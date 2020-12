Vandoorne snobé par Mercedes : "Ça fait mal !"

La saison 2020 de Formule 1 se sera résumée à une série d'opportunités manquées pour Stoffel Vandoorne. Mercedes mettant ses pilotes de réserve (Vandoorne et Esteban Gutiérrez, qui n'a plus de Super Licence) à disposition de Racing Point et de McLaren, le Belge aurait pu participer à trois Grands Prix au volant de la monoplace rose lorsque Sergio Pérez puis Lance Stroll ont contracté le nouveau coronavirus. Or, l'écurie a préféré faire appel à son ancien pilote Nico Hülkenberg.

Ce week-end, voilà que Lewis Hamilton est positif au COVID-19 à son tour… mais même Mercedes n'a pas souhaité donner le volant à Vandoorne, trouvant un arrangement avec Williams pour promouvoir son prometteur protégé George Russell le temps d'un week-end. Pilote de réserve Williams, Jack Aitken assure logiquement l'intérim au volant de la FW43.

Pour le fer de lance de la marque à l'étoile en Formule E, la pilule a forcément du mal à passer, comme le montre un post Instagram publié cet après-midi. "Tout d'abord, je veux souhaiter à Lewis Hamilton un bon rétablissement", écrit Vandoorne. "J'espère qu'il sera de retour dans la voiture dès que possible ! Personne ne peut vraiment le remplacer !"

"Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir l'opportunité de courir pour Mercedes ce week-end. Après avoir passé l'année à me rendre sur toutes les courses de F1 et à y dédier tant de temps, de préparation physique, de dévouement à ce programme… ça fait mal !"

"En même temps, je respecte le choix de mettre George Russell dans la voiture. Il est l'un des pilotes qui se sont illustrés et il mérite totalement cette opportunité. C'est ce genre de moment qui me motive encore davantage, et je peux vous assurer que je vais continuer à me donner à 100% !"

Vandoorne est malgré tout présent à Bahreïn ce week-end, toujours en qualité de pilote de réserve, après avoir signé le 18e chrono des essais de pré-saison de Formule E à Valence. Rappelons qu'il est vice-Champion en titre du championnat tout électrique et vainqueur de la dernière course en date à Berlin.

Related video