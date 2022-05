Steiner : Schumacher "apprend beaucoup" dans une Haas compétitive

Si le retour de Kevin Magnussen en Formule 1 se passe de façon presque idyllique (avec trois arrivées dans les points en cinq courses et une cinquième place en ouverture de la saison), la dynamique est différente de l'autre côté du garage. Avec Nicholas Latifi, Mick Schumacher est le seul pilote titulaire à ne pas avoir marqué de point en 2022. Pourtant, à Miami, l'Allemand était tout proche de décrocher sa première arrivée dans le top 10, mais une erreur de jugement et un accident dans la voiture de Sebastian Vettel en fin de course ont fait une croix sur ses espoirs de points.

Magnussen, qui était également à la lutte pour marquer des points, a été contraint à l'abandon en fin d'épreuve. Après le Grand Prix, le patron de Haas, Günther Steiner, a clairement exprimé sa frustration de voir des points inestimables "partir à la poubelle" lors de l'une des deux courses à domicile de l'équipe. Cependant, le dirigeant italien affirme que lui et Schumacher ont convenu de se concentrer sur l'avenir et de tourner la page de la collision de Miami.

"Nous en avons parlé, comme nous le faisons habituellement", a-t-il déclaré au micro de Motorsport.com à Barcelone. "Je pense que nous sommes d'accord pour nous concentrer sur ici, et pas sur ce qu'il s'est passé à Miami, et essayer de faire du bon travail ici, parce que nous avons fait des tests à Barcelone. Nous avons donc, je pense, de bonnes bases pour commencer, et essayer d'entamer le week-end de course aussi efficacement que possible, aussi bien préparé que possible. J'espère que nous n'aurons pas de problèmes techniques. Nous pouvons simplement continuer à aller de l'avant. Évidemment, Miami n'était pas idéal pour nous. C'était bien jusqu'à ce que la voiture de sécurité sorte. Et puis ça a détruit notre week-end, enfin, pas le week-end, mais la course. Mais après un certain temps, après quelques jours, on s'en remet et on se tourne vers la suite."

Selon Steiner, il ne fait aucun doute que Schumacher a appris de l'accident avec son compatriote, et que ce genre d'événement fait partie du processus d'apprentissage. "Évidemment, c'est sûr qu'il sait ce qu'il fait, et ce qu'il doit faire ensuite. Je pense qu'il a beaucoup appris sur le moment. Parce que j'ai toujours dit que quand on arrive en haut, être dans les points devient de plus en plus difficile, parce qu'on a affaire à des situations différentes de si l'on est en dernière et avant-dernière position."

"C'était un bon week-end, il a fait un bon week-end", a répondu Steiner lorsque nous l'interrogeons sur l'étape floridienne, et s'il s'agissait du meilleur Grand Prix de Schumacher en F1. "Durant la course, nous avons pu suivre le rythme des autres, doubler du monde. Nous avons progressé par rapport à notre point de départ. Donc c'était bien. Et comme je l'ai dit, quand la voiture de sécurité est sortie, notre course s'est effondrée. Je ne voudrais pas dire que c'était une amélioration, une amélioration en F1 se fait sur plusieurs courses, c'est quelque chose de régulier, pas instantané. Évidemment, je pense qu'il apprend, et j'espère que cette année est une autre étape pour aller de l'avant."