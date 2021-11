Stats Qatar 2021 - Alonso, 27e quadra sur un podium !

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 20e manche de la campagne, le GP du Qatar.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la première édition du Grand Prix du Qatar, c'est le 50e Grand Prix différent dans l'Histoire de la discipline. Le circuit de Losail accueillait la F1 pour la première fois également, faisant de lui le 75e circuit différent parcouru par la discipline depuis 1950.

>>> C'est le troisième État de la péninsule arabique à accueillir une course, après Bahreïn (depuis 2004) et les Émirats arabes unis (à Abu Dhabi depuis 2009), et le quatrième devrait être l'Arabie saoudite dans deux semaines. Les quatre épreuves dans cette zone géographique relativement réduite figurent toutes au calendrier 2021 ; et ce devrait être le cas également à partir de 2023, puisque le Qatar n'organisera pas de course l'an prochain.

>>> Kimi Räikkönen a augmenté le record de départs en Grands Prix à 348. C'est mieux que Fernando Alonso (332) et Rubens Barrichello (323).

>>> L'écurie McLaren a disputé son 900e Grand Prix en Formule 1, le premier étant le GP de Monaco 1966, avec son fondateur Bruce McLaren comme seul pilote au départ. C'est la seconde écurie à atteindre cette barre symbolique, après Ferrari, qui avait pris son 900e départ au GP de Belgique 2015.

>>> Alors qu'il n'a pas été reconduit par Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi a "fêté" son 60e départ en F1. C'est autant que Jochen Rindt, Champion du monde à titre posthume en 1970.

Les qualifications

>>> Lewis Hamilton a signé la 102e pole position de sa carrière, c'est toujours un record. Il s'agissait "seulement" pour lui de la troisième pole sur les 16 derniers Grands Prix et de la première depuis la Hongrie.

>>> Il s'agit du 29e Grand Prix différent lors duquel et du 31e circuit différent sur lequel Lewis Hamilton signe une pole position, ce sont deux records.

>>> C'est une 134e pole pour Mercedes en tant que constructeur et une 218e en tant que motoriste.

>>> Pierre Gasly est pour la première fois parti de la première ligne en F1. Il est le 156e pilote de l'Histoire à partir avec la vue dégagée vers le premier virage. Pour Lewis Hamilton, il s'agissait de la 171e première ligne en carrière, ce qui est toujours un record.



>>> C'était un 200e départ en première ligne pour la France, mais seulement le deuxième au XXIe siècle (l'autre étant Romain Grosjean au Grand Prix de Hongrie 2012).

>>> Il fallait remonter au Grand Prix du Brésil 2013 pour trouver trace d'un départ de Fernando Alonso depuis la troisième place sur une grille de départ.

>>> Sebastian Vettel s'est qualifié en Q3 pour la première fois depuis Spa.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté sa 102e victoire en Formule 1, c'est toujours un record.



>>> Avec ce 102e succès, Hamilton a battu le total de Grands Prix remportés par des pilotes brésiliens en F1 (en combinant donc les succès d'Emerson Fittipaldi, Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello et Felipe Massa).

>>> C'est la huitième saison de sa carrière où Hamilton remporte au moins sept courses. Il est le recordman dans le domaine, devant Michael Schumacher (sept saisons).

>>> Lewis Hamilton a remporté son 30e Grand Prix différent (dont sept sur les neuf nouveaux depuis 2020) et gagné sur un 30e circuit différent (dont quatre depuis 2020), ce sont deux records. Michael Schumacher est le pilote le plus proche derrière le Britannique sur ces deux statistiques, avec respectivement 22 et 23.

>>> Hamilton a remporté 15 courses nocturnes – un record – quand Verstappen n'en a qu'une à son actif, à savoir le GP d'Abu Dhabi 2020.

>>> Hamilton a mené pour la 23e fois de sa carrière tous les tours d'un Grand Prix, c'est toujours un record. C'est la première fois qu'il y parvient cette année (contre quatre pour Max Verstappen). Ayrton Senna est second de cette statistique, avec 19 GP menés de bout en bout.

>>> Hamilton a mené pour la 175e fois de sa carrière (c'est un record), soit 61,19% de réussite (Juan Manuel Fangio et Alberto Ascari font mieux avec 74,51% et 65,63% respectivement).

>>> C'est la 123e victoire de Mercedes en tant que constructeur et la 210e en tant que motoriste.

