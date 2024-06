Lance Stroll : "Je suis clairement là pour le futur"

À 25 ans seulement, Lance Stroll compte déjà pas moins de 151 départs en Formule 1. À l'heure d'aborder son Grand Prix national pour la sixième fois ce week-end, le natif de Montréal, qui défend les couleurs d'Aston Martin, affirme ne pas avoir de doute sur sa légitimité au sein de l'écurie, propriété de son père Lawrence Stroll.



Stroll n'avait que 18 ans lorsqu'il a débarqué en F1, au début de la saison 2017. Engagé chez Williams, le jeune Canadien était encore tout auréolé d'un titre acquis haut la main en Formule 3 l'année précédente.



Cependant, s'il a signé quelques coups d'éclats notables (un podium en Azerbaïdjan dès sa première année, une pole position à Istanbul en 2020 et deux autres podiums la même année avec un matériel de milieu de plateau), ce dernier traîne depuis plusieurs saisons une étiquette de "fils de", ses détracteurs estimant qu'il doit sa place en F1 uniquement à son père, propriétaire de l'écurie Aston Martin – encore nommée Racing Point en 2020.

Il faut dire que, sur ces dernières saisons, Lance Stroll s'est fait remarquer par quelques manœuvres polémiques en piste, et surtout des résultats en demi-teinte, et souffre surtout de la comparaison avec son équipier Fernando Alonso qui, à 42 ans, continue de signer des résultats de tout premier ordre.



Rien que sur cette saison – et même si les deux derniers Grands Prix se sont avérés plus compliqués pour l'Espagnol -, ce denier compte à ce jour 33 points, alors que Stroll n'a marqué que 11 unités. Ce fut plus flagrant encore en 2023, où Alonso a terminé l'année avec 206 points, et sept podiums, alors que Stroll n'a pu engranger que 74 points, avec pour meilleur résultat une quatrième place en Australie.

Je suis le premier à être dur avec moi-même lorsque les choses ne vont pas bien.

Alors que le marché des transferts est en pleine effervescence, et que les places n'ont jamais semblé aussi chères, la position de Lance Stroll questionne. Et si aucune information officielle n'a filtré sur la durée de son contrat chez Aston, il semble acquis que sa place au sein de l'écurie paternelle soit tacitement sécurisée sur le long terme.



Ce statut que certains pourraient considérer de "privilégié", ajouté à une attitude parfois distante envers les médias, ne manquent pas d'exposer Lance Stroll aux critiques. Pourtant, ce dernier n'a aucun doute sur la légitimité de sa présence en F1, et insiste sur le fait que sa motivation et sa soif de performances sont toujours intactes.



"J'ai une exigence de performance envers moi", a déclaré Lance Stroll avant le Grand Prix du Canada. "Je suis le premier à être dur avec moi-même lorsque les choses ne vont pas bien, mais je suis toujours aussi enthousiaste et heureux lorsque j'ai une bonne journée, depuis les sept ou huit dernières années que je suis en Formule 1. Ce sentiment me pousse toujours à continuer à attaquer, à continuer à aller de l'avant. Et oui, je déteste les mauvais jours, comme tout le monde dans ce paddock, j'en suis sûr. Absolument."

Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

De même, Stroll se dit enthousiaste au sujet du développement de l'écurie Aston Martin, suite aux lourds investissements opérés par son milliardaire de père depuis plusieurs saisons en tant que propriétaire de l'écurie britannique. Un projet dont il dit vouloir être partie prenante pour les années à venir.



"C'est incroyable de voir à quel point nous avons progressé en tant qu'équipe au cours des cinq dernières années, depuis que nous avons porté les couleurs roses [de Racing Point]", a-t-il continué. "Nous disposons d'installations incroyables dans lesquelles nous avons emménagé l'année dernière. De nombreuses pièces du puzzle se sont assemblées au cours des dernières années. Outre les personnes talentueuses qui travaillent à Silverstone depuis de nombreuses années, beaucoup de nouveaux talents nous ont rejoints et nous rejoignent, ce qui rend ce projet très excitant."



"Nous sommes passés d'une équipe de 350 ou 400 personnes en 2019 à une équipe de 1 000 personnes. Je suis donc résolument engagé et enthousiaste à l'idée de faire partie de ce projet. Dans mon esprit, je suis clairement là pour le futur, c'est ce qui compte pour moi."



Pour l'heure, Lance Stroll aborde son Grand Prix à domicile, avec, on l'imagine, la ferme intention de faire mieux que ses meilleurs résultats jusqu'ici sur le Circuit Gilles-Villeneuve : trois neuvièmes places, en 2017 chez Williams, 2019 sous les couleurs de Racing Point, et l'an passé avec Aston Martin. Pour faire taire les critiques ?

Propos recueillis par Filip Cleeren