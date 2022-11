Steiner : La "mauvaise passe" de Haas due aux saisons 2020 et 2021

Renvoyé en fond de grille en 2020 et 2021, Haas a connu une nette amélioration dans ses performances cette saison, bien aidé par la mise en place d'un nouveau Règlement Technique. Après une étonnante cinquième place au Grand Prix de Bahreïn, en ouverture de saison, l'équipe américaine a récolté d'autres points lors des manches suivantes, toutefois son compteur est longtemps resté bloqué à 34 depuis que Mick Schumacher et Kevin Magnussen ont terminé sixième et huitième au Grand Prix d'Autriche, au mois de juillet. Le Danois y a ajouté deux points à Austin, les seuls sur les neufs derniers GP.

Le directeur Günther Steiner, qui a vu Aston Martin dépasser sa structure et AlphaTauri revenir un temps à égalité de points depuis l'épreuve de Spielberg, estime que Haas ne fait que payer le prix de ses deux saisons de galère, puisque les conséquences de ce manque de compétitivité se ressentent sur la prise de décision et sur l'exploitation des performances de la voiture.

"Nous avons parfois été au mauvais endroit au mauvais moment", indique l'Italien sur la saison 2022 de Haas. "Je mets ça sur le compte des deux dernières années difficiles, on ne peut pas passer du niveau auquel nous étions ces deux dernières années au meilleur d'un coup."

"Nous traversons une mauvaise passe en ce moment mais nous devons nous stabiliser à un moment donné. Cette situation n'est plus acceptable. Pour nous, cette année est comme un deuxième départ, parce que nous n'avons pas fait de développement l'année dernière, nous roulions là où nous roulions et la concurrence n'était pas énorme. Comme je le dis toujours, plus on grimpe, plus l'air se raréfie, plus c'est difficile pour les pilotes, pour l'équipe, pour tout le monde."

À plusieurs reprises, les courses de Haas ont été impactées par des incidents au départ. En Espagne, au Canada, en Hongrie et à Singapour, Magnussen a dû se plier à la règle du drapeau noir et orange et rentrer au stand pour faire réparer sa voiture, perdant ainsi de précieuses secondes sur ses adversaires. Steiner préfère quant à lui voir le verre à moitié plein puisque son pilote a notamment endommagé sa VF-22 face à une Mercedes et une Red Bull, deux voitures qui se battaient pour le titre l'an dernier.

"Nous avons eu des incidents lorsque nous nous faisions prendre un second tour !" lance-t-il à propos de la saison passée. "Je vois le bon côté des choses. C'est frustrant mais ça montre que je ne suis pas négatif sur nos performances, c'est simplement un peu frustrant. Nous ne pouvons pas nous attendre à passer tout d'un coup de là où nous étions l'année dernière à là où tout le monde s'attend à ce que nous soyons. Je pense que nous pouvons faire mieux."

"Je pense que nous devons simplement réfléchir à la manière d'aborder les choses un peu plus en détail. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire beaucoup de changements dans le personnel ou autre. Pour le moment, il s'agit plutôt de retrouver la confiance pour toujours performer à ce niveau. Mais ce sont des choses que l'on apprend. Le plus important est de ne pas faire la même erreur une deuxième fois. C'est toujours le plus important pour moi. On peut faire une erreur une fois, on la répare. La deuxième fois, ce n'est pas bon. La troisième fois, selon moi, on est idiot. J'espère que nous ne trouverons pas de nouvelles erreurs à faire."

Une concurrence encore plus féroce

Mick Schumacher lors du GP de Mexico

Si le titre constructeurs a été conquis par Red Bull, l'on se dispute encore ardemment les places d'honneur. Ainsi, 18 points séparent l'équipe à la sixième place de celle à la neuvième. Haas n'est pas donné favori par les bookmakers pour grimper dans la hiérarchie, néanmoins Steiner ne pense pas que cela est dû à une quelconque chute dans les performances de la VF-22.

"Lorsque quelques-uns de nos résultats ne sont pas très bons, tout le monde retient le négatif et se dit que tout va de travers", affirme le directeur. "Pour moi, le peloton est féroce. Nous avons dix très bonnes équipes et il faut se battre contre tout le monde. Il y a certains contre qui on ne peut pas se battre et d'autres qui sont là pour voler nos points. À Monza, Williams a été très performant, Nyck [de Vries] a fait un travail fantastique. C'est difficile, si l'on ne donne pas 100% de ce que l'on a on ne marquera plus de points."

Et selon l'Italien, en raison de la fiabilité renforcée des équipes du haut de tableau, seuls les points accordés aux pilotes terminant neuvième et dixième sont envisageables pour Haas et ses adversaires du milieu de grille : "Je pense simplement que les voitures de pointe sont désormais fiables. Les quatre premières équipes opèrent très bien et les six autres équipes se battent pour la neuvième et la dixième place, pour être honnête."

"La situation ressemble à ça pour le moment. Alors, qu'est-ce que j'en déduis ? Je ne sais pas, c'est simplement la compétition. [Les meilleures équipes] ont fait un meilleur travail, rien de plus. Ce que l'on peut retenir, c'est que le plafond budgétaire fonctionne parce que les équipes n'ont jamais été aussi proches les unes des autres. Les six équipes derrière les quatre équipes [de pointe] sont très proches. N'importe qui peut marquer des points à tout moment, les deux points [de la neuvième place] et le point [de la dixième]. Évidemment, si quelqu'un abandonne, alors on grimpe un peu plus [dans le classement]. Je pense que dans quelques années, ça va se resserrer encore plus et le peloton sera davantage mélangé."