Steiner "très content" pour Grosjean

Cette année, Haas F1 fait confiance à ses deux rookies, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, avec qui un nouveau cycle a été lancé. L'écurie américaine conserve toutefois une tendresse particulière pour ses anciens pilotes, plus particulièrement Romain Grosjean, qui a été le premier d'entre eux et a passé cinq saisons sous ses couleurs.

Aujourd'hui en IndyCar avec le Dale Coyne Racing, Grosjean a convaincu outre-Atlantique, où il a décroché une pole position et deux podiums, à chaque fois à la deuxième place. Absent de la majeure partie des courses sur ovale, il ne pointe qu'à 23 points de Scott McLaughlin dans la lutte pour le meilleur rookie de l'année.

Günther Steiner n'est plus en contact régulier avec le Français mais a pu discuter avec lui il y a quelques mois, tout en suivant ses résultats aux États-Unis. "Je suis très content pour lui", assure-t-il à Motorsport.com. "L'année dernière a été très dure pour lui. Je ne reviens pas sur l'accident [de Bahreïn]. Je parle de notre voiture l'année dernière, vous savez bien. C'était une rude année pour lui."

"C'est bien qu'il puisse revenir et faire ce qu'il fait. Il surprend clairement les gens, car il n'est pas dans l'une des trois grosses équipes, ce qui rend déjà les choses difficiles. Il montre qu'il est toujours présent quand il y a quelque chose de bon à prendre. Je connais suffisamment le garçon pour savoir qu'il sera très motivé par ça. Car il vit de par ses résultats. C'est ce qu'il fait, alors je suis très heureux pour lui."

Lui aussi non conservé par Haas en fin de saison dernière, Kevin Magnussen a également choisi l'exil américain, en Endurance avec un engagement en IMSA, où il s'est imposé à Detroit et a signé deux autres podiums avec ses coéquipiers. Il a pu dans le même temps faire une première pige en IndyCar, tout en préparant son arrivée chez Peugeot en WEC.

"Kevin a gagné une course, et c'est ce qu'il voulait faire, gagner enfin à nouveau", souligne Günther Steiner. "Au fil des années, nous avons appris à nous respecter. Alors on est toujours content quand un ami rencontre du succès. Je suis toujours très heureux s'ils réussissent. C'est très bien."

Propos recueillis par Luke Smith