Stats - Le plus jeune podium de l'Histoire de la F1

1 / 25 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen a signé la deuxième pole position de sa carrière, égalant notamment Gilles Villeneuve, Jean Alesi et Heinz-Harald Frentzen.

2 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images C'est un neuvième Grand Prix consécutif sans pole position pour Lewis Hamilton. Il s'agit de sa pire série depuis les saisons 2010 et 2011 (26 courses d'affilée sans pole).

3 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Avec Romain Grosjean huitième et Kevin Magnussen dixième, les deux Haas sont passées en Q3. C'est une première depuis le Grand Prix d'Espagne 2019.

4 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen a remporté la huitième victoire de sa carrière, égalant Jacky Ickx et Denny Hulme.

5 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Avant son abandon, Valtteri Bottas a réalisé le 13e meilleur tour en course de sa carrière, aussi bien qu'Alan Jones, Riccardo Patrese et Daniel Ricciardo.

6 / 25 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen a obtenu le 30 podium de sa carrière, autant que Juan Pablo Montoya. Pierre Gasly et Carlos Sainz sont les 210e et 211e pilotes de l'Histoire à monter sur le podium en Championnat du monde.

7 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Aucun pilote n'a attendu aussi longtemps que Sainz avant de monter sur son premier podium : 101 Grands Prix (le record appartenait précédemment à Martin Brundle, avec 91 départs).

8 / 25 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Verstappen, Gasly, Sainz : il s'agit du podium le plus jeune de l'Histoire de la Formule 1, à 23 ans, 8 mois et 13 jours de moyenne. Le record de Vettel-Kovalainen-Kubica (photo) au Grand Prix d'Italie 2008 (23 ans, 11 mois et 16 jours) est battu.

9 / 25 Photo de: Sutton Motorsport Images Pierre Gasly et Carlos Sainz ont obtenu leur premier podium ensemble : ce n'était jamais arrivé depuis le Grand Prix d'Allemagne 1994 (photo) avec le premier top 3 pour Olivier Panis, deuxième, et Éric Bernard, troisième.

10 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images À 23 ans, 9 mois et 10 jours, Pierre Gasly n'est que le 27e plus jeune pilote de l'Histoire à monter sur le podium, mais il est le plus jeune Français, battant le record de Jean Alesi (25 ans et 9 mois au Grand Prix des États-Unis).

11 / 25 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Quinze des vingt pilotes du plateau sont désormais montés sur le podium en Formule 1 : seuls font exception les quatre rookies (Russell, Norris, Albon, Giovinazzi) et… Nico Hülkenberg.

12 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Avec la troisième place de Carlos Sainz, McLaren obtient son premier podium depuis le Grand Prix d'Australie 2014 (Kevin Magnussen deuxième, Jenson Button troisième).

13 / 25 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images L'Espagne est le dixième pays à franchir le cap des 100 podiums (97 pour Fernando Alonso, un pour Alfonso de Portago, Pedro de la Rosa et Carlos Sainz). Le record appartient au Royaume-Uni avec 681 podiums.

14 / 25 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images La Red Bull-Honda de Verstappen victorieuse, la Toro Rosso-Honda de Gasly deuxième : c'est le premier doublé du motoriste japonais depuis le triomphe de McLaren-Honda au Grand Prix du Japon 1991 (Gerhard Berger vainqueur, Ayrton Senna deuxième).

15 / 25 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Honda a passé le cap des 5000 tours en tête (5041) mais demeure bien loin du record de Ferrari (15'212).

16 / 25 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Avec la deuxième place de Pierre Gasly, Toro Rosso a réalisé son meilleur résultat depuis la victoire de Sebastian Vettel au Grand Prix d'Italie 2008. C'est la première fois que la structure de Faenza obtient deux podiums en une saison depuis sa fondation en tant que Minardi en 1985.

17 / 25 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Depuis le Grand Prix du Canada 2018, Max Verstappen a signé 18 podiums quand ses coéquipiers (Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Alexander Albon successivement) n'y sont pas montés une seule fois. Sur cette période, Verstappen a marqué 474 des 703 points de Red Bull (67,43%), soit plus du double de ses coéquipiers.

18 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Räikkönen quatrième, Antonio Giovinazzi cinquième : c'est le meilleur résultat d'ensemble de l'écurie Alfa Romeo depuis l'époque BMW Sauber (Robert Kubica quatrième et Nick Heidfeld cinquième au Grand Prix de Belgique 2009).

19 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi a par ailleurs signé le meilleur résultat de sa jeune carrière en Formule 1.

20 / 25 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Septième, Lewis Hamilton est entré dans les points 32 fois d'affilée, et 65 fois sur les 66 derniers Grands Prix. Il est ainsi très proche de son record (33 courses consécutives dans les points).

21 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hamilton a mené un Grand Prix pour la 147e fois, c'est toujours un record.

22 / 25 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images Une Mercedes terrassée par un problème technique, en l'occurrence celle de Valtteri Bottas : ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix d'Autriche 2018 (double abandon pour Hamilton et Bottas).

23 / 25 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Suite à l'accrochage avec Charles Leclerc, Sebastian Vettel a connu trois abandons en cinq courses : c'est une première depuis la saison 2008 de Formule 1.

24 / 25 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Hormis le carambolage survenu avec Max Verstappen au départ du Grand Prix de Singapour 2017, c'est la première fois dans l'Histoire de la Formule 1 que deux pilotes Ferrari s'éliminent mutuellement dans un accrochage : Vettel et Leclerc ont été contraints à l'abandon.