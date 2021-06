Stats Styrie 2021 - Hamilton égale encore un record de Schumacher

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la huitième manche de la campagne, le GP de Styrie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 2e Grand Prix de Styrie de l'Histoire de la F1, la première édition ayant eu lieu l'an passé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : cette dénomination permet simplement d'organiser une seconde épreuve au Red Bull Ring dans une même saison.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 338 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (320).

Les qualifications

>>> Max Verstappen a signé la sixième pole position de sa carrière, égalant notamment Phil Hill, Emerson Fittipaldi et Alan Jones.

>>> Il s'agissait de la 66e pole position de l'Histoire de Red Bull en F1 et de la 83e d'un moteur Honda.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 20e fois de sa carrière, surpassant Chris Amon et Ralf Schumacher. C'était la 165e fois pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record.

>>> Le top 3 des qualifications était composé de Hamilton, Verstappen et Bottas pour la 21e fois en 87 courses depuis début 2017, soit 24,14% du temps.

>>> Lando Norris s'est élancé de la troisième place sur la grille grâce à la pénalité de Bottas, égalant sa meilleure position au départ après le GP d'Autriche 2020 sur le même circuit.

>>> George Russell maintient ses 100% de passages en Q2 lors de la saison 2021, huit en huit Grands Prix. Le Britannique reste par ailleurs invaincu par ses coéquipiers chez Williams depuis le début de sa carrière en Formule 1.

>>> Russell a par ailleurs obtenu la meilleure position sur la grille de sa carrière chez Williams, dixième grâce à la pénalité de Tsunoda après être passé à huit millièmes de la Q3.

>>> Dix-septième, Esteban Ocon a signé sa pire performance en qualifications depuis le Grand Prix de Hongrie 2018 (18e).

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 14e victoire en Formule 1. Il égale Graham Hill, Jack Brabham et Emerson Fittipaldi.

>>> C'est le 69e succès de Red Bull en tant que constructeur et le 83e de Honda en tant que motoriste.

>>> Le Red Bull Ring est le circuit où Max Verstappen compte le plus de victoires, trois en huit participations, mais son taux de réussite reste meilleur à Mexico avec deux succès sur cinq.

>>> C'est la première fois que Red Bull remporte quatre victoires consécutives depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> C'est la première fois que Mercedes perd quatre courses consécutives depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> Les 35,743 secondes d'avance de Verstappen à l'arrivée, certes créées artificiellement par l'arrêt de Lewis Hamilton pour faire le meilleur tour en course, sont le plus grand écart entre le vainqueur et son dauphin depuis le Grand Prix de Chine 2016 (Nico Rosberg 37"776 devant Sebastian Vettel).

>>> Lewis Hamilton a signé le 56e meilleur tour en course de sa carrière, à 21 longueurs du record de Michael Schumacher (77).

>>> Max Verstappen a mené une course de bout en bout pour la quatrième fois de sa carrière et la deuxième de la saison. Il égale Carlos Reutemann, Nelson Piquet, Damon Hill et Mika Häkkinen.

>>> C'est un 49e podium pour Max Verstappen, qui surpasse Gerhard Berger, un 171e pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record, et un 60e pour Valtteri Bottas, autant que Nelson Piquet.

>>> C'est la 17e fois que le podium est composé du trio Verstappen-Hamilton-Bottas, c'est toujours un record. En revanche, c'est seulement la deuxième fois dans cet ordre (HAM-BOT-VER x6, HAM-VER-BOT x5, BOT-HAM-VER x2, BOT-VER-HAM x1, VER-BOT-HAM x1)

>>> Lewis Hamilton a égalé le record de 43 deuxièmes places détenu par Michael Schumacher.

>>> Le record de troisièmes places est la propriété de Kimi Räikkönen (45) devant Sebastian Vettel (33) et Lewis Hamilton (30). Valtteri Bottas en a déjà 23, c'est plus que Michael Schumacher (21).

>>> Bottas est monté sur le podium six fois au Red Bull Ring, c'est le record sur ce circuit, et il ne fait aussi bien sur aucune autre piste.

>>> Max Verstappen a passé 332 tours en tête cette saison contre 122 pour Lewis Hamilton, avec quatre victoires à trois.

>>> Verstappen a parcouru 498 des 504 tours au programme depuis le début de la saison... dont 494 dans le top 3 !

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 57. Daniel Ricciardo, lui, en est à 24.

>>> McLaren reste la seule écurie à avoir placé ses monoplaces à l'arrivée de toutes les courses en 2021.

>>> Lando Norris a fini sept des huit premiers Grands Prix de la saison dans le top 5, personne ne fait mieux (sept également pour Verstappen et Pérez). Il est aussi le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course. Il reste sur 13 arrivées dans les points consécutives, de loin la meilleure série de sa jeune carrière.

>>> Lando Norris a marqué 44 de ses 232 points en Formule 1 au Red Bull Ring, soit 19%.

>>> Kimi Räikkönen a fini 11e pour la cinquième fois depuis le début de la saison 2020, autant que lors de ses 17 premières campagnes en Formule 1.

>>> Valtteri Bottas reste sur 15 Grands Prix sans victoire, mais aussi huit courses sans finir dans le top 2, soit sa pire série depuis qu'il a rejoint Mercedes.

>>> Sebastian Vettel reste sur 31 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.