Pour Stroll, Alonso était "le méchant" face à Schumacher en 2006

La saison prochaine, Aston Martin F1 Team aura un duo de pilotes assez insolite : Lance Stroll sera associé à Fernando Alonso, de 17 ans son aîné. Stroll n'avait que deux ans lorsqu'Alonso a fait ses débuts en F1 ; fils du milliardaire Lawrence Stroll, passionné d'automobile et collectionneur de Ferrari, Lance a regardé les Grands Prix dès l'enfance et n'a pas tardé à se passionner pour un Michael Schumacher qui battait tous les records au volant des bolides rouges.

Une quinzaine d'années plus tard, Stroll n'oublie pas qu'Alonso a privé son héros d'un huitième titre, même s'il ne lui en tient évidemment pas rigueur. "Je le regardais à la télé en 2004, 2005, 2006, quand il a remporté ses titres et qu'il se battait contre Schumacher", se souvient le Canadien. "J'étais fan de Schumacher. [Alonso] était le méchant à mes yeux ! J'avais six ans, et il était le méchant comme dans les films. Mais il était toujours hyper passionnant à regarder. Et il l'est encore. Il est l'un des meilleurs pilotes. Il est encore très vif à plus ou moins 42 ans."

Stroll a été membre de la Ferrari Driver Academy de 2010 à 2015 alors qu'il gravissait les échelons en karting puis en formules de promotion, ce qui lui a permis de côtoyer Alonso pendant plusieurs années, la première fois alors qu'il avait onze ans. "Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de mots qui sortaient de ma bouche. J'étais sûrement plutôt sidéré par cette expérience", commente-t-il. Stroll a-t-il alors dit à Alonso qu'il serait un jour son coéquipier ? "Il est possible que je l'aie averti, oui", répond le Québécois.

Rappelons que Stroll a quitté le giron Ferrari fin 2015 afin de rejoindre Williams en tant que pilote d'essais, avec un programme de tests monumental l'ayant préparé pour ses débuts en Formule 1 avec la structure de Grove en 2017, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a couru pour celle-ci pendant deux ans avant de rejoindre l'écurie Racing Point, devenue propriété de son père, qui allait être rebaptisée Aston Martin pour 2021.

