Stratégie - Les données avant le GP de Grande-Bretagne

Avec des conditions météo attendues bien moins chaudes que celles dans lesquelles les simulations de longs relais ont été effectuées vendredi, la course de dimanche pourrait révéler quelques surprises stratégiques en fonction de l'évolution de la piste.

Malgré tout, même en sachant que les températures seraient différentes, beaucoup des pilotes passés en Q3 ont fait le choix des mediums pour signer leur meilleur temps de Q2. Pari réussi pour les pilotes Mercedes, ainsi que Max Verstappen, Charles Leclerc et Lance Stroll, soit cinq des six premiers pilotes sur la grille, qui s'élanceront donc demain avec ces gommes plus résistantes à la dégradation.

Une stratégie de prudence qui semble en contradiction avec les estimations Pirelli mais qui traduit surtout le fait que l'incertitude sur la tenue des pneus tendres et le risque de se retrouver dans le trafic après un premier arrêt prématuré est grande. Si, pour Mercedes, et dans une moindre mesure Verstappen, la différence de performance devrait ne pas vraiment exposer à une situation compliquée si les choses se passent normalement, il sera intéressant de voir comment Leclerc et Stroll vont se mouvoir au sein d'un peloton où ils seront confrontés à des pilotes en gommes tendres dont la monte pneumatique pourrait être un avantage dans la mise en action.

Cela, d'autant plus que les conditions seront donc un peu plus clémentes et pourraient tout à la fois autoriser de plus long relais en tendres et placer les mediums en situation un peu plus complexe. L'observation sera intéressante pour la Ferrari qui souffrait grandement sur les longs relais, au moins au niveau du rythme.

La lutte pour la tête devra être observée de près. Si les Mercedes semblent intouchables, la bataille interne pourrait inciter le pilote en seconde position à tenter un coup : l'an passé, Hamilton avait exécuté cette stratégie pour piéger Bottas qui s'était très tôt positionné sur deux arrêts quand le #44 étirait son premier relais pour ne faire qu'un passage par les stands, la Virtual Safety Car lui facilitant en plus la tâche. Bottas, dont la gestion pneumatique n'est pas toujours le domaine de prédilection, pourrait-il être tenté de faire de même ce dimanche s'il se retrouve dans cette position ? En aura-t-il la possibilité ?

Hors top 10, les pilotes auront le choix des armes. Le tendre sera-t-il envisagé par certains pilotes en mal de performance pour une stratégie portée sur l'offensive ? En tout cas, Pirelli juge qu'une stratégie à deux arrêts sera possible sans représenter un trop grand risque en termes de rythme global. Comme toujours, il s'agit de théorie et la question du trafic devra être prise en compte même si Silverstone est une piste où dépasser est assez aisé.

Les estimations stratégiques de Pirelli pour le GP de Grande-Bretagne 2020 :

1er relais 2e relais 3e relais La plus rapide 18-22 tours 30-34 tours La 2e plus rapide 16-18 tours 16-18 tours 16-20 tours La 3e plus rapide 21-24 tours 28-31 tours

