Stratégie - Les données avant le GP de Belgique 2020

Le circuit de Spa est un tracé rapide qui fait la part belle à la puissance et aux monoplaces peu chargées en appui. Même si les capacités des F1 modernes sont impressionnantes et leur permettent de passer certaines portions à fond ou quasiment, les pneus restent un peu moins sollicités que sur d'autres pistes, en dépit d'une gamme intermédiaire apportée par Pirelli (C2, C3 et C4).

Aussi, ce sont plutôt des stratégies à un seul arrêt qui sont attendues ce dimanche par le manufacturier, si l'épreuve se court évidemment dans des conditions sèches. Il faut noter que les trois pilotes de tête sur la grille, à savoir les deux Mercedes et Max Verstappen, s'élanceront en mediums avec la volonté de ne pas s'embarrasser des tendres dont la tenue en début de course pourrait faire défaut.

En partant en mediums, ils s'ouvrent la possibilité de contrôler le trafic dans lequel ils pourront ressortir après leur premier arrêt mais surtout d'assurer un seul arrêt si la dégradation constatée est trop forte, en pouvant passer les durs, ou au contraire de pouvoir effectuer un long premier relais pour finir la course avec les tendres, au volant d'une monoplace plus légère et sur une piste plus gommée, si les conditions de piste sont suffisamment bonnes.

Côté inconvénient, il ne serait pas étonnant de voir le choix peser légèrement au départ : en effet, le top 3 aura sans doute une mise en action un peu moins aisée que les Renault ou Alexander Albon derrière eux, notamment à la sortie de la Source. Les voitures au losange, particulièrement, sont très rapides dans le premier secteur grâce à leur configuration à faible appui et les pneus tendres pourraient leur offrir la possibilité de faire un coup avant les Combes. Au-delà, il y a fort à parier que les monoplaces avec plus d'appui que sont les W11 et les RB16 aient réussi à prendre un avantage significatif.

Les estimations Pirelli pour le GP de Belgique 2020 :

Stratégie 1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 18 tours 26 tours La 2e + rapide 16 tours 28 tours Très proche 14 tours 16 tours 14 tours Légèrement + lente 20 tours 24 tours

Les relais sont évidemment interchangeables au sein des différentes stratégies envisagées.

Les pneus disponibles pour les pilotes avant la course :