Steiner accepterait le risque d'un duo de rookies chez Haas

Après quatre saisons du line-up plutôt expérimenté composé par Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Haas ne fera rouler en 2021 aucun de ces deux pilotes. À l'heure actuelle, la probabilité est au contraire de voir arriver au sein de la structure américaine deux pilotes qui n'ont jamais disputé de Grands Prix, avec le junior Ferrari et actuel leader du championnat F2 Mick Schumacher et avec Nikita Mazepin, pilote F2 également qui apporterait à l'équipe un important package financier sous réserve qu'il puisse obtenir sa Super Licence.

Pour Günther Steiner, le directeur de Haas, même s'il assure qu'aucune décision n'a encore été prise, disposer d'un duo de jeunes pilotes ne serait pas forcément une mauvaise chose. "Nous n'avons pas décidé de prendre deux rookies, mais je peux facilement vous donner mon avis sur [le fait d'avoir] deux rookies."

"Nous en avons discuté, des risques, des opportunités. Il y a évidemment un risque avec deux rookies, ils n'ont pas l'expérience de quelqu'un d'autre pour se pencher sur les données et des trucs comme ça. Ils doivent trouver entre eux ce qui cloche, et il y a un risque que ça se passe mal. Mais l'avantage est que vous pouvez les orienter dans la direction dans laquelle vous voulez, et ils vont grandir avec l'équipe. Parce que ça n'a jamais été fait, ça ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas. Assurément, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas être ignorant à ce sujet."

Au moment de son arrivée en F1, Haas disposait d'un duo composé de Grosjean, qui avait été le premier à se lancer dans l'aventure du haut de ses quatre saisons complètes en discipline reine, et d'Esteban Gutiérrez, qui avait disputé deux saisons avec Sauber en 2013 et 2014.

Concernant les choix de pilotes, Steiner a indiqué être habitué aux critiques après qu'il lui a notamment été reproché de maintenir Grosjean aussi longtemps à son poste. "Nous avons fait certaines choses différemment des autres. Il y a quelques années, on m'a demandé : 'Pourquoi gardez-vous Romain si longtemps ? Parce que personne n'a gardé quelqu'un aussi longtemps'."

"Nous n'avons pas besoin de faire ce que les autres font. Nous ferons ce que nous pensons être la bonne chose, et nous serons jugés sur la base de ce qui fonctionne ou pas, rien d'autre. Nous prenons ce risque et nous saisissons cette opportunité. Donc, si nous prenons deux rookies, nous aurons bien réfléchi. Nous connaissons les avantages et les inconvénients, et nous ferons avec si nous allons dans cette direction."