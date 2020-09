Stefano Domenicali officiellement nommé à la tête de la Formule 1

Ce qui était une hypothèse solidement avancée en milieu de semaine est désormais une information confirmée : Stefano Domenicali va prendre la tête de la Formule 1, dont il sera le nouveau PDG à partir de l'année prochaine. À 55 ans, l'Italien va succéder dans ce rôle à Chase Carey, qui aura incarné pendant quatre ans le début de l'ère Liberty Media.

Domenicali prendra ses fonctions au 1er janvier 2021, après avoir quitté celles qu'il occupe à la tête du constructeur Lamborghini. Avant de prendre les rênes de la marque italienne en 2016, il avait passé une quinzaine d'années à des postes clés chez Ferrari en F1 : d'abord comme directeur sportif, puis comme directeur d'équipe en prenant la relève de Jean Todt de 2008 à 2014. Il a toujours gardé un pied en sport automobile en occupant la fonction de président de la commission Monoplace à la FIA.

"Je suis ravi de rejoindre la F1, un sport qui a toujours fait partie de ma vie", souligne Stefano Domenicali. "Je suis né à Imola et je vis à Monza. Je suis resté lié à la F1 de par mon travail avec la commission Monoplace de la FIA, et j'ai hâte de prendre contact avec les équipes, les promoteurs, les sponsors et les nombreux partenaires de la F1, pour continuer à mener la discipline vers l'avenir."

Malgré son passé très lié à Ferrari, le CV de Domenicali n'est pas perçu comme un obstacle par les écuries du plateau, qui saluent unanimement ce choix. Elles auraient manifesté davantage de craintes devant la nomination de quelqu'un comme Toto Wolff ou Christian Horner. Un accord avait d'ailleurs été trouvé pour que le successeur de Chase Carey ne soit pas passé dans une écurie lors des deux dernières années.

Chase Carey va quant à lui quitter ses fonctions dans quelques mois avec le sentiment du devoir accompli, lui qui a mené le dossier des nouveaux Accords Concorde avec succès, puisque la signature a eu lieu le mois dernier. L'Américain a toujours fait comprendre qu'il ne comptait pas occuper ce poste à long terme, mais il restera impliqué à travers un rôle de président non exécutif.

"Ce fut un honneur de diriger la F1, un véritable sport international avec une histoire longue de 70 ans", rappelle-t-il. "Je suis fier de l'équipe qui a réussi à traverser une difficile année 2020 mais aussi à mettre en place avec détermination une volonté de viabilité, de diversité et d'inclusion. Je suis confiant quant au fait que nous ayons bâti de solides fondations pour que l'entreprise continue sa croissance sur le long terme."