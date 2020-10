Stewart : Hamilton n'est pas au niveau de Fangio et Clark

2020 semble être la saison de tous les records pour Lewis Hamilton, déjà en tête de la hiérarchie historique en matière de pole positions (96) et de podiums (159), et plus proche que jamais d'égaler les 91 victoires de Michael Schumacher (dès son prochain succès) et les sept titres mondiaux du Baron Rouge.

Cependant, pour le triple Champion du monde Jackie Stewart, c'est incomparable aux performances réalisées par Juan Manuel Fangio (titré à cinq reprises dans les années 1950) ou encore Jim Clark (sacré deux fois lors de la décennie suivante), en raison du nombre de Grands Prix plus élevé dans l'ère moderne. Hamilton a remporté 90 de ses 260 courses, soit 34,62% de réussite, à comparer aux 25/72 de Clark (34,72%) et 24/51 de Fangio (47,06%).

Lire aussi : Les 10 plus belles courses du légendaire Jim Clark

"Je ne pense pas que l'on puisse prendre en compte un tel succès, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il y a 20, voire 22 courses [par saison]", déclare Stewart quant au palmarès de Hamilton dans le podcast Fast Lane. "À mon sens, Juan Manuel Fangio est le plus grand pilote de tous les temps, avec Jim Clark deuxième, devant [Ayrton] Senna. Mais ces pilotes [Fangio et Clark, ndlr] ne faisaient que six, huit, voire neuf courses par an en Formule 1. Ils pilotaient des voitures de sport, des GT, etc."

"En revanche, en Championnat du monde, Lewis Hamilton – ou n'importe quel prétendant à la victoire – fait 22 courses rien qu'en Formule 1. Pas en voitures de tourisme, pas en GT, pas en IndyCar, pas en Can-Am… Et il y a bien moins de pression aujourd'hui. Bien sûr, ils vont à l'usine et font du simulateur, mais ce n'est pas pareil. C'est un autre monde."

Hamilton a principalement bâti son palmarès depuis le début de l'ère hybride en 2014, où Mercedes jouit d'une suprématie remarquable et où l'Anglais a globalement dominé ses coéquipiers Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Hamilton a remporté 68 des 131 Grands Prix disputés sur cette période (51,91%), pour un total de 105 podiums (80,15%). Pour Stewart, cela contraste grandement avec un Fangio qui a été titré avec quatre constructeurs différents.

"Lewis pilote extrêmement bien et ne commet pas d'erreur. Je ne minimise aucunement son talent. Mais ce n'est pas pareil", affirme l'Écossais. "[Fangio] pilotait d'une manière relativement extraordinaire. Il pouvait choisir Ferrari, puis se dire 'Maserati pourrait être performant l'an prochain', il n'avait donc jamais de contrat de plus d'un an. Puis il a couru pour Mercedes-Benz et remporté deux titres mondiaux avec eux, car c'étaient les meilleures voitures du monde à l'époque."

"Lewis a pris une très bonne décision quand il a quitté McLaren et rejoint Mercedes-Benz. Je lui tire mon chapeau d'avoir pris cette décision. Mais franchement, la voiture et le moteur sont tellement supérieurs que c'est presque injuste vis-à-vis du reste du plateau. On ne peut pas dire ça, il faut tirer son chapeau à Mercedes-Benz, à Toto Wolff et à Niki Lauda d'avoir construit cette sacrée équipe, d'avoir choisi les meilleurs ingénieurs, d'avoir obtenu un budget hors d'atteinte pour la plupart des autres écuries, à part Red Bull."

"Ce n'est pas tout à fait le même respect si un pilote est capable de le faire sans avoir la meilleure voiture. C'est là qu'il y a parfois une différence entre les très, très grands pilotes et ceux qui ont eu beaucoup de succès. C'est difficile de dire ça de Lewis, qu'il n'est à mon avis pas aussi bon que l'était Fangio. Beaucoup de gens y trouveront à redire, mais j'assiste aux courses automobiles depuis mon enfance. Mon frère [Jimmy Stewart] était pilote, j'allais aux courses avec lui, j'ai vu [Alberto] Ascari, [Tazio] Nuvolari, [Rudolf] Caracciola. Ces pilotes qui font partie des meilleurs au monde, je les ai vus. Dire que Lewis est le plus grand de tous les temps serait difficile à justifier pour moi, compte tenu de ce que faisaient les autres pilotes."

Couronné en 1969, 1971 et 1973 avec Ford Cosworth, Stewart regrette l'époque où ce motoriste équipait la majorité du plateau, créant selon lui une hiérarchie plus resserrée – bien que les écarts aient rarement été plus faibles que de nos jours.

Lire aussi : Nostalgie : la dernière victoire du moteur Cosworth DFV

"Je pense vraiment avoir eu de la chance de courir à mon époque. Il y avait Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, mon coéquipier François Cevert et quelques autres qui étaient vraiment des pilotes de pointe. Chris Amon, Jack Brabham. C'étaient des pilotes de tout premier plan. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on ne peut plus identifier les pilotes qui sont au sommet de leur profession. Ce qui était super à mon époque, c'était le Ford Cosworth. Tout le monde avait un Ford Cosworth, à part Ferrari [et BRM, ndlr]. Nous étions à armes égales, ce qui n'est simplement pas le cas aujourd'hui", conclut Stewart.

Related video