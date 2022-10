Steiner : Schumacher a "l'avantage du terrain" pour 2023

On ne sait toujours pas qui épaulera Kevin Magnussen chez Haas en 2023, Mick Schumacher, l'actuel coéquipier du Danois, n'étant pas certain d'être prolongé après un début de saison ponctué d'accidents et de mauvaises performances. Le fils du septuple Champion du monde a néanmoins montré un bien meilleur visage lors de la deuxième moitié de la saison 2022 en devançant plus régulièrement Magnussen en qualifications et en course.

Si la liste des candidats au baquet de Schumacher incluent des profils intéressants pour l'équipe américaine, notamment l'expérimenté Nico Hülkenberg et Antonio Giovinazzi, protégé de Ferrari, mais comme l'a expliqué Günther Steiner, Schumacher dispose d'un avantage sur ses deux rivaux.

"Si on travaille avec quelqu'un depuis deux ans, c'est un avantage", a indiqué le directeur d'équipe. "Le titulaire a toujours l'avantage, c'est l'avantage du terrain. Si on peut avoir quelqu'un avec qui on travaille depuis deux ans, c'est mieux que d'amener quelqu'un de nouveau parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas le temps d'apprendre. C'est pour cela que nous avons fait revenir Kevin. Il a été absent pendant un an mais il connaissait tout le monde [dans l'équipe], c'est toujours un avantage."

En marge du Grand Prix du Japon, Steiner avait fait part de sa satisfaction quant à la manière dont Schumacher a redressé la barre en alliant son agressivité à la performance. Le pilote allemand a ainsi inscrit ses premiers points en F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, avant de récolter les huit points de la sixième place la semaine suivante, en Autriche.

"Je ne peux pas dire [que je ne suis pas satisfait] parce qu'il n'a plus cassé la voiture et parce qu'il a marqué des points", racontait Steiner. "[L'amélioration] survient quand on marque des points, parce que si l'on ne se développe pas en tant que pilote, on ne marque pas de points."

Mais au lendemain de l'interview du directeur, Schumacher connaissait une violente sortie de piste aux EL1 de Suzuka alors que la séance était arrivée à son terme. La monoplace frappée du numéro 47 avait souffert dans l'accident, ce qui avait agacé Steiner.

"Au bout du compte, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même", avait-il lancé, précisant également qu'il n'avait pas parlé à son pilote après l'accident : "Parfois, moins on en dit, mieux c'est."

Propos recueillis par Adam Cooper