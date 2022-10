Stats Singapour 2022 - Record de longévité pour Alonso

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la dix-septième manche de la campagne, le Grand Prix de Singapour.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 13e édition du Grand Prix de Singapour, la première depuis le début de la pandémie de COVID.

>>> Le circuit de Marina Bay accueillait également la F1 pour la 13e fois, soit autant qu'Estoril, au Portugal, et que Yas Marina, aux Émirats Arabes Unis.

>>> Puisque Singapour s'est absenté du calendrier pendant trois ans, de nombreux pilotes y roulaient au volant d'une F1 pour la première fois ce week-end. Ce fut le cas de Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Nicholas Latifi.

>>> Fernando Alonso, double vainqueur de l'épreuve, a pris son 351e départ en catégorie reine. Il s'agit d'un nouveau record absolu et cela représente 32,68% de tous les Grands Prix disputés en Formule 1 à ce jour (1074).

Il faut toutefois préciser que les célébrations du week-end ont largement évoqué le chiffre de 350 départs : tout dépend en réalité de la façon dont est décompté le GP de Belgique 2001. Si Alonso a bien pris le premier départ de la course prévue pour 44 tours, il a vite dû abandonner en raison d'un problème mécanique. Or, après l'accident de Luciano Burti et Eddie Irvine, le drapeau rouge a été brandi au 5e tour et, comme le voulait le règlement de l'époque, un nouveau départ a été donné pour une course réduite à 36 tours, auquel Alonso ne pouvait prendre part. Le clin d'œil de l'histoire veut que Kimi Räikkönen, qui détenait le record de départs en GP jusqu'à ce dimanche, se soit trouvé dans la même situation lors de cette même course de Spa 2001.

Les qualifications

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

>>> Charles Leclerc a signé la 18e pole position de sa carrière, égalant Mario Andretti, René Arnoux et Kimi Räikkönen.

>>> Il s'agissait de la 241e pole position de Ferrari en tant que constructeur et la 242e en tant que motoriste, ce sont toujours des records.

>>> Leclerc s'élançait de la première ligne pour la 23e fois de sa carrière, autant que Denny Hulme et Jacques Villeneuve. C'était la cinquième fois pour Sergio Pérez, égalant notamment Lorenzo Bandini, Jo Siffert ou encore Heikki Kovalainen.

>>> En prenant la troisième place en qualifications, Lewis Hamilton a mis fin à une série inédite dans sa carrière : 16 Grands Prix de suite sans être qualifié dans le top 3.

>>> C'est la première fois que les qualifications du GP de Singapour se déroulent sur le mouillé.

La course

Le départ du GP de Singapour

>>> Sergio Pérez a remporté sa quatrième victoire en Grand Prix. Le Mexicain égale Dan Gurney, Bruce McLaren et Eddie Irvine. Sebastian Vettel demeure seul le pilote le plus victorieux à Singapour, avec cinq succès.

>>> C'est la première fois que Pérez mène une course de bout en bout. Il est le 58e pilote de l'histoire à gagner un GP sans jamais en perdre les commandes.

>>> Red Bull a obtenu sa 88e victoire en tant que constructeur et la 13e en tant que motoriste.

>>> Si Max Verstappen a dû interrompre sa série de victoires, Red Bull poursuit la sienne. Le taureau rouge en est à six succès consécutifs, également une marque précédemment établie par ses soins en début de saison, entre les GP d'Émilie-Romagne et du Canada.

>>> Red Bull compte désormais 13 victoires cette saison, c'est autant que son score en 2013 et que celui de Mercedes en 2020.

>>> Deuxième, Leclerc a encore vu son taux de conversion de pole position en victoire s'abaisser davantage : ses 18 poles n'ont abouti qu'à quatre victoires (22,2%). Historiquement, parmi les pilotes ayant signé plus de cinq poles, la palme revient à René Arnoux (deux victoires à l'occasion de ses 18 poles, dont la moitié ont été suivies par un abandon).

George Russell, Mercedes W13

>>> C'est un 23e podium en Formule 1 pour Pérez (qui égale James Hunt, Michele Alboreto et Jacques Villeneuve), un 21e pour Leclerc et un 14e pour Sainz (autant que Richie Ginther).

>>> Cinquième et sixième, Daniel Ricciardo et Lance Stroll ont signé leur meilleur résultat en course depuis 2021, aux Grands Prix du Qatar et d'Arabie saoudite, respectivement.

>>> Septième, Max Verstappen voit à nouveau à la fois la pole et la victoire se refuser à lui du côté de Singapour.

>>> C'est la 18e course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton (neuvième), un record.

>>> Valtteri Bottas n'a pas marqué de points pour la huitième fois de suite. Du jamais vu depuis 2013, sa première saison en catégorie reine.

>>> George Russell (14e) a signé son deuxième meilleur tour en course. Son temps de 1'46"458 demeure toutefois moins bon que le record en course du circuit, toujours détenu par Kevin Magnussen (1'42"301 en 2019).

>>> C'est la première fois de la saison que les deux Alpine abandonnent en course.

>>> Nicholas Latifi a quant à lui enchaîné sa 27e course sans points, il égale son record, établi entre 2020 et 2021.

>>> Il s'agit de la onzième course consécutive lors de laquelle le Safety Car ou le Virtual Safety Car a été déployé. Et le 13e GP de Singapour (sur 13 éditions) au cours duquel la voiture de sécurité a pris la piste, maintenant ainsi son taux de sortie de 100% depuis 2008.

>>> C'est la quatrième fois que le GP de Singapour n'arrive pas à son terme en raison de la limite de deux heures de course fixée par la FIA. L'épreuve avait également dû se terminer au chronomètre en 2012, 2014 et 2017.