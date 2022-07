Stats Silverstone 2022 - Hamilton bat deux records de Schumacher

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la neuvième manche de la campagne, le GP de Grande-Bretagne.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces au départ

>>> Il s'agissait de la 73e édition du Grand Prix de Grande-Bretagne. En attendant le GP d'Italie, il s'agit de l'épreuve la plus disputée dans l'Histoire de la Formule 1.

>>> Le circuit de Silverstone, pour sa part, accueillait la F1 pour la 57e fois. La catégorie reine du sport automobile ne s'est rendue plus souvent qu'à Monza (71) et Monaco (68).

>>> Fernando Alonso a pris son 344e départ en F1, ce qui le rapproche à six longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Carlos Sainz a quant à lui a disputé son 150e Grand Prix. Il est le 42e pilote à passer ce cap depuis la création du Championnat du monde de Formule 1 ; le premier était Graham Hill en 1973 et le dernier en date était Max Verstappen à Montréal.

Les qualifications

Carlos Sainz (Ferrari), auteur de la pole position

>>> Carlos Sainz a signé la toute première pole position de sa carrière en F1. Il est devenu le 104e pilote à en signer au moins une dans l'Histoire de la discipline.

>>> Cette pole est intervenue après 149 Grands Prix disputés ; depuis 1950, seul Sergio Pérez avait dû attendre plus longtemps (213 départs avant sa pole de Djeddah 2022).

>>> C'est aussi la première fois qu'une pole position signée par un pilote espagnol l'a été par quelqu'un d'autre que Fernando Alonso. La dernière pole du double Champion du monde remonte d'ailleurs à quasiment dix ans, jour pour jour, au GP d'Allemagne 2012.

>>> Il s'agissait de la 237e pole position de Ferrari en tant que constructeur et la 238e en tant que motoriste. Ce sont deux records.

>>> C'était la première fois depuis 2013 que Mercedes ne signait pas le meilleur temps d'une Q3 disputée à Silverstone ; l'an passé Max Verstappen avait pris la pole mais au terme de la course sprint alors que Lewis Hamilton avait terminé premier des qualifications du vendredi.

>>> Il s'agissait de la 4e première ligne en carrière pour Carlos Sainz (autant que Robert Kubica ou Eddie Irvine) et de la 35e pour Max Verstappen.

>>> En dehors du cas particulier du Canada où il n'a pas cherché à être performant en raison de ses pénalités moteur, c'était la première fois que Charles Leclerc échouait à se hisser sur la première ligne cette année.

>>> Pour la septième fois en dix Grands Prix, les deux premières lignes étaient monopolisées par Ferrari et Red Bull.

>>> Neuvième, Zhou Guanyu a réalisé la meilleure performance en qualifications de sa jeune carrière. Il a également enchaîné une deuxième course en Q3.

>>> Dixième, Nicholas Latifi a obtenu le meilleur résultat en qualifications de sa carrière et connu sa première Q3 en F1. Il faut noter qu'il est en revanche déjà parti 10e d'un GP, en Belgique l'an passé, mais n'avait signé que le 12e temps de la séance et avait profité de pénalités.

La course

Le vainqueur Carlos Sainz (Ferrari)

>>> Carlos Sainz s'est imposé pour la première fois, devenant le 112e vainqueur de tous les temps en Formule 1.

>>> Ce sont la 241e victoire de Ferrari en tant que constructeur et la 242e en tant que motoriste, ce sont toujours des records.

>>> Sainz a dû attendre son 150e départ en Grand Prix pour gagner, seul Sergio Pérez a patienté plus longtemps (190 courses).

>>> Lewis Hamilton a réalisé son 60e meilleur tour en course mais reste loin des 77 réalisations de Michael Schumacher.

>>> C'est un 12e podium en Formule 1 pour Carlos Sainz, qui égale Stefan Johansson et Robert Kubica, un 21e pour Sergio Pérez, qui surpasse Giuseppe Farina et John Watson, et un 185e pour Lewis Hamilton, détenteur du record. Sainz était précédemment l'un des pilotes comptant le plus de podiums sans victoire.

>>> Hamilton a signé un 10e podium consécutif à Silverstone et un 13e au total sur cette piste, c'est un nouveau record (12 podiums pour Michael Schumacher à Imola, Barcelone et Montréal).

>>> Hamilton a par ailleurs mené une course pour la première fois de l'année. C'est sa 16e saison consécutive en tête d'un Grand Prix (2007-2022), il bat le record de Michael Schumacher (1992-2006).

>>> Contre toute attente, c'est toujours Jim Clark qui a mené le plus de tours au Grand Prix de Grande-Bretagne (365 contre 342 à l'actif de Hamilton).

Lewis Hamilton (Mercedes) à la lutte avec Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull)

>>> George Russell était jusqu'à présent le seul pilote à avoir marqué des points (et même à avoir fini dans le top 5) à chaque course en 2022, mais son abandon dans le carambolage du départ a mis un terme à cette série.

>>> Fernando Alonso a marqué 26 points lors des cinq derniers Grands Prix, alors qu'il n'en avait que deux au compteur après les cinq premiers.

>>> Sur les cinq dernières courses, Charles Leclerc a de loin le pire bilan comptable du top 6 avec 34 points à son actif, faute de podium. Il est loin derrière Verstappen (96), Pérez (81), Sainz (74), Hamilton (57) et Russell (52). Le Monégasque avait inscrit 104 unités lors des cinq premières manches.

>>> Huitième, Mick Schumacher a marqué ses premiers points en Formule 1, franchissant la ligne d'arrivée deux dixièmes derrière Max Verstappen. Leurs pères étaient coéquipiers chez Benetton en 1994.

>>> Fernando Alonso a désormais parcouru 92 684 kilomètres en course dans l'élite, il bat le record de Kimi Räikkönen (92 636). Le Finlandais a toutefois couvert plus de tours (18 621 contre 18 549), mais le pilote Alpine devrait surpasser ce chiffre au Grand Prix de France.

>>> George Russell, Zhou Guanyu et Alexander Albon ont tous trois abandonné au premier tour pour la première fois de leur carrière ; seul Lando Norris y échappe encore. Parmi les pilotes contemporains, la palme revient à Nico Hülkenberg avec 11 abandons au premier tour, pas si loin du record de Jarno Trulli (14).

>>> Zhou Guanyu a enregistré quatre abandons sur les six derniers Grands Prix. Il est le pilote titulaire qui a le moins roulé en course cette saison, ayant parcouru 68,60% des kilomètres au programme.