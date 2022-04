Steiner : La F1 "ne peut pas contrôler" les retards de fret

Partout dans le monde, les transporteurs de fret connaissent des problèmes d'envergure. Il y a deux semaines, c'est la Formule 1 qui a failli être victime des retards, alors que l'équipement prévu pour le Grand Prix d'Australie était bloqué sur un bateau. Face à la menace d'un retard, le partenaire logistique du championnat, DHL, a lancé une mission de sauvetage de dernière minute pour passer les marchandises du porte-conteneur vers des avions-cargos, à Singapour, afin de gagner du temps.

La F1 y a donc échappé belle, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Avant cela, c'est le championnat de MotoGP qui était frappé par les retards, alors qu'un avion-cargo transportant le matériel de plusieurs équipes était bloqué au Kenya. Un contretemps qui a forcé les organisateurs à modifier le planning du Grand Prix d'Argentine, avec toutes les séances d'essais et les qualifications le même jour (samedi). Mais alors que la F1 multiplie les manches à son calendrier (il y aura 23 Grands Prix en 2022, un record), le championnat n'a jamais été autant menacé par ce problème de transport.

Interrogé à ce sujet, Günther Steiner, patron de Haas, sait de quoi il parle. Son écurie a été affectée par les retards de livraison dès les essais hivernaux de Bahreïn, ce qui l'avait conduite à manquer la première matinée. Selon lui, la Formule 1 n'a pas le contrôle sur ce genre de soucis. "Je pense que la F1 considère cette menace avec sérieux, mais c'est le genre de scénario que vous ne pouvez pas vraiment contrôler", explique-t-il.

"Nous savons tous que c'est difficile en ce moment, surtout avec l'invasion de l'Ukraine. Je pense qu'il y a beaucoup d'avions-cargos hors-service à cause des sanctions contre les entreprises russes, parce qu'elles en faisaient voler beaucoup. Et la situation ne s'améliore pas. Et puis, nous savons désormais qu'il y a également le problème des bateaux. Mais il s'agit du genre de choses qui sont hors de votre contrôle. À moins que vous ne possédiez vos propres avions, vous comptez toujours sur d'autres personnes pour vous aider. J'espère que nous pourrons surmonter cela et concentrer beaucoup d'efforts pour y arriver. Je pense que pour le moment, personne n'a la garantie d'avoir son matériel au bon endroit et au bon moment."

Günther Steiner

En plus des retards pris par les différents transporteurs, les coûts ont également explosé ces derniers mois, mettant ainsi les différents acteurs du monde de la Formule 1 dans une situation délicate. Le vice-président de la logistique des sports mécaniques chez DHL, Paul Fowler, annonçait même des chiffres effarants le week-end dernier. "Il y a presque une guerre des enchères actuellement. Les tarifs de l'Europe vers l'Asie étaient fixés à 900 dollars pour un conteneur, mais ils sont désormais d'environ 20 000 dollars."

Cette augmentation des prix pourrait frapper de plein fouet les écuries, alors que leurs dépenses sont fortement limitées par le plafond budgétaire. "Ça ne cesse d'augmenter, et à chaque fois que nous en parlons, ça continue de grimper", se désole Steiner. "À un moment, nous devons nous baser sur des chiffres réels et il faut gérer ces choses à mesure qu'elles se présentent. Tout le monde fait face au même problème, c'est la même chose pour tout le monde. Au final, personne n'est désavantagé puisque le prix augmente pour tous. Nous devons faire avec et voir comment nous pouvons nous débrouiller pour arriver à la fin de la saison avec le budget prévu."