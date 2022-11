Steiner attend de Hülkenberg un aussi bon retour qu'Alonso

En 2023, Nico Hülkenberg va faire son retour en Formule 1 après trois saisons passées sur la touche. Certes, la pandémie de COVID-19 a permis à l'Allemand de 35 ans de participer à cinq Grands Prix dans ce laps de temps ; il n'empêche que l'on n'avait pas vu un pilote revenir dans l'élite après une telle période d'inactivité depuis Pedro de la Rosa, arrivé chez Sauber à l'âge de 39 ans en 2010, après trois saisons sans la moindre course en sport automobile.

Certes, il y a aussi le cas de Fernando Alonso, mais celui-ci est nettement différent : le double Champion du monde de Formule 1 était revenu à 39 ans également, toutefois après avoir disputé la saison 2018-19 de WEC, les 24 Heures de Daytona, le Dakar et les 500 Miles d'Indianapolis. Il n'empêche que Günther Steiner croit en un retour réussi de Hülkenberg chez Haas.

"Fernando a aussi sept ans de plus [six en réalité, ndlr] !" s'exclame le directeur de l'écurie américaine dans le podcast Beyond The Grid, précisant au sujet de sa nouvelle recrue : "C'était notre principale inquiétude quand nous y avons réfléchi. Cela fait trois ans qu'il n'a pas couru à temps plein, mais il a fait deux courses cette année, il a fait au moins un test Pirelli cette année, il peut piloter la voiture ici à Abu Dhabi. C'est une petite inquiétude, mais à un moment, nous ne pouvons pas trouver la réponse définitive si nous n'essayons pas. Il y a un risque, quoi qu'on fasse, et ça en fait partie."

"Nous l'avons rencontré, nous avons discuté avec lui, juste pour voir s'il en avait envie. Car s'il en a envie… Fernando est un très bon exemple, plein de gens ont dit qu'il n'en était pas capable, et il reste l'un des meilleurs. On peut dire ce qu'on veut, le gars a plus de 40 ans, il est parti deux ans, il est revenu et il reste l'un des meilleurs ! Pourquoi Nico ne pourrait-il pas le faire ? Comme je l'ai dit avec humour, Nico est plus jeune que lui. Je pense qu'il en est capable. On verra l'an prochain si c'est le cas."

Après Williams, Force India/Racing Point/Aston Martin, Sauber et Renault, Haas est la cinquième écurie pour laquelle va courir Hülkenberg en Formule 1. Son compatriote Sebastian Vettel ayant pris sa retraite, l'Allemand sera le seul pilote engagé à avoir évolué au sein de la moitié des équipes du plateau.