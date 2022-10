Stats USA 2022 - Verstappen égale Schumacher et Vettel

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la dix-neuvième manche de la campagne, le Grand Prix des États-Unis.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du GP des États-Unis 2022

>>> Il s'agissait de la 43e édition du Grand Prix des États-Unis. Cette épreuve s'est disputée sur huit circuits différents depuis 1959 : Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix, Indianapolis et donc Austin.

>>> Le circuit d'Austin accueillait la F1 pour la 10e fois, soit autant que Zolder et Jacarepagua.

>>> Fernando Alonso a pris son 353e départ en catégorie reine. Il s'agit d'un nouveau record absolu.

>>> Après avoir égalé Jenson Button au Japon, Lewis Hamilton le dépasse et compte désormais 307 départs en F1, soit autant que Michael Schumacher. Dans ce classement, il n'est donc plus devancé que par Alonso, Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello, ce dernier en ayant 323 à son actif.

Les qualifications

Carlos Sainz après avoir signé la pole position

>>> Carlos Sainz a signé la 3e pole position de sa carrière, égalant entre autres Dan Gurney, Jody Scheckter et Daniel Ricciardo.

>>> Il s'agissait de la 242e pole position de Ferrari en tant que constructeur et de la 243e en tant que motoriste. C'était la toute première pour la Scuderia à Austin.

>>> C'est la septième fois de la saison 2022 que l'écart entre le poleman et le deuxième est sous la barre des 0"100 et la quatrième fois sur les cinq derniers GP le top 3 des qualifs se tient en moins d'un dixième.

>>> Verstappen s'élançait de la première ligne pour la 40e fois de sa carrière. C'était la 7e fois pour Sainz, autant que Bruce McLaren ou Patrick Depailler.

>>> Même si cela était dû à des pénalités moteur, c'est la première fois que Mercedes avait ses deux voitures dans le top 4 sur la grille cette saison. Hamilton a d'ailleurs égalé sa meilleure position de départ de la campagne.

>>> La cinquième place de Lance Stroll sur la grille (après s'être qualifié septième) était la meilleure position de départ pour Aston Martin depuis Spa l'an passé.

La course

Lewis Hamilton et Max Verstappen après la course

>>> Max Verstappen a remporté sa 33e victoire en Grand Prix, dépassant Fernando Alonso pour atteindre seul la sixième place de la hiérarchie historique.

>>> C'est la 90e victoire de Red Bull en tant que constructeur et la 15e comme motoriste.

>>> Ce succès a permis à l'écurie de conquérir son cinquième titre constructeurs, le premier depuis 2013.

>>> Red Bull compte désormais 15 victoires cette saison, c'est son meilleur score en valeur absolue et, pour le moment, en pourcentage (78,94% contre 68,42% avec les 13 succès de 2013).

>>> C'est aussi la 8e victoire consécutive de l'écurie depuis le GP de France, à une unité de son propre record (entre Belgique et Brésil 2013) et à trois longueurs du record absolu dans le domaine (11 pour McLaren, entre les GP du Brésil et de Belgique 1988).

>>> C'est par ailleurs la 13e victoire de Verstappen cette saison, qui égale le record de Michael Schumacher et de Sebastian Vettel. En pourcentage, Verstappen compte pour le moment 68,42% de victoires cette année ; c'est moins qu'Alberto Ascari (6/8 soit 75% en 1952), Michael Schumacher (13/18 soit 72,22% en 2004), Jim Clark (7/10 soit 70% en 1963) et c'est à égalité avec Sebastian Vettel (13/19 soit 68,42% en 2013).

>>> Vainqueur à Miami et Austin, Verstappen est le premier pilote depuis Alan Jones en 1981 à gagner deux fois sur le sol américain dans la même saison. L'Australien avait réalisé cela à Long Beach et Las Vegas.

>>> C'est un 75e podium pour Max Verstappen, un 189e à l'actif de Lewis Hamilton (c'est toujours un record) et un 23e pour Charles Leclerc, qui égale James Hunt, Michele Alboreto et Jacques Villeneuve.

>>> Lewis Hamilton a mené son 182e GP en carrière, ce qui constitue toujours un record. Le Britannique a ainsi porté à 5432 le record du nombre de tours passés en tête (soit 27 662 km). Sebastian Vettel a de son côté atteint les 3501 tours (18 164 km).

>>> Le septuple Champion du monde maintient sa très bonne série à Austin avec un 10e top 4 et un 9e podium en 10 Grands Prix.

>>> C'est la 20e course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton, son record personnel. Mais, avec 5,023 secondes de retard sur la ligne, il n'avait jamais été aussi proche du succès cette saison.

>>> Avec son cinquième podium consécutif depuis Zandvoort, Charles Leclerc connaît la meilleure série de sa carrière.

>>> George Russell a signé le troisième meilleur tour de sa carrière, autant que Jochen Rindt, Keke Rosberg ou Pierre Gasly.

>>> Valtteri Bottas a échoué à marquer des points, pour la 10e fois de suite. Du jamais vu depuis 2013, sa première saison en catégorie reine.

>>> Alfa Romeo n'a inscrit qu'une unité lors des 10 derniers Grands Prix, l'écurie n'a pas connu pire depuis la fin de la saison 2017 (aucun point lors des 12 dernières courses).

>>> Carlos Sainz n'a parcouru qu'un tour lors des deux dernières courses, une situation qu'il déjà connu cette année avec un seul tour au cours des GP d'Australie et d'Émilie-Romagne.