Stroll : Alonso aurait pu se décaler plus tôt

La collaboration entre Fernando Alonso et Lance Stroll chez Aston Martin ne débutera officiellement que le 1er janvier 2023, mais les deux pilotes devront rapidement surmonter ce qu'il s'est passé ce dimanche au Grand Prix des États-Unis.

Dans le 22e tour de course, alors que le double Champion du monde avait la septième place de Stroll dans son viseur, son Alpine est venue s'encastrer dans l'Aston Martin du Canadien, qui s'était décalé pour protéger sa position, dans la portion la plus rapide du Circuit des Amériques. La violence de l'impact a envoyé Alonso dans les airs le temps de quelques secondes, et Stroll dans une série de tête-à-queue.

Alonso a pu poursuivre sa course, toutefois Stroll a dû jeter l'éponge. Une fin de course très amère pour le #18, alors qu'il avait réalisé la meilleure qualification de sa saison et avait même occupé le troisième rang en début de course.

"C'était un bon début de course, tout allait bien avec la voiture. Nous étions dans une bonne position, la troisième, et puis [il y a eu un] contact avec Fernando. C'est dommage. C'était serré, roue contre roue, et malheureusement il y a eu un contact", a simplement commenté Stroll, ajoutant par la suite : "Ce n'était pas vraiment un gros choc. J'ai simplement été beaucoup secoué et, heureusement, je n'ai rien percuté de dur."

Bien que le pilote Aston ait estimé que sa manœuvre de défense s'était faite tardivement, il a également affirmé qu'Alonso s'était montré un peu trop agressif dans son attaque.

"J'ai vu [les images]. Clairement, je me suis décalé tardivement mais il y avait une grande différence de vitesse", a-t-il précisé. "J'ai plus ou moins estimé [la position d'Alonso] derrière moi, mais ce n'est pas comme si j'avais touché le côté de sa voiture. L'impact, c'est quand même son aileron avant avec l'arrière de ma voiture. Je lui ai laissé beaucoup de place à gauche de la piste donc ce n'est pas comme si je l'avais serré contre un mur ou quelque chose comme ça. Il aurait pu se décaler plus tôt et aller plus à gauche. Il n'avait pas besoin d'être si près de moi non plus. Il y a beaucoup de façons différentes de voir l'incident."

À noter que la direction de course FIA a convoqué Lance Stroll et Fernando Alonso à 16h30 (23h30 en France) afin de les entendre sur cet accident.

Propos recueillis par Mandy Curi