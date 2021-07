Steiner : "Quelques détails à régler" sur le contrat de Schumacher

En raison du changement de réglementation qui sera appliqué la saison prochaine, la silly season n'est pas aussi "silly" que lors des années précédentes. En effet, la majorité des écuries ne prendront pas le risque de recruter un nouveau pilote afin de disposer des meilleures conditions (expérience et stabilité) pour tirer profit des nouvelles règles. Néanmoins, cela n'empêche pas les rumeurs de circuler dans le paddock. Certaines évoquent une promotion pour George Russell et Mick Schumacher, respectivement couvés par Mercedes et Ferrari.

Si le premier est dans les starting blocks pour une place aux côtés de Lewis Hamilton en 2022, le second est davantage évoqué du côté de Hinwil, là où opère l'écurie Alfa Romeo. Le pilote allemand, champion de F2 en 2020, est membre de la Ferrari Driver Academy et bénéficie donc d'un soutien de poids chez les écuries motorisées par le Cheval Cabré, dont fait également partie Haas.

Mais selon Günther Steiner, à la tête de l'équipe américaine, Schumacher continuera de rouler pour Haas en 2022. Le fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher est en discussion avancée avec son employeur actuel et l'annonce d'une prolongation pourrait être faite très prochainement.

"Il y a certaines choses qui doivent être finalisées", a révélé le directeur d'équipe à Silverstone. "C'est un contrat tripartite parce que [Schumacher] en a aussi un avec Ferrari. Il reste encore quelques détails à régler et nous serons prêts. Mais Mick n'est pas... il n'essaie pas de dire qu'il n'a pas signé, mais il y a des accords en place. À cause de la tripartition, c'est toujours plus difficile que lorsqu'il s'agit d'un contact direct et individuel."

Selon toute logique, le duo Schumacher-Mazepin sera reconduit pour 2022. Haas, qui était à la recherche d'un sponsor titre depuis plusieurs années, a enfin trouvé un partenaire cette saison : Uralkali, une entreprise russe spécialisée dans la potasse et détenue en partie par Dmitry Mazepin, le père de Nikita Mazepin. "C'est signé, tout va bien", a simplement annoncé Steiner au sujet du pilote russe.

Schumacher reste "calme et constructif", Haas apprécie

L'adaptation à une monoplace de Formule 1 est l'une des étapes les plus difficiles à franchir pour un jeune pilote. Les trois rookies de 2022, Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda l'ont prouvé en partant plusieurs fois à la faute en essais, qualifications et course. Néanmoins, tous ont montré des signes d'amélioration et des belles qualités à différents niveaux, et ceux de Schumacher impressionnent tout particulièrement Haas, comme l'a expliqué Ayao Komatsu, ingénieur en chef.

"Je pense que depuis le début, il est clair pour nous tous que [Schumacher] est très, très ouvert à toutes nos idées", s'est-il réjoui. "Si nous lui disons d'essayer un réglage particulier, même s'il n'est pas d'accord, il sera heureux de le faire. Qu'il s'agisse de la configuration de la voiture, de la gestion, du style de pilotage, pour un tour ou pour une course, il essaiera toujours. Cela nous permet de récolter des données précieuses."

"Il y a eu un bon exemple [à Silverstone]. Il pilotait d'une certaine manière dans les virages 12-13, on lui a demandé de changer et il nous a donné de très bons retours. Cette ouverture d'esprit et cette volonté de tout essayer, et cette capacité à être constructif lorsque la situation est difficile, comme à Bakou où nous avons eu des problèmes sur sa voiture... Bakou est un circuit difficile, vous avez besoin de tours mais il n'en a pas eu assez. Je suis sûr qu'il était frustré et en colère mais [il est resté] très calme, constructif, et nous a donné un feedback incroyable. Quand vous travaillez comme ça, vous êtes très, très utile pour tout le monde."