand écart entre le leader et son dauphin depuis 2020.

Le vainqueur Max Verstappen, Red Bull Racing

>>> En terminant deuxième, George Russell a égalé son meilleur résultat en F1, obtenu pour la première fois lors du GP de Belgique 2021.

>>> C'est la seizième course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton, un record.

>>> Fernando Alonso compte dix arrivées de suite dans le top 10, sa meilleure série depuis le début de saison 2014.

>>> Valtteri Bottas n'a pas marqué de points pour la sixième fois de suite. Du jamais vu depuis 2013, sa première saison en catégorie reine.

>>> Nicholas Latifi a quant à lui enchaîné sa 25e course sans points, deux de moins que son record (27 Grands Prix consécutifs entre 2020 et 2021).

>>> Il s'agit de la neuvième course consécutive lors de laquelle le Safety Car ou le Virtual Safety Car a été déployé.

>>> En réalisant un arrêt au stand en 2"09, Red Bull a réalisé la meilleure performance de la saison.