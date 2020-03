Steiner : Le désaccord sur la tenue du GP d'Australie est "normal"

La nuit de tractations qui a suivi l'annonce du retrait de McLaren à Melbourne et précédé l'annulation de l'événement a vu les équipes se séparer en deux camps face à la tenue potentielle du Grand Prix d'Australie. Plusieurs refusaient de poursuivre les festivités face à la menace grandissante du coronavirus COVID-19, tandis que d'autres souhaitaient maintenir l'événement, quitte à le disputer à huis clos. Selon Günther Steiner, il était normal de voir des différences d'opinion, compte tenu des situations de chacune des équipes.

"C'est normal", a déclaré le directeur de Haas à Motorsport.com. "Chaque équipe est structurée différemment. Certaines font partie de grosses entreprises, certaines sont détenues de manière privées, vous ne pouvez pas attendre que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes. Nous devons nous assurer que ce soit aussi sûr que possible. C'est facile maintenant avec le recul, en connaissant mieux [la situation], mais il a fallu beaucoup de mouvement pour en arriver à une telle décision. Il y a beaucoup de parties impliquées, il y a le promoteur local, la F1, la FIA et les dix équipes qui ont une situation différente, qui viennent de pays différents, et tout le monde a ses problèmes à gérer."

Lire aussi : Horner révèle qu'un confinement du paddock a été envisagé

"Nous devons trouver un compromis, et finalement, c'est ce compromis qui est sorti. La décision n'est pas facile, car on vient ici pour courir. En tant que compétiteur, c'est ce que vous voulez faire. C'est aussi la première course de la saison, on est tous frais et on est impatients de courir, mais cela arrive et il faut vous tempérer et vous dire qu'il y a de nombreuses raisons de sécurité pour beaucoup de personnes. Le monde est actuellement sens dessus dessous à cause de ce virus. C'est très difficile de raisonner à ce sujet, mais une décision doit en sortir."

Haas a testé quatre de ses employés pour des symptômes suspects, mais aucun des quatre n'était infecté par le coronavirus. Steiner en était ravi et sous-entend qu'il aurait pris la même décision que McLaren si ses employés avaient été malades : "Je pense que nous en étions vraiment conscients. Nous avons dit à tous [les employés] que s'ils ne se sentaient pas bien, il fallait en parler car il n'y avait aucun intérêt à être ceux qui répandaient [le virus]. Nous avions quatre suspicions et Dieu merci, les tests sont tous revenus négatifs. Nous attendions avec anxiété d'avoir les résultats et tout était bon pour nous. McLaren a eu un cas et je pense qu'ils ont agi en toute conscience et de la bonne manière, en s'assurant d'être en sécurité."

Les quatre premières courses de la saison ont finalement été reportées, laissant pour le moment le début de saison à Zandvoort début mai. Toutefois, les courses du mois de mai pourraient l'être également, avec un début de saison le 7 juin à Bakou. Quelle que soit l'évolution de la situation, Steiner se veut confiant quant à la tenue de la saison avec un calendrier modifié : "Je suis presque sûr que nous courrons cette année, et j'espère pour le monde entier qu'on aura le virus sous contrôle, afin que l'on puisse revenir à une vie normale."

Propos recueillis par Adam Cooper

Related video