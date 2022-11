Stoffel Vandoorne rejoint Aston Martin F1

Après plusieurs années dans le giron de Mercedes, où il a notamment brillé en remportant le titre de Champion du monde de Formule E en 2021-22, Stoffel Vandoorne va rejoindre Aston Martin à compter de l'année 2023. Le Belge, âgé de 30 ans, officiera en effet en tant que pilote de réserve et d'essai de l'écurie basée à Silverstone, rôle qu'il occupait déjà chez le constructeur allemand ainsi que chez McLaren.

Outre son duo de titulaires qui sera composé de Fernando Alonso et Lance Stroll, l'équipe dirigée et détenue par Lawrence Stroll aura dans son pool de pilotes Felipe Drugovich, Champion F2 2022, et donc Vandoorne. Les deux hommes se partageront le travail sur le long calendrier 2024 de la discipline reine, qui devrait compter 24 dates. L'ancien pilote McLaren en Formule 1 va connaître un "programme de simulation et de développement intensif" à l'usine d'Aston.

Champion F2 en 2015, Vandoorne a pris part à 41 Grands Prix de F1 entre 2016 et 2018, a connu un passage en Endurance et disputé trois saisons de Formule E. Il sera d'ailleurs également engagé dans le championnat de monoplaces électriques lors de la saison à venir, avec DS Penske, et son travail pour l'équipe Aston Martin s'articulera autour de ce programme.

"C'est incroyablement excitant de se lancer dans un rôle de pilote de réserve en Formule 1, et je suis ravi de le faire avec Aston Martin", a déclaré Vandoorne. "J'ai observé avec beaucoup d'intérêt la façon dont l'équipe s'est développée et s'est agrandie sur le plan opérationnel, et je sais à quel point elle est incroyablement déterminée à progresser dans tous les domaines."

"Rejoindre Fernando, que je connais déjà de par ma carrière en Formule 1, et Lance, pour les aider à développer et à améliorer la voiture de l'année prochaine, sera un travail formidable, et j'ai vraiment hâte de relever le défi – et de profiter de la récompense – de travailler avec toute l'organisation à Silverstone."

Quant à Mike Krack, le directeur d'Aston Martin, il a expliqué : "Stoffel a toutes les capacités dont nous avons besoin pour ce nouveau rôle élargi au sein de l'équipe : il est rapide, analytique, travailleur et possède un fantastique esprit d'équipe. Il s'intégrera parfaitement dans notre organisation en pleine croissance, aux côtés de notre autre pilote d'essai, Felipe Drugovich."

"Toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'année prochaine, et la nomination de Stoffel, aux côtés de Fernando, Lance et Felipe, donne une profondeur supplémentaire à notre fantastique groupe de pilotes. Ce sera un rôle important pour Stoffel, et nous compterons sur lui pour travailler dur avec nos équipes sur circuit et de simulation et d'ingénierie pour améliorer nos performances pour 2023 et au-delà."

Cette annonce signifie que les pilotes qui occupaient ces rôles cette année chez Mercedes, à savoir Vandoorne et Nyck de Vries, sont donc en partance. Cela laisse la place libre à un pilote expérimenté, et ramène donc aux discussions qui ont lieu entre la structure allemande et Daniel Ricciardo, même si rien n'a encore été confirmé. Cela interroge également sur l'avenir de Nico Hülkenberg, qui occupe toujours une place de réserviste chez Aston, rôle qui l'a d'ailleurs amené à disputer les deux premiers GP de la saison en lieu et place de Sebastian Vettel, atteint du COVID.

