Steiner ne défend pas Schumacher : "Moins on en dit, mieux c'est"

L'inverse aurait sans doute été étonnant. À l'issue des essais libres du Grand Prix du Japon, Günther Steiner n'a pas franchement cherché à prendre la défense de Mick Schumacher, parti à la faute sous la pluie lors de la première séance. Il a endommagé sa monoplace, incriminant les projections et l'eau stagnantes sur certaines portions d'une piste qu'il découvrait, mais n'a pas vraiment convaincu son patron. Les deux hommes ne se sont pas parlé, dans un contexte où l'avenir du pilote allemand s'obscurcit de jour en jour chez Haas, et peut-être même en Formule 1.

"Il n'y a rien de bon dans cet accident", déplore Günther Steiner auprès de Motorsport.com. "À un moment donné, tu es pilote de course, et tu sais qu'on ne voit rien dans les projections, et il y avait de l'eau avant. Je n'y étais pas, je ne vous dis pas à quel point c'était difficile. Ce job n'est pas simple, vous savez. Mais au bout du compte, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Oui il y avait des projections, il y avait de l'eau, mais on le sait tous."

Interrogé sur d'éventuels mots échangés avec son pilote, le directeur de l'écurie a tranché dans le vif : "Parfois, moins on en dit, mieux c'est. Je n'ai pas parlé avec lui. Donc moins on en dit, mieux c'est."

Les dégâts infligés à la monoplace américaine auraient pu être réparés mais Haas a préféré jouer la carte de la précaution en changeant le châssis de Mick Schumacher, le privant de tout roulage lors de la deuxième séance. Il reprendra donc la piste samedi pour les EL3, avant les qualifications.

"Il faut voir, peut-être que l'on peut même l'inspecter ici, tout faire, mais c'était plus simple de prendre la décision de le changer maintenant, de terminer, puis de tout vérifier correctement", justifie Günther Steiner. "On ne pense pas qu'il y aura beaucoup de dégâts, s'il y en a, mais on n'était pas certains alors quand on ne sait pas, il vaut mieux être sûr que tout va bien. On doit l'inspecter correctement, et si l'on découvre qu'il est fissuré, alors il faut le changer pour le lendemain. Donc on a décidé de le changer."

La position de Mick Schumacher semble de plus en plus fragilisée...

L'accident de Mick Schumacher est venu ternir une journée intéressante pour Haas qui, sous la pluie de Suzuka, a placé Kevin Magnussen au cinquième rang à la fois en EL1 et en EL2. Une tendance prometteuse mais qui pourrait évoluer défavorablement avec le retour d'une météo plus clémente. Là où certaines écuries ont limité leur roulage en raison des conditions, l'équipe américaine a profité de la demi-heure supplémentaire au programme de la deuxième séance.

"Je ne tirerais pas de conclusion hâtive aujourd'hui, car les conditions sont changeantes", temporise Günther Steiner. "On aurait pu être premier en faisant ce qu'il fallait au bon moment. Donc ce n'est pas l'objectif, et je ne sais pas ce que font les autres. Naturellement, on prend la piste et on fait des tests, on essaie de faire de notre mieux, mais je ne crois pas que le classement reflète ce qui s'est passé."

"On a eu un peu de temps pour tester des choses avec Kevin en EL2. On a vu que la voiture avait passé un peu de temps au garage car on a fait un gros changement de set-up pour essayer quelque chose, et c'est toujours bien. Il a aimé ce que l'on a fait. Avec les trente minutes supplémentaires, on peut faire un peu plus, donc ça nous a aidés, sinon on n'aurait pas pu faire ce test. C'était bien. Mais on ne l'a évidemment testé qu'avec une voiture, et ça ce n'est pas bien."

Propos recueillis par Adam Cooper

