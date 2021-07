Stratégie - Les données avant la course du GP d'Autriche 2021

Parmi les dix pilotes qui sont passés en Q3, six l'ont fait en pneus mediums : Max Verstappen, Lando Norris, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et... George Russell ! Au prix d'un excellent tour, le Britannique est en effet parvenu à hisser sa Williams dans le top 10 et en s'arrogeant une excellente gomme pour démarrer l'épreuve.

Car sans surprise, les meilleures stratégies pointées par Pirelli placent le pneu medium comme le pneu de départ idéal pour déployer le meilleur plan d'attaque. Le manufacturier, après analyse des données, estime d'ailleurs qu'une course à deux arrêts serait, en théorie, l'option la plus rapide. Toutefois, il est toujours bon de rappeler que les écuries ont en général plutôt tendance, si la différence n'est pas substantielle, à privilégier un seul arrêt, qui a le mérite de moins exposer aux écueils du trafic.

Cela pourrait être moins prononcé malgré tout sur une piste comme le Red Bull Ring où dépasser est plus aisé que sur d'autres tracés, et notamment avec l'abondance de zones DRS qui facilitent la chose. La voie des stands y est également particulièrement courte. C'est malgré tout un risque, ne serait-ce que parce que multiplier les arrêts, c'est aussi multiplier les chances de perdre du temps s'ils ne se passent pas correctement.

L'avantage du départ en mediums, en dehors de sa meilleure tenue, est évidemment de pouvoir disposer d'une grande flexibilité stratégique si la course se déroule normalement : en effet, avec des températures un peu plus basses attendues ce dimanche, le premier relais pourrait permettre de prendre la mesure des conditions et d'adapter le plan de route. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cela puisse profiter aux plus économes des pilotes partis en pneus tendres, à la différence que le potentiel sera moindre, bien entendu.

Ces derniers seront quoi qu'il arrive à surveiller au moment du départ, puisqu'ils devraient bénéficier dans les premiers kilomètres d'un avantage en matière de performance qui pourrait leur offrir le luxe d'attaquer des pilotes en mediums. On pense évidemment aux deux AlphaTauri qui sont juste derrière les deux Mercedes, mais également aux Aston Martin, derrière la Williams de Russell.

Les estimations Pirelli pour le GP d'Espagne 2021

1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 20-25 tours 20-25 tours 21-31 tours La 2e + rapide 25-30 tours 41-46 tours Aussi rapide 10-15 tours 25-30 tours 26-36 tours Plus lent 20-25 tours 25-30 tours 16-26 tours

Les pneus restants pour les pilotes au départ de la course