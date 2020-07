Stratégie - GP de Styrie : le même mais en différent

À défaut d'avoir une grille de départ décidée par une course qualificative à grille inversée pour rebattre les cartes, les conditions dans lesquelles la course du Grand Prix de Styrie va démarrer vont être assez différentes du GP d'Autriche disputé sur le même circuit le week-end dernier.

Tout d'abord, il faut rappeler que la Q2 ayant été disputée sous la pluie, l'ensemble des pilotes auront le choix des pneus pour le départ. Le top 10 bénéficiera donc d'une liberté stratégique bienvenue pour choisir entre les tendres (rouges) et les mediums (jaunes), voire les durs (blancs) pour les plus courageux (ou ceux qui n'ont absolument rien à perdre).

Dans le même temps, avec aucun roulage sur le sec ce samedi, tous les pilotes disposent de gommes neuves et pourront donc profiter de pneus dans des conditions optimales au moment de l'envol. En revanche, la piste du Red Bull Ring a été nettoyée par la pluie et est donc moins gommée que dimanche dernier, offrant donc moins d'adhérence en début d'épreuve.

Lire aussi : La grille de départ du GP de Styrie

Enfin, dernier paramètre qui change : les conditions météo sont attendues sèches mais bien moins chaudes que lors du GP d'Autriche, ce qui devrait également avoir un impact sur la tenue des gommes.

Face à cet ensemble de nouveaux paramètres, les estimations stratégiques de Pirelli changent également. Ainsi, cette fois-ci, le meilleur plan de route impliquerait clairement un départ en tendres et non en mediums. Assez simplement : si l'adhérence en piste au moment de débuter la course est inférieure à la semaine passée, il apparaît plus souhaitable en termes de rythme et d'usure de partir avec les gommes les plus tendres et donc les plus à même de fournir du grip. En plus de cela, le manufacturier italien n'entrevoit pas une grande différence entre la longueur estimée d'un premier relais en tendres et celle d'un premier relais en mediums, ce qui pourrait retirer au fait de partir en gommes jaunes l'un de ses seuls intérêts.

Finalement, cela s'ajoute à un certain nombre d'incertitudes qu existaient après la journée de vendredi : Hamilton aura-t-il un meilleur rythme sur le sec, et notamment face à Verstappen ? Les problèmes de fiabilité des Mercedes et des Red Bull reviendront-ils les hanter ? Sainz et Ocon peuvent-ils jouer aux poils à gratter en début de course ? Qu'attendre des Ferrari et surtout des Racing Point ?

La première course a été marquée par de nombreux abandons et des Safety Cars qui ont joué un rôle dans l'annihilation des avantages et des stratégies ; une semaine plus tard, tous ces problèmes ont-ils été corrigés et toutes les leçons ont-elles été tirées ? Réponse à partir de 15h10.

Les estimations stratégiques de Pirelli pour le GP de Styrie 2020 :

1er relais 2e relais 3e relais La plus rapide 28-33 tours 43-47 tours La 2e plus rapide 30-35 tours 36-41 tours Quasiment aussi rapide 24-30 tours 41-47 tours La plus lente 24-26 tours 24-26 tours 19-23 tours

Related video