>>> Le duo Hamilton-Bottas a remporté sa 59e victoire depuis 2017. C'est désormais le duo d'équipiers le plus victorieux de l'Histoire de la F1, devant Schumacher-Barrichello (58) chez Ferrari entre 2000 et 2005. Dans les deux cas, le rapport de force est très déséquilibré puisque Hamilton et Schumacher ont rapporté 49 succès chacun, contre 10 et 9 pour leur équipier respectif. À noter que le troisième duo dans ce "classement" est celui composé de Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes entre 2013 et 2016, avec un total de 54 victoires (et une répartition plus équilibrée, avec 32 pour le Britannique et 22 pour l'Allemand).

>>> Lewis Hamilton a remporté la victoire devant Max Verstappen pour la 19e fois, à une longueur du record (20) : Michael Schumacher 1er et Rubens Barrichello 2e, ou Lewis Hamilton 1er et Nico Rosberg 2e.

>>> C'est un 180e podium pour Lewis Hamilton, ce qui est toujours un record, un 58e podium pour Max Verstappen et un 98e pour Fernando Alonso.

>>> Il s'agit du sixième podium le plus vieux depuis 1995, avec un âge moyen de 33 ans, 9 mois et 10 jours. Le record sur cette période appartient au Grand Prix d'Europe 2012 avec Alonso, Räikkönen et Schumacher (35 ans, 8 mois et 8 jours).

>>> Fernando Alonso n'était plus monté sur le podium depuis le GP de Hongrie 2014. Cet écart de 7 ans, 3 mois et 25 jours entre deux podiums est la deuxième plus grande période de temps entre deux podiums pour un pilote, Alex Wurz détenant le record (7 ans, 9 mois et 11 jours entre les GP de Grande-Bretagne 1997 et de Saint-Marin 2005).

Fernando Alonso (Ferrari) au GP de Hongrie 2014

>> En revanche, en nombre de GP, cela représente une période de 146 pour Alonso contre 128 pour Wurz. Il faut également souligner que l'Espagnol n'a participé qu'à 104 Grands Prix entre ses deux podiums, et l'Autrichien à 49. En nombre de GP consécutifs, le record appartenait précédemment à Nick Heidfeld (66 GP entre le Brésil 2001 et la Malaisie 2005).

>>> À l'âge de 40 ans, 3 mois et 23 jours, Alonso est le plus vieux pilote à monter sur un podium de F1 depuis Michael Schumacher au GP d'Europe 2012 (43 ans, 5 mois et 21 jours). L'Espagnol est le 27e pilote de l'Histoire de la F1 à signer un podium à 40 ans et plus (500 Miles d'Indianapolis inclus de 1950 à 1960), mais seulement le 5e depuis 1980.

>>> L'écart de temps entre le premier podium d'Alonso (Malaisie 2003) et celui du Qatar est de 18 ans, 7 mois et 29 jours. C'est la seconde plus grande période entre le premier et le dernier podium d'un pilote dans l'Histoire de la F1, derrière les 20 ans, 3 mois et 2 jours entre le premier (Mexique 1992) et le dernier (Europe 2012) de Michael Schumacher.

>>> Max Verstappen a signé son 16e podium de l'année. Le record est de 17 pour Michael Schumacher (17/17 en 2002), Sebastian Vettel (17/19 en 2011) et Lewis Hamilton (17/19 en 2015, 17/21 en 2016, 2018 et 2019).

>>> Il y a désormais eu 13 pilotes différents sur le podium en 2021, autant qu'en 2005, 2009, 2012 et 2020, mais moins qu'en 2008 (14), qu'en 1997 (15) et surtout qu'en 1982 (18).

>>> Max Verstappen a réalisé son 15e meilleur tour en course, égalant Jackie Stewart, Clay Regazzoni et Felipe Massa.

>>> Alpine a marqué 62 de ses 137 points cette saison aux Grands Prix de Hongrie et du Qatar (45%).

>>> Daniel Ricciardo reste sur trois Grands Prix consécutifs sans marquer de points, sa pire série depuis les GP de Singapour, de Russie et du Japon 2019. Pour trouver encore pire, il faut remonter au début de sa première saison complète en F1 avec Toro Rosso (10 GP de la Malaisie à la Hongrie 2012).

>>> McLaren n'a marqué que quatre points en trois Grands Prix, la pire série de l'écurie depuis la saison 2018 de Formule 1.

>>> Carlos Sainz reste sur 27 Grands Prix d'affilée dans les points, c'est la septième meilleure série de l'Histoire.

>>> Avec le 17e abandon de sa carrière, Valtteri Bottas n'a plus le meilleur taux du plateau (17/176 soit 9,66%). Lewis Hamilton lui dame le pion (27/286 soit 9,44%). Le Finlandais a connu plus d'abandons cette année (4) que lors des saisons 2014, 2017 et 2020 réunies (3